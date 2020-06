COVID-19, aún sin control

Horas antes de viajar a Xalapa, donde pernoctó este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un nuevo exhorto a los mexicanos para que en libertad y con precauciones vuelva a salir a realizar sus actividades pese al coronavirus.



“Estamos dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia de Covid-19. No es echar al vuelo las campanas, no es cantar victoria, pero considero que ya pasó lo más difícil, lo más riesgoso”, dijo el mandatario, quien esta semana inició una gira por Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos.



Sin embargo, en estados como Veracruz, y en la propia Ciudad de México, donde gobiernan dos de sus más allegados: Cuitláhuac García y Claudia Sheinbaum, existen otros datos.



El Gobierno de la CDMX, por ejemplo, publicó este lunes una convocatoria de los Servicios de Salud Pública solicitando urgentemente médicos generales, enfermeras generales y enfermeras auxiliares, ofreciéndoles sueldos de 26 mil 290 pesos, 17 mil 021 y 14 mil 662 pesos, respectivamente, para cubrir horarios de tiempo completo.



Y eso que a la capital del país y a Veracruz fueron enviados buena parte de los 585 doctores y enfermeras traídos de Cuba, por los que el gobierno federal va a desembolsar 6.2 millones de dólares, según reprobaron presidentes de una docena de colegios de médicos especialistas de México en una carta dirigida este sábado 13 al mandatario mexicano.



En la entidad gobernada por Cuitláhuac García, la pandemia comienza a agravarse. Existen casos como el del Hospital General de Zona “Jesús García Corona”, de Tierra Blanca, que se quedó prácticamente sin personal administrativo y de enfermería ya que el 85 por ciento de ellos estarían contagiados de Covid-19, según le confirmaron al reportero José Luis Cruz Salazar, del diario digital Urbisveracruz.com.mx, fuentes de la Jurisdicción Sanitaria IX, con sede en Cosamaloapan. De acuerdo con esta versión periodística, 16 trabajadores, entre enfermeras y empleados administrativos, fueron trasladados a hospitales del puerto de Veracruz, cinco de los cuales presentaban síntomas graves. Uno de ellos era la subjefa de enfermería Estela Monteagudo, quien falleció. Otros siete guardan cuarentena en sus respectivas casas.



En el nosocomio terrablanquense solamente quedaron laborando 14 personas: dos doctores, ocho enfermeras y cuatro empleados administrativos, insuficientes ya que los casos de Covid-19 se han triplicado en los últimos 15 días.



De acuerdo con los datos oficiales más recientes de la Secretaría de Salud, en el municipio de Tierra Blanca hasta ahora van registrados 21 casos sospechosos, 50 casos positivos y 7 defunciones.



La dependencia estatal, a cargo del doctor Roberto Ramos Alor, incluye a Tierra Blanca entre los 25 municipios de Veracruz donde los brotes se han incrementado considerablemente, aparte de Cosamaloapan, en la Cuenca del Papaloapan.



Mientras, en Acayucan, este domingo fue reportado también el fallecimiento del doctor José Antonio Escalante Vergara, director de la Unidad Médica Familiar número 51 del IMSS. La causa de su muerte fue diagnosticada oficialmente por “complicaciones respiratorias”.



EJECUTAN A SOBRINOS DE ALCALDESA



A varios intrigó que la reunión sobre seguridad y la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador fueran en la Zona Militar de El Lencero.



Sin embargo, sus anfitriones no pudieron evitar que hasta allá se trasladaran diversos grupos de manifestantes, los cuales, a su salida de las instalaciones castrenses para salir rumbo a Perote, rodearon la camioneta que transportaba al Jefe del Ejecutivo federal exigiéndole a gritos que atendiera sus peticiones.



Por cierto, mientras AMLO y su gabinete de seguridad analizaban la situación en el estado, en la cabecera municipal de El Higo, en la Huasteca veracruzana, eran ejecutados por un comando armado los hermanos Leobardo y Héctor de la Garza, sobrinos políticos de la alcaldesa priista Juana María Martínez Guerrero, viuda del ex munícipe y ex dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de la CNC, Evencio de la Garza Rivera, fallecido a principios de diciembre de 2018 por un problema pulmonar.



En este atentado, un menor de 13 años de edad resultó gravemente herido.



MANUEL HUERTA, FRÍO, FRÍO



Al que dicen que no le fue muy bien como esperaba en la visita presidencial fue al representante de la Secretaría del Bienestar y coordinador de los delegados federales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



Y es que circularon fotografías en las que se observa a Huerta afuera del evento del programa “Sembrando Vida” que encabezó el presidente López Obrador en Perote.



Además, nos dicen que aparte de la manifestación de familiares de internos del CEFERESO de Villa Aldama por la epidemia de COVID-19, también quedó bajo sospecha el supuesto montaje del evento de “Sembrando Vida”, pues nos aseguran que el pasado fin de semana, con el apoyo de dos máquinas, aplanaron el terreno en el ejido Libertad y sacaron arbolitos del vivero forestal de los militares.