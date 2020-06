El pueblo tiene memoria, y reclama

Le caló al presidente Andrés Manuel López Obrador el reclamo que le hicieron familiares de desaparecidos a su salida de la zona militar el lunes porque no los quiso atender.



Ayer en su conferencia mañanera en Tlaxcala tuvo que dar una explicación. Trató de justificarse. Reconoció que se trató de un incidente pero dijo que por la sana distancia no podía exponerse ni exponerlos.



Su argumento es válido y comprensible, pero no se sostiene porque en cambio, como le gritaron, también en plena pandemia fue hasta la sierra de Sinaloa para saludar a la mamá del “Chapo” Guzmán.



“¡A la mamá del Chapo si la atiendes, a nosotros no!”, “¡bájate!”, se escucha que le gritan en el video que circuló profusamente.



El pasado 29 de marzo, se ve en un video cuando AMLO se acerca a la camioneta donde está la señora Loera, la saluda de mano sin guardar la sana distancia, no lleva cubreboca y con una atención inusitada le dice que no se baje (porque ella intentaba hacerlo), que ya recibió su carta.



En la carta, doña Consuelo Loera le pedía su intervención para que pudiera obtener una visa humanitaria que le permitiera visitar a su hijo preso en Estados Unidos. La atendió. Puso al canciller Marcelo Ebrard a que la ayudara.



Las críticas le llovieron entonces. Le reprocharon que en cambio no fuera a saludar a las madres, hijas y hermanas de los soldados y de los policías muertos por los sicarios de “El Chapo” ni a las madres, hijas y hermanas de los desaparecidos por sus grupos delincuenciales.



En su declaración de ayer lamentó que en su visita a Xalapa no pudiera atender a los manifestantes y acusó al diario Reforma de haber publicado el incidente, aunque en realidad fue El Universal el que lo dimensionó a nivel nacional.



Una cosa queda clara: la gente tiene memoria y está informada. El presidente tiene que ser congruente y parejo con todos o le seguirán lloviendo los reproches y los reclamos.



Al final sus estrategas tendrán que evaluar el costo político de su visita a Xalapa. Vino en busca de votos, además de sus actividades oficiales, pero la desatención a los familiares de las víctimas le puede resultar contraproducente y restarle sufragios a su partido y a sus candidatos.



Católicos ya hacen campaña contra AMLO



En aquella mañanera en que el presidente dio a conocer un presunto Bloque Amplio Opositor (BOA) en su contra, entre tantos nombres que dio de presuntos enemigos suyos, para nada mencionó a la Iglesia católica.



Pero creo que será el más fuerte opositor que enfrente en la elección del 6 de junio de 2021, pues personajes ligados al clero, grupos religiosos y fieles de todo el país han iniciado una labor informativa a través de videograbaciones, audios y radiobemba para predisponer a toda la feligresía contra AMLO y Morena.



En Veracruz esa labor ya está activa y encuentra buena acogida además por la molestia que hay por la última reforma que se hizo al Código Civil, que la Iglesia consideró un paso hacia la legalización del llamado matrimonio igualitario, entre personas del mismo sexo.



El rebaño siguió además con mucha atención el reclamo que le hizo el domingo pasado el arzobispo Hipólito Reyes Larios a las autoridades estatales y municipales por los actos de vandalismo que dañaron por segunda ocasión la iglesia de El Beaterio.



Todo indica que la Iglesia y sus grupos sustituirán en Veracruz a los partidos de oposición. Y no hay señales de que Morena intente dialogar y conciliar con la jerarquía eclesiástica, que también no se ve fácil que acepte. Esta sí será una BOA y no precisamente de la Santanera.



Y continúa a la baja



Si no se mueve con pies de plomo, no obstante toda la milloniza que está repartiendo en todo el país, el presidente puede tener un fuerte susto o hasta un infarto... electoral.



En la encuesta diaria que realiza Consulta Mitofsky para El Economista, ayer cayó al más bajo nivel desde que tomó posesión: solo el 47.2 por ciento de la población está de acuerdo con su gobierno contra el 52.5 que no lo aprueba.



Esta tendencia a la baja se sostiene desde hace quince días cuando registró 49.0 por ciento contra 50.3. Hace un mes todavía era mayor su aprobación, 50.8 contra 48.5 que lo desaprobaba.



La confianza mata al hombre y embaraza a la mujer



Las últimas encuestas rumbo a la elección de 2021 dan preferencia a Morena para ganar la mayoría de las gubernaturas que estarán en disputa, así como las diputaciones federales.



Pero faltan más de once meses. Los políticos con experiencia saben muy bien que cuesta más sostenerse en el poder que conquistarlo. Ese es el gran reto de los gobiernos de Morena.



En el caso de Veracruz, el lunes dejaron pasar una gran oportunidad para tratar de reivindicarse con la población y con los votantes. El presidente en ningún momento se refirió a los abusos policíacos de la policía estatal.



Estaba reciente el caso de Carlos Andrés Navarro Landa, muerto en condiciones muy extrañas en el Cuartel San José. Un video abrió la sospecha que lo mataron los policías.



La seguridad implica no sólo la pública, la de la población ante la delincuencia, sino también ante los cuerpos armados del gobierno. Hubo silencio. No se dijo que se investiga y que se podría castigar a los uniformados si se comprueba que fueron los culpables.



Prevalece la impunidad pese al discurso oficial que la niega. Los morenos en el gobierno parecen confiados en que, como decía Duarte, aquí no pasa nada. La población, ya se vio el lunes en la zona militar, no olvida.



El PRI se renueva para lo que viene



En lo inmediato, la dirigencia priista renueva sus dirigencias municipales de cara a los comicios del 6 de junio de 2021.



El dirigente estatal Marlon Ramírez Marín informó que han logrado articular 141 planillas de unidad en igual número de municipios, mientras que en 71 más irán a elecciones de los presidentes y las secretarias generales, para lo cual lanzaron ayer las respectivas convocatorias.



Su renovación la hacen en medio de un panorama bastante adverso para ellos, pero aun si no ganan muchas alcaldías como en sus mejores tiempos, las regidurías no les caerán mal y las van a disputar.



Y en el PAN, videoconferencia



Por su parte, la Secretaria de Comunicación del CDE del PAN, Ana Ledesma, invita a una conferencia de prensa a través de Zoom, del dirigente nacional Marko Cortés Mendoza y del presidente estatal Joaquín Guzmán Avilés, este miércoles a las nueve de la mañana.



Tricolores y azules, aun cuando ya no cuentan con la fuerza de antes, siguen siendo la oposición organizada y con estructura en todo el Estado, la única que puede dar la batalla a Morena y su aliado el fidelismo que juega con las siglas del PVEM.