Aunque efectivamente ya no son los mismos tiempos de antes, pero al menos por mera rentabilidad electoral se esperaba que los operadores políticos y aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz salieran de inmediato al quite del mandatario mexicano luego de los reclamos airados que le hicieron este lunes principalmente los familiares de desaparecidos que querían hablar con él, los cuales, al no ser atendidos por el Jefe del Ejecutivo federal, le reprocharon que solamente atendiera a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el capo del Cártel de Sinaloa actualmente preso en Estados Unidos.



Este martes, en su gira por Tlaxcala, el tabasqueño justificó así su actitud en Xalapa el día anterior: “No puedo por la sana distancia exponerme y exponerlos a ellos; lamento mucho que esto haya pasado, es muy incómoda esta situación.”



Sin embargo, el golpe ya está dado aunque el Presidente diga que solamente fue publicado por un diario nacional y otro extranjero, a los que considera voceros del “conservadurismo” ya que asegura que “están muy molestos con nosotros por la transformación que se está llevando a cabo en el país”.



Pero ahora habrá que ver si sus correligionarios que gobiernan en Veracruz logran reparar políticamente este desaguisado que de momento lo ha dejado muy mal parado.



Y es que los familiares de los desaparecidos decidieron recurrir directamente con él porque no han visto respuesta contundente en las autoridades locales.



Hace un mes, el 10 de mayo, representantes de varios colectivos declararon que la pandemia del Covid-19 estaba sirviendo para que la todavía fiscal provisional Verónica Hernández Giadáns; la encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Brenda Cerón Chagoya, y la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, Lorena Mendoza Sánchez, “justificaran” su falta de responsabilidad, planeación estratégica y correcta aplicación de recursos públicos en la búsqueda de personas desaparecidas



En Xalapa, Orizaba y Coatzacoalcos, las madres que integran estos colectivos realizaron manifestaciones de forma presencial y difundieron comunicados por las redes sociales para exponer que entienden se vive una crisis sanitaria por el coronavirus, pero afirmaban que la lucha de búsqueda de sus hijos no puede parar.



Cada uno de los colectivos, desde su trinchera, acusó que la administración estatal que inició en diciembre del 2018 desatiende sus peticiones para encontrar a los desaparecidos vivos o en su caso identificar los restos óseos localizados en fosas clandestinas.



Dos semanas después, casi a finales de mayo, ante el evidente apoyo de los diputados de Morena a Hernández Giadáns para ratificarla al frente de la FGE por un periodo de nueve años, integrantes de diversos Colectivos de Búsqueda de Desaparecidos pidieron que en el proceso de selección del Fiscal General, los legisladores locales descartaran a todas las personas que en otro momento ya formaron parte de la estructura de la Fiscalía, pues adujeron que en el pasado poco hicieron para resolver el fenómeno de la desaparición en la entidad.



Lucía Díaz Genao, del Colectivo Solecito Veracruz, dijo que “hemos tenido muy mala suerte con algunos fiscales, por lo que creo que el proceso debe ser muy transparente y que haya piso parejo para todos (…) y deben tener mucho cuidado de no elegir a alguien que venga con referencias nefastas, es fácil que se te cuele gente indeseable, impresentable”.



FALLECIO SERGIO FLORES ARMIDA



La mañana de este martes falleció Sergio Flores Armida, ex presidente municipal de Boca del Río, conocido popularmente como “El Patuleco”.



Desde este espacio les expresamos a Felipe Amadeo Flores Espinosa y demás familiares nuestro más sentido pésame por esta lamentable pérdida.