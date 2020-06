Sin piedad contra los corruptos

“AMLO gobierna a más de

125 millones de mexicanos”

Yo

Otro gallo les cantara a los miembros del proyecto de la 4T si en verdad cumplieran con la promesa de combatir la corrupción. Nada mejor que saber del desmantelamiento de las redes de saqueadores que se formaron durante los gobiernos anteriores, priistas y panistas, aplausos nos faltarían para reconocer el cumplimiento de la palabra empeñada en campaña. Enrique Peña Nieto y su gavilla, Felipe Calderón y la suya, procesados, y los bienes que obtuvieron del tráfico del poder y de meter la mano a las arcas, confiscados; es el sueño de todos los mexicanos, pero no, nos topamos con cómplices.Hoy nos dan nuevamente atole con el dedo informando que el SAT detectó dos mil 600 empresas determinadas como empresas fachada definitivas, vinculadas a más de 80 mil empresas que presuntamente les compraron facturas.El monto facturado por estas dos mil 600 empresas rebasa los 400 mil millones de pesos. Sin embargo, el problema de los factureros extrañamente no fue contenido en su momento, cuando fueron descubiertos durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto; ha sido el presidente López Obrador quien anunció que la próxima semana expondrá públicamente un presunto fraude cometido por empresas factureras en el sexenio pasado, el cual asciende a 48 mil millones de pesos.Y que en este megafraude hay funcionarios y políticos involucrados y presentará denuncias contra ellos. Es importante que las expresiones de inconformidad contra su gobierno, como las caravanas de automóviles de los sorianitos, no lo distraigan del objetivo de combatir la corrupción.A ver si no aparece la mamá de El Chapo entre los factureros que se enriquecieron al amparo del poder y la impunidad; si es así, hasta el saludo le retiramos.“Nada le puedes quitar o dar a un hombre que está más cerca de la muerte que ver como se pierde en la mentira y en el autoritarismo, el sueño de una transformación en México. Hoy puedo decir que hemos dado un salto hacia atrás de 30 o 40 años, y lo puedo decir porque yo lo viví. Yo no me voy de Morena, Morena se sale de mi corazón”; Porfirio Muñoz Ledo.La señora Samantha Chic, nos envía un escrito dirigido al mismísimo presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador, que dice: “Desde hace muchos años he seguido su trayectoria, desde cuando estuvo en el PRI, PRD y hasta cuando formó MORENA, porque su aspiración máxima era llegar a la silla presidencial, trabajó incansablemente como líder opositor, con marchas, cerró el Paseo de la Reforma, perjudicando la hotelería y demás negocios, se manifestaba con gritos e insultos al Pte. en turno (“cállate chachalaca“) y hasta llegó a ser “el presidente legítimo“ y en el zócalo le pusieron una banda según presidencial; durante 18 años lo vi recorrer México, no como esa investidura que fue un montaje sino como líder de la oposición. Entendí su malestar por los fraudes en las urnas, que argumentaba, y también comprendí su enojo y hasta su frustración y con mucho cuidado escuché sus propuestas de campaña y ¿sabe?, no le creí nada y por eso no voté por usted, pero al fin de cuentas me alegré de que cumpliera su sueño y transformara a México para bien y lograr ser el mejor presidente de México.“Treinta millones de mexicanos sí le creyeron y lo llevaron a donde está. ¡Jamás debería olvidar esto! Ya no hubo fraude y logró su sueño. Los 100 millones que no votamos por usted, unos no lo hicieron y otros se quedaron en casa, pero todos esperábamos algo de su famosa 4T y solo he visto, diariamente, un profundo resentimiento en usted y esta negatividad ciega , perjudica y hasta da cáncer.“¿Por qué odia a México? ¿Por qué nos dividió? ¿Por qué regaló dinero a Centroamérica y cerró las estancias infantiles, y nada de medicinas para el cáncer de niños, faltan insumos en los hospitales en esta pandemia, y gana más un médico extranjero que un mexicano? ¿Por qué no reconoce que la libre empresa genera riqueza y da empleos? ¿Por qué odia a los ricos y respeta a otros ricos VIP como: Carlos Slim, Ricardo Salinas Priego, Alfredo Baileres, Olegario Vázquez Raña y Emilio Azcárraga, entre otros? Si a todo rico le costó llegar a serlo, desde sus antepasados, los ricos que viven en México mueven la economía, si no ya se hubieran ido a invertir a otros países.“Señor presidente, estamos pasando por momentos muy difíciles por el Covid 19 y cada día su gobierno nos infunde terror con datos estadísticos de contagiados y fallecidos y usted nos exhorta a cuidarnos, pero usted no acepta que se le tome la temperatura y no usa cubrebocas, por eso muchos no creen en el coronavirus, y así cada día los que sí obedecemos y estamos encerrados nos enteramos día a día de sus decisiones con tinte socialista; sin embargo jamás pensé oír de usted, justificar el secuestro por ser rico y que mejor todos los mexicanos sean pobres, es la peor expresión que he oído en mi vida de quien tiene la obligación de proteger a TODOS los mexicanos: secuestrar es un delito gravísimo, y que muchas veces asesinan al secuestrado o lo regresan después de haber dado un rescate bárbaro y con secuelas psicológicas.”“Estar en el poder no le da facultades para vengarse de los mexicanos que tienen dinero. Le informo que también secuestran a niños y adultos pobres para el tráfico de órganos. No he podido dormir desde que lo dijo a voz en cuello y con coraje y sabe?, estamos en un estado de indefensión y quienes lo rodean son como insensibles como usted, su gabinete , colaboradores. Los morenos de la cámara , Derechos Humanos , fiscalía etc etc . Estoy sumida en la tristeza por sus palabras y por la incertidumbre de cuándo saldremos de esta doble pesadilla : la pandemia y la epidemia política . Señor Presidente, ser empresario o rico no es ser malo, sus hijos lo son y usted también tiene un hijo pequeño, sea empático. Quiera un poquito a Mexico , valore su sueño logrado y respete su investidura . Es el presidente de Mexico no el enemigo de Mexico . Aún es tiempo de que rectifique sus actitudes , porque esas palabras no debe ni pensarlas Que Dios lo ilumine y nos proteja de toda maldad . #somosmexico y no me importa tener likes . No soy bloguera”.El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que no atendió a familiares de víctimas y manifestantes en Veracruz debido a las medidas de sana distancia ante la pandemia de COVID-19.El lunes, familiares de personas desaparecidas, enfermeros, doctores y campesinos dejaron la sana distancia y frenaron la caravana de vehículos en la que viajaba el jefe del Ejecutivo, golpearon las ventanillas y el cofre de la camioneta para solicitar una audiencia, pedían al mandatario que se bajara y le gritaron: “Solo atiendes a la mamá del 'Chapo'”"Ayer hubo en efecto este incidente porque no puedo, por la 'sana distancia', exponerme ni exponerlos a ellos. Lamento mucho que esto haya pasado, es muy incómoda, entre otras cosas, esta situación de cuidado y sana distancia, no podemos acercarnos mucho, no es recomendable", argumentó este martes desde Tlaxcala, donde se encuentra como parte de su segunda gira. López Obrador afirmó que se atienden temas de seguridad todos los días. En el caso de los familiares de víctimas de la violencia, apuntó, la Secretaría de Gobernación tiene la encomienda de recibirlos y se está atendiendo a un grupo que se manifiesta afuera de Palacio Nacional.“Secuestran al que tiene, no secuestran a un pobre, entonces ¿cómo evitamos un secuestro desprendiéndonos de lo que vale y volviéndonos pobres”; Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo por 30 millones de paisanos.Escríbenos a [email protected]