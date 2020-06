Modernizar el Registro Público de la Propiedad, una realidad

1.- “...La modernización del Registro Público de Coahuila brinda a toda la sociedad, certeza jurídica expedita, competitividad, seguridad y Estado de Derecho...” destacó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.



Y así lo reiteraron y coincidieron representantes de la sociedad civil, notarios, empresarios y funcionarios que asistieron al primer informe del proyecto de modernización del Registro Público, evento que fue presidido por el gobernador.



El mandatario estatal mencionó en su mensaje que este proyecto se queda en Coahuila y que se seguirá construyendo y mejorando: “este es un gran proyecto que construimos entre todos a base de comunicación y de participación ciudadana”.



Recordó “...que la modernización del Registro Público fue un compromiso de campaña, que fue una propuesta de la modernización catastral a través de la creación del Instituto Registral y Catastral, que fue creado en marzo de 2018...”



“La modernización ha implicado muchos retos, estamos a punto de llegar a las metas que nos trazamos y de dejar una institución que merece nuestra entidad, de subir indicadores y la competitividad y generar un ambiente propicio para la inversión. Quiero entregar una institución con los mejores indicadores del País”, aseguró el gobernador.



Felicitó al equipo que presentó los resultados y que se encargó de todas las fases de este proyecto, así como agradeció la confianza y participación de los notarios, a quienes refrendó su respaldo y reconocimiento...”



Colofón: José María Fraustro Siller, Secretario de Gobierno, informó que ya se ha liberado la oficina virtual, que posibilita alcances trascendentales para las notarías y opera las 24 horas, los 365 días del año.



Esta oficina virtual, mencionó, posibilita, entre otras cosas, permitir a los notarios el ingreso de todos los trámites a través de internet, plasmando su firma electrónica, que se aloja en un token de seguridad.



“Los notarios pueden solicitar la inscripción de 119 actos jurídicos y 9 publicidades; permite realizar trámites de manera telemática desde cualquier lugar con internet”



Veracruz, por cierto, transita para ese recorrido de modernidad...



2.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió este jueves [ayer] la desaparición del Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred).



"¿Tendría que desaparecer el Conapred?", fue cuestionado.



"Sí, y que la Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con derechos humanos, se haga cargo. Claro que se tiene que combatir el racismo y se tiene que combatir la discriminación, pero no crear un organismo para cada demanda de justicia", contestó.



El mandatario agregó después: “... que la idea será puesta a debate...”



"Vamos a analizar a ver qué me dice la gente, pero esto no lo sabía el pueblo de México, [¿?] porque todo esto pertenecía al 'pacto de silencio', o sea, que se sepa cuántos organismos, cómo dejaron al Gobierno".



En la misma idea “...enfatizó que organismos como el Conapred y fideicomisos establecidos en administraciones anteriores, consumen recursos sin generar beneficios para el pueblo de México.



El presidente López Obrador aseguró el miércoles, [antier] que no conocía la existencia del Conapred hasta que se generó una polémica por la invitación al youtuber Chumel Torres, a un foro sobre clasismo y racismo en México.



"Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate, me enteré de que existe, ¿cómo se llama? Conapred", dijo en su conferencia en Puebla.



Allí queda para que no quepa duda de lo que viene....



3.- Vaya “pajuelazo” que le dio la Corte Suprema de Estados Unidos al presidente Trump [el presidente de una de las Naciones más poderosas de la tierra] ayer al caer la tarde, la que se pronunció contra una orden ejecutiva del presidente republicano Donald Trump, que busca poner final a un programa para proteger a los 'dreamers' ('soñadores'), como se conoce a unos 700.000 jóvenes llegados ilegalmente al país, sin papeles, acompañando a sus padres (cuando eran niños).



Dice la prensa estadounidense que el Presidente Trump reaccionó inmediatamente tildando la decisión del supremo tribunal de "horrible", en Twitter: "¿no tienen ustedes la impresión de que no le gusto [refiriéndose a él, seguramente] a la Corte Suprema?", pregunta en un tuit posterior.



El alto tribunal secundó la opinión de tribunales inferiores y consideró que sería "caprichoso" y "arbitrario" poner fin al programa adoptado por el presidente demócrata Barack Obama, el que en 2012 para dar protección contra las deportaciones y permisos de trabajo a estos jóvenes, principalmente oriundos de América Latina, y muchos de los cuales no recuerdan su país de origen.



"Yo me estaba preparando para lo peor", contó a agencias noticiosas, Jesús Contreras, un paramédico que vive en Houston, y que estaba en un limbo legal desde que Trump decidió terminar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2017.



"Todavía tenemos que luchar por tener una legislación, pero tengo una buena sensación de saber que estamos protegidos y a salvo, al menos por ahora", expresó Jesús Contreras; y así como él, muchísimos mexicanos que habitan esa burbuja del “sueño americano”.



La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí, en México, está confirmando que es un Poder integrante de la República: Libre y Autónomo, que ese es su presente y futuro; y deben seguir así para la protección de millones de mexicanos....



P.D.- En Morena: Los unos contra los otros, ahora Yeidckol Polevnsky y Ana Gabriela Guevara, enfrentarán a la Fiscalía de la Federación y del Estado de Veracruz... y ellas saben por qué...