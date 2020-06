... El pasado fin de semana mientras caminaba por la zona centro de la ciudad de Xalapa, el senador veracruzano Ricardo Ahued Bardahuil concedió una entrevista banquetera cuyo tema traemos a este espacio, pues abordó un caso de los que están dejando mal parado al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador y se trata el de las preferencias para que sus paisanos los tabasqueños paguen las tarifas más bajas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que a los veracruzanos les aplica un cobro 10 veces superior.Antes de continuar y para que no se nos olvide amables lectores, permítanos comentarle que hace poco más de un año, en mayo de 2019, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer con bombo y platillos que la CFE, la empresa de clase mundial, había firmado un convenio denominado “Adiós a tu Deuda” cancelando la histórica deuda de los tabasqueños por 11 mil millones de pesos, acumulada por los muchos años que los paisanos de López Obrador dejaron de pagar sus recibos a la Comisión Federal de Electricidad. Mis chulos.Por cierto, este movimiento de los tabasqueños para no pagar la luz se inició en el año de 1995 y ¿adivinen quién fue el que los convocó a no pagarle a la CFE como medida de protesta porque había perdido unas elecciones?, efectivamente, el ahora presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.Pero volviendo al tema inicial, en la entrevista que le hicieron en Xalapa a Ahued Bardahuil, éste dijo que junto con otros senadores, realiza gestiones para que la CFE reduzca sus tarifas en otros estados de la república, así como lo hicieron en Tabasco y que además, no sean tan cobrones los de esta empresa que sin importarle que miles de usuarios se quedaron sin empleo por la contingencia provocada por el COVID y en consecuencia no tienen para pagar sus recibos, les están promoviendo procedimientos judiciales.El senador a quien le ven pinta de gobernador de Veracruz, como buen comerciante que es, explicó casi con bolitas y palitos el beneficio que les otorga la CFE a los tabasqueños.Resulta que los tabasqueños tienen hasta cinco mil kilovatios de tope máximo con una tarifa de 59 centavos, mientras que los veracruzanos pagamos por eso mismo, 5.90 pesos, o sea, 10 veces más.Habrá que advertir amables lectores, que, si el senador veracruzano Ricardo Ahued Bardahuil consigue para los veracruzanos la reducción tarifaria ante la CFE similar a la de los tabasqueños, se estaría echando a la bolsa a miles de ciudadanos en edad de votar. Así de simple.... Vaya que ha impactado en diversos sectores la renuncia de la doctora Asa Ebba Christina Laurell a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud del gobierno federal, pues se le considera a nivel internacional, como una destacada mujer de la corriente de la medicina social latinoamericana, orgullo de México.La doctora Asa, fue secretaria de Salud del gobierno del Distrito Federal cuando Andrés Manuel López Obrador, fue jefe de gobierno, de ahí su cercanía con el ahora mandatario nacional, quien si bien reconoce a la ex funcionaria dijo en una de sus mañaneras que a pesar “de ser una mujer destacadísima, yo le di mayor confianza al secretario de Salud Jorge Alcocer y al subsecretario Hugo López-Gatell”, frase que cayó como balde de agua fría en diversos sectores, sobre todo el de defensa de los derechos de la mujer.... El pasado fin de semana también, la Secretaría estatal de Salud confirmó que en solo 53 de los 212 municipios de la entidad veracruzana no se han presentado casos de COVID 19, enfermedad por la que ya han fallecido más de mil 200 personas.Por cierto, la ciudad de Veracruz sigue siendo la número uno en defunciones a causa del COVID con 392.... Comentarios o sugerencias a través del correo: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar