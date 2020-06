¿Procede o no la reforma?

“El límite de mi capacidad de

expresión, es el límite de mi mundo”

Carlos Monsiváis

La cacareada reforma electoral procesada en el Congreso Local los días anteriores, bajo la conducción o liderazgo del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), víctima del Covid, pasa este lunes su principal prueba al ser presentada en sesión extraordinaria en la que los diputados de Morena mostrarán las 117 actas del mismo número de ayuntamientos debidamente requisitadas, con lo que automáticamente quedará planchadita.Los principales puntos de esta reforma son: la disminución de las prerrogativas a los partidos políticos, menos a los cuatro de nueva creación, y la eliminación del proceso de revocación de mandato del gobernador del estado, al que se someterá el presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsor de este instrumento democrático desde que fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal y hoy como Presidente de la República.Este día, Gómez Cazarín tratará de echar por tierra los rumores que han circulado en relación a que no logró la aprobación de los 117 cabildos en tiempo y forma, para que la Reforma tenga carácter legal. El presidente de la Jucopo ha dicho que incluso logró más de lo que la ley exige. El problema, en apariencia, es que las actas de los cabildos, signadas por los integrantes de cada uno no han sido mostradas y si algo se presume siempre en un proceso de estos, cuando resulta un éxito, son precisamente las actas que respaldan el dicho.¿Con qué demuestra un candidato a un cargo de elección popular que ganó?... con las actas, es lo primero que muestran porque ante esa prueba que es contundente no hay nada.Los dirigentes de los partidos políticos distintos a Morena, el del PAN, el del PRD y el del PRI, han exigido que les muestren las mentadas actas y se las han negado. Hay quien sostiene que Gómez Cazarín las tiene pero incompletas, es decir sin las firmas que deben estar en cada acta, argumento legal que sirve de sustento para promover una controversia y echar por tierra la reforma en su totalidad, lo que haría quedar en ridículo a quines han cantado victoria incluso delante del presidente López Obrador.Nosotros dudamos que esto vaya a ocurrir, el líder de los diputados de Morena en el Congreso, Juan José Gómez Cazarín, se ha vuelto un experto en estos asuntos, sacó lo de la Fiscal que era un asunto que se encontraba atorado, lo de otros nombramientos como el del Fiscal Anticorrupción y en todos esos quehaceres ha ido tomando experiencia, es más, se comenta que mientras supera su Covid, se ha dedicado a completar las firmas que le faltaban y que hoy lunes 22 hará acto de presencia, con sonrisa de oreja a oreja, actas completas debajo del brazo... Lo veremos.Lo más que puede ocurrir es que los diputados del PAN (los del PRI no, porque ya son morenos) pidan que se revise acta por acta para comprobar que están completas, lo que se podría llevar algunas horas y punto.Pero a qué firmas nos referimos. Bueno las actas deben tener, además la del presidente municipal y el secretario, la del síndico, que es el representante legal del ayuntamiento, y las de los regidores que conforman el cabildo de un municipio. Sin esas, no son válidas.Ante el mensaje emitido en la conferencia mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que serán vigilados los gobiernos estatales para que no se desvíen recursos a las campañas políticas del 2021, el gobernador jalisciense Enrique Alfaro dijo esperar que se serene porque “lo veo muy enojado”.“Lo veo muy acelerado, para que haya pleito se necesitan dos y no tenemos ánimo de pelear con el presidente. Él ha mandado en los últimos días varios mensajes a Jalisco: el del lunes diciendo que no se va a dejar, no sé qué signifique eso, lo que le digo al presidente es que en Jalisco le tenemos respeto, pero no vamos a agachar la cabeza, eso no lo va a ver”, dijo.Según Alfaro, desde hace semanas ha solicitado al presidente López Obrador una entrevista pero ni siquiera le toma la llamada, por lo que no ha podido exponerle “los elementos de prueba para que entienda lo que ha pasado en los últimos días” en la entidad.“Le sugiero que se serene, no somos sus enemigos, le queremos ayudar a que le vaya bien al país (...). De seguir mandando estos mensajes es un grave error de parte del presidente”, insistió.Los “mensajes” de López Obrador tienen un ánimo de intimidar, pero aunque en Jalisco se le respeta, “no le tenemos miedo”.El gobernador anunció que Jalisco interpuso una controversia constitucional contra el gobierno federal para que se invalide el Acuerdo emitido por la Secretaría de Energía el 15 de mayo pasado que, dijo, impone restricciones al desarrollo de nuevas centrales de generación de energías renovables.“Estas medidas constituyen un claro retroceso para el país desde el punto de vista climático, energético y de salud pública, con fuertes implicaciones políticas, económicas, ambientales y sociales. Por ello, el gobierno ha decidido combatir legalmente esta determinación federal y presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consonancia con lo acordado el pasado 5 de junio por los gobernadores de la Alianza Noreste-Pacífico (Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas)”, puntualizó.La controversia se da mientras en la región Altos de Jalisco se construye un parque fotovoltaico de la empresa española Fotowatio Renewable Ventures bautizado como Potrero Solar sobre una superficie de 640 hectáreas, que sería uno de los más grandes del mundo y que según habitantes de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio ha provocado un ecocidio para su construcción.Y acusó: “Desde el año pasado fueron provocados dos incendios con la intención de preparar el terreno a máquinas y a hombres, quienes se han dedicado a deforestar grandes extensiones de tierras provocando la mortandad de distintas especies de animales que ahí habitan”, denunció en enero pasado el académico de la Universidad de Guadalajara, Roberto Castelán.El uso de corticoesteroides a partir de la primera semana de hospitalización reduce la mortalidad por Covid-19 hasta en un 50%; los antivirales (lopinavir y ritonavir) no se asocian a una mayor supervivencia. Estas dos conclusiones delimitan los resultados de un estudio llevado a cabo por miembros de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).Jesús Sierra, coordinador del Registro Español de Resultados de la Farmacoterapia frente a Covid-19 de la SEFH, explica que se trata de un trabajo observacional, es decir, ellos no han orientado a los médicos para que hagan nada, sino que han recogido lo que pasaba en el día a día de 174 hospitales. Eso sí, esperan que sirva para establecer hipótesis de tratamiento y en ensayos ya de doble ciego (con un grupo de voluntarios tomando el medicamento y otros el placebo).Este primer trabajo, que ha sido enviado para su publicación a la revista Annals of Internal Medicine, ha seguido la evolución de 5.386 pacientes que han completado su tratamiento. Ello lo convierte en uno de los mayores trabajos sobre Covid hasta el momento. En ellos, todos con una enfermedad lo suficientemente grave como para requerir hospitalización, la mortalidad a los 28 días ha sido del 17,8%.En el mensaje dominical del Arzobispado de Xalapa, se invita a los fieles a no tener miedo, a refugiarse en Dios para enfrentar con éxito cualquier peligro. “En principio, ninguna potencia humana puede opacar el éxito que ha tenido la palabra de Dios. La fuerza divina del evangelio nunca podrá ser sofocada o encadenada. Este es el primer motivo por el que un creyente no debe tener miedo. Por otra parte el creyente no debe temer las persecuciones ni las amenazas de los hombres de este mundo porque Dios lo sostiene con su bondad. “El Señor guerrero está a mi lado por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo, dice el profeta Jeremías” (cfr Jr 20, 11).”“Por último, los creyentes tenemos además esta hermosísima experiencia: Dios está a nuestro lado en todo tipo de circunstancias, no obstante las persecuciones o las insidias del mal. La madrugada del 20 de junio de 2020 se llevó a cabo otro acto de profanación religiosa. Unos jóvenes quemaron el altar de la virgen de Guadalupe que se encontraba a la entrada principal del Mercado Alcalde y García, mejor conocido como el Mercado San José. La Arquidiócesis de Xalapa lamenta profundamente y condena enérgicamente este acto vandálico que ofende la fe de los creyentes católicos.”“Es muy lamentable que existan estos atentados y que impere prácticamente la ley de la selva. Oramos por la conversión de quienes cobijados por las tinieblas de la maldad agreden de esta manera los símbolos religiosos de nuestro pueblo y atentaron contra la imagen de la Virgen de Guadalupe, madre de los mexicanos y símbolo religioso que nos da unidad y concordia.”Nosotros nos sumamos a la condena contra estos actos vandálicos cometidos desde el anonimato (encapuchados). Los autores son enviados por quienes quieren combatir de esta manera, cobarde y artera, nuestras creencias religiosas.Quedó confirmado que éste es un gobierno que engaña. Quedó confirmado que éste es un gobierno que engaña. Ocho meses después del culiacanazo, el Presidente reveló que fue él quien dio la orden de dejar libre a Ovidio Guzmán. "Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente", dijo López Obrador, quien obligó a sus colaboradores a echarse la culpa en un principio... ¿Qué pensarán los familiares de los mexicanos que murieron en esa acción, sobre todo los de los militares y marinos caídos?