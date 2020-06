Exsíndica 'huérfana'

En noviembre de 2018, cuando Angélica Ivonne Cisneros Luján estaba por solicitar licencia para separarse del Ayuntamiento de Xalapa, sus incondicionales difundieron que la síndica había sido invitada directamente por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para asumir a partir de diciembre un importante cargo en el gabinete del tabasqueño con quien le atribuían una “gran amistad”.



En realidad, la invitación la recibió de Asa Cristina Laurell, una doctora de origen sueco, naturalizada mexicana, quien hasta el jueves pasado era muy allegada a López Obrador, en cuya administración como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2005) se había desempeñado como secretaria de Salud. Precisamente hace 20 años Cisneros Luján fue la Directora General de Administración en la dependencia a cargo de esta médico cirujano egresada de la Universidad de Lund, Suecia, la cual salió la semana anterior de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector de Salud muy confrontada con el secretario Jorge Alcocer, el subsecretario Hugo López-Gatell y con Juan Antonio Ferrer, titular desde enero de este año del Insabi, el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar diseñado por Laurell para sustituir al Seguro Popular y para cuya dirección promovía casualmente a su amiga, la exsíndica xalapeña, que durante 13 meses estuvo encargada de ese programa como titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.



En agosto pasado ambas participaron en el parlamento abierto que organizó la Cámara de Diputados para la creación del INSABI. En esa ocasión, Laurell dijo que no se podía hablar de cobertura universal cuando existen en el país 20 millones de personas sin servicios de salud y el gasto de bolsillo asciende a 45%. Por su parte, Cisneros lamentó que el Seguro Popular no se había enfocado en atender enfermedades como la diabetes, cuya tasa de mortalidad pasó de 47% en 2003 a 94% en 2018. Además señaló que de los 12 mil 643 padecimiento incluidos en la clasificación internacional de enfermedades, el Seguro Popular sólo atendía 2 mil 102. “Esta inequidad se hace más evidente con la creación del Fondo de Gastos Catastróficos, que sólo atiende 66 tipos de intervenciones, excluyendo muchos padecimientos, entre los que se encuentran tumores, fracturas y afecciones renales”, puntualizó.



Y al aludir al INSABI, doña Ivonne expuso que “esta política que hoy se plantea estará sustentada en un financiamiento solidario, con incrementos progresivos durante el sexenio, cuya fuente de financiamiento será el crecimiento económico derivado de la actual política nacional que ha implementado el Presidente de la República y, desde luego, de la correcta utilización de los recursos.”



Sin embargo, en vez de Cisneros, el presidente López Obrador decidió nombrar al frente del Insabi a Ferrer Aguilar, ese sí su amigo y paisano.



Este jueves 18, el día que renunció, la doctora Laurell publicó en el diario La Jornada un artículo titulado “Avanzar en la reconstrucción del Sistema Nacional de Salud”, en cuyo párrafo final destacó que la Subsecretaría a su cargo “tiene un papel crucial en las tareas de mejoramiento y expansión del Sistema Nacional de Salud y el encargo de uniformar la APS-I Mx, así como avanzar hacia el sistema único y público de salud”, pero señaló que el secretario Alcocer, “apoyado por el titular del INSABI, el antropólogo Juan Ferrer, aún más inexperto sobre el sistema de salud mexicano”, tiene la “la pretensión” de desmontar la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud. La exfuncionaria también arremetió contra la Subsecretaría de Promoción y Prevención que encabeza López-Gatell, al exponer que “con su estructura vertical de programas, tampoco ha mostrado tener una visión de futuro.”



CHÓFORO, AISLADO EN CASA



Luego de haber estado internado en la cama 4 de la Clínica del ISSSTE, el exdiputado y exalcalde priista de Tuxpan, Crisóforo Hernández Cerecedo, ha logrado retornar a su casa donde cumple con un estricto aislamiento de 15 días.



El popular “Chóforo”, quien en su vida jamás había sido hospitalizado, envió un emotivo mensaje a sus amigos el pasado jueves para explicarles por qué no había podido responder a sus mensajes y llamadas telefónicas.



Desde este espacio le expresamos al político huasteco nuestros mejores deseos de que pronto recupere plenamente su salud.