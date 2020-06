La elección que viene en el 2021...

1.- Pasada la información presidencial sobre “el culiacanazo”, El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, “...durante el proceso electoral de 2020-2021, en el que se renovarán la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 2,000 ayuntamientos, se convertirá en "guardián" de las elecciones...”, para garantizar que se respete el voto de los ciudadanos.



Dijo más: "Vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos para elegir libremente a sus autoridades", este lunes durante su rueda de prensa mañanera.



A tres meses [en octubre] de que arranque oficialmente el proceso electoral intermedio, el presidente sostuvo que, “...como cualquier ciudadano, se va a involucrar en las elecciones...” Por ello, denunciará si considera que hay intentos de fraude en alguno de los cargos en disputa, pues argumentó que desde la oposición sufrió competencia desleal.



Sin embargo, y ésta es la realidad escueta: López Obrador reconoció que vigilar la imparcialidad en las elecciones es tarea del Instituto Nacional Electoral (INE), pero reconoció enseguida lo que dinamitó la seriedad del INE: Minutos antes descalificó a esa institución al afirmar que “...es un organismo costoso que nunca ha garantizado comicios limpios y libres...”



El mandatario federal recordó que ahora “...el fraude electoral es considerado un delito grave, por lo que vigilará que no haya compra de votos, condicionamientos, que se utilicen recursos públicos para favorecer a algún candidato o que se falsifiquen actas...”



“El que cometa fraude no tiene derecho a fianza, va a ir a la cárcel sin derecho a fianza, y es en serio, nosotros padecimos mucho por el fraude electoral y el país se estancó y retrocedió por la antidemocracia".



El jefe del Ejecutivo aseguró que, “...como vigilante de las elecciones, no estaría ejerciendo algún tipo de injerencia indebida en ellas. Insistió en que lo único que busca es que se garantice a los ciudadanos el voto libre y secreto...” Pero esto lo puede hacer cualquier ciudadano que tenga conocimiento de alguna anomalía, y propicie que se pruebe.



"Nunca más un fraude electoral, nunca más una imposición en México", dijo. "(Antes) todo lo resolvían con dinero y con el aparato, se acaban los fraudes electorales y esto no es injerencia en el INE, en el Trife, “...es solo decir”: '¿Cómo le vas a entregar registro a quien no cumplió con los requisitos legales?, ¿nada más porque te lo pidieron desde arriba como sucedía antes?, ¿cómo no te vas a dar cuenta de que ya rebasaron los topes de campaña y no vas a decir nada y te haces de la vista gorda?...”



2.- Debe recordarse que en las elecciones del 2021, no solamente se renovará completa la cámara de diputados: quinientos diputados [300 de elección directa y 200 de representación proporcional. Elecciones para renovar gubernaturas y ayuntamientos municipales, en los que por cierto el propio AMLO dijo que son demasiados “regidores” que llegan a ganar cien mil o más pesos.



3.- Decíamos: En tres meses más arrancará formalmente el proceso electoral 2021, en el que se dirimirá una fase vital para el país: La integración de la cámara de diputados, pero, al día de hoy, se carece de las reglas para la reelección de los diputados y la vacancia en los Oples estatales.



En el INE corren, pero en la Cámara legislativa van a paso lento.



Les faltan cuatro Consejeros y esperan pronto tenerlos. Porque en tanto el Instituto organizador de las elecciones y legitimador de las mismas no esté completamente integrado, el peligro de que las elecciones se trunquen está vivo.



Pero también la Cámara de Diputados se ve lenta. Y el tiempo avanza y la muletilla de que el Coravi-19 es el culpable, se desvanece.



La votación deberá ser presencial y punto. Tendrán que hacer lo posible los diputados o correr con la responsabilidad de que las elecciones no vayan...