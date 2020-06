Morenistas ingratos

“Es criminal la forma de manejar

la pandemia de parte de AMLO”

Enrique Krauze

Si alguien promovió siempre, en la región de Martínez de la Torre, la figura del político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, fue el cardiólogo (internista) Bricio Rincón Aguilar, quien bajo la bandera del PRD, cuando AMLO pertenecía a ese instituto político, ganó la elección para presidente municipal de Martínez, contando con la presencia, en uno de sus mítines, del maestro Porfirio Muñoz Ledo que, dados los méritos del cardiólogo, quiso conocerlo personalmente y vino a acompañarlo.Recuerdo que quince días antes de la elección presidencial, fuimos a Martínez de la Torre y coincidimos con el doctor Rincón, ahí platicamos cuando menos tres horas y nos ratificó su convicción de admirador de López Obrador, confesando que había mandado a imprimir volantes convocando a los martinenses a que votaran por el tabasqueño, porque era la mejor opción para el país. Esos volantes los repartió de casa en casa, entre sus decenas de conocidos, un día antes de la elección, con el entusiasmo de alguien convencido de la necesidad de que AMLO ganara la elección presidencial.No dudamos que el trabajo callado pero intenso del cardiólogo internista Bricio Rincón en la región de Martínez de la Torre a favor de la causa morenista le sumó muchos votos al triunfo de la 4T. Y es que el doctor Rincón, además de ser un profesional de la medicina de primerísimo nivel, es un ser humano especial.Luego de estar en el hospital nacional en urgencias en el área de cardiología, donde salvó muchas vidas, regresó a su natal Martínez a instalar un consultorio donde ha trabajado muchos años atendiendo a todos los que se acercan con él, tengan o no dinero para pagar la consulta; es de los que han ejercido cumpliendo cabalmente con el juramento de Hipócrates, y cuando lo han buscado a media noche, por la madrugada o a cualquier hora, Bricio deja lo que esté haciendo y sale corriendo a atender a sus pacientes.¿Quién conoce al doctor Bricio en Martínez de la Torre?... todos, y cuántas personas viajan de otras partes del país para que los atienda, decenas.Pues ese ser humano especial, dispuesto siempre a ayudar a quien lo requiere, fue víctima del Covid-19 y ayer fue trasladado de Martínez de la Torre al Centro de Alta Especialidad del Estado, para su atención, porque su estado de salud se volvió crítico y... qué poca madre de los encargados de ese hospital, le negaron la atención, así de entrada. Cuando hablamos con su esposa en medio de la desesperación y la angustia, nos comentó que Bricio estaba muy mal y que no lo atendían. Y como no tenemos a nadie conocido, la impotencia, el coraje, la rabia nos invadió. ¿Cómo es posible que a un ser humano de la calidad del doctor Bricio, morenista hasta el tuétano, más que cualquiera de los improvisados corruptos que hoy están en el sector salud, le nieguen la atención en momentos críticos?... pues así fue y así es.Las instituciones públicas son para eso, para atender a todos los ciudadanos y cuando se trata de casos graves, como el del doctor Rincón, con mayor razón... ¿No se dan cuenta? No la jodan, se trata de vidas humanas.¿Un político al que en realidad le interese mejorar la situación de los ciudadanos, potenciales votantes?... no, no recordamos a uno. Generalmente en el discurso en busca del voto popular, la premisa principal y única es el compromiso de trabajar por el bien de todos: por hacer justicia, por construir obra pública, por mejorar la educación, por mejorar la salud, por mejorar la seguridad y por hacer lo que les pidan siempre y cuando los lleven al poder, condición de sentido común: si me apoyan trabajaré por cumplir con todo lo que les prometo.La realidad es muy distinta, cuando se trata de que haya congruencia entre el discurso y el ejercicio del poder, nada, apenas llegan a los cargos y se ponen a trabajar por alcanzar uno mejor, el que sigue en la escala del poder... ¿las promesas hechas al pueblo, los compromisos adquiridos?, eso no vale lo que cuenta es disponer de los recursos para comprar los votos que los lleven al ascenso.En este espacio hemos insistido mucho en comparar el capital político que procuraban construir los políticos de antes al de hoy. Antes, entre más obra hacía un alcalde, un gobernador o un presidente, más reconocimiento tenía como buen administrador de los fondos públicos y aliado del pueblo; hoy entre más dinero tengan disponible, de las arcas, más les alcanza para comprar votos a través de programas sociales o de manera directa, y así seguir adelante en el poder. Que el pueblo muera por una pandemia, por la inseguridad, de hambre por la falta de empleo, les vale un cacahuate, primero son ellos, luego ellos y siempre ellos.Si Andrés Manuel López Obrador está en el poder, con todas las canicas en la bolsa, y amenaza con continuar así, teniendo de su lado mayoría en los congresos, ganando más gubernaturas de las 14 que estarán en juego el año entrante, tiene que ponerse a chambear como lo está haciendo, en campaña por todo el país, para amarrar triunfos y sus adversarios tienen que organizarse si le quieren arrebatar ese poder, o cuando menos parte para estar en condiciones de subirse al juego de la política que tan buenos dividendos económicos les reditúa.En ese sentido, es un hecho que solos, los partidos que la sociedad mexicana echó del poder a través del Movimiento Regeneración Nacional con AMLO a la cabeza, no van a poder. Por eso es que las alianzas serán necesarias y entre más grupos logren sumar en un bloque opositor, mayor será la posibilidad de ganar, aprovechando la caída de Morena que ha cometido el error de confrontarse políticamente con grupos muy sólidos como es la Iglesia católica, los medios de comunicación y los empresarios.El pasado 16 de junio, el actual dirigente del partido Movimiento Ciudadano, el Senador jalisciense Clemente Castañeda Hoeflich, agradeció públicamente la invitación que le hizo Marko Cortés, dirigente del PAN, para formar parte de una coalición rumbo a las elecciones del 2021, concretamente para ir en coalición en las diputaciones federales porque ganando mayoría en el Congreso automáticamente debilitan a López Obrador y lo ponen contra la pared. El argumento del líder de MC fue que no son momentos de pensar en procesos electorales, es para dedicarse de lleno al combate a la pandemia del Covid-19 que amenaza al país.Tiene razón, esa sería una salida decorosa y encomiable, pero no, los dirigentes de los partidos políticos como Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRD, proyectan ya la formación de una gran alianza nacional, con otras fuerzas políticas para echar del poder a los morenistas, el fin último de la política es alcanzar el poder y eso lo tienen bien presente quienes dirigen los partidos y los grupos que se dedican a eso: los que dirigen a los empresarios; los líderes religiosos; los medios de comunicación; los dirigentes de importantes grupos que han sido excluidos pero que representan miles de ciudadanos como Antorcha Campesina, para formar un solo frente capaz de lanzar candidatos triunfadores para echar del poder a los morenistas e instalarse ellos.Por eso sostenemos que Morena, con tal de no perder, busca aliarse con el PRI y, éstos, ven eso como una oportunidad para regresar al poder a través de Morena... Ya veremos.En los tiempos de la 4T tener éxito en el trabajo de comunicación social es muy difícil. Las nuevas políticas (con las que estamos de acuerdo) de restricciones económicas para tener relación laboral solo con los medios de probada circulación, hacen que un jefe de prensa enfrente el mayor número de dificultades ante una inercia de favorecimiento a quienes solo entraron a esta actividad por obtener recursos económicos sin tener idea de lo que es la comunicación.Por eso vale la pena mencionar que la Coordinación de Comunicación Social (CCS) de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, a cargo de Aldo Valerio Zamudio, acaba de participar en la reunión virtual con los titulares de las áreas difusión de información oficial de los congresos estatales de Michoacán, Héctor Rafael Tena; Hidalgo, Fernando Hidalgo Vergara; Estado de México, Horacio Morales y el coordinador de Comunicación Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, doctor Ricardo Barraza Gómez, en la cual se compartieron experiencias respecto al trabajo implementado para la generación de diversos materiales que se difunden por diferentes medios.Y en su intervención Aldo Valerio subrayó que la Coordinación a su cargo ha mantenido informada a la sociedad y generado significativos cambios en la manera de difundir las acciones y el trabajo realizado por las diputadas y los diputados del Congreso local veracruzano, mencionando con detalle todo el trabajo de difusión que la oficina a su cargo ha desarrollado.El ex aspirante a la Fiscalía General del Estado, Gabriel Alejandro Williams Mendoza dice que se encuentra a la espera de que se reactiven los trabajos en los juzgados del Estado para presentar un amparo en contra de la designación de Verónica Hernández Giadáns como titular de la institución. O sea, aunque otros se rajen siempre hay más valientes.Escríbanos a [email protected]