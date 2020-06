Monreal vs. AMLO; descalifica a Cuitláhuac

Lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador había venido construyendo durante año y medio para fortalecer la imagen del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en unos segundos, con una declaración, lo tiró por la borda el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila.



Sin que Carlos Loret de Mola le hiciera una pregunta directa sobre el gobernador de Veracruz, el zacatecano lo incluyó entre los malos gobiernos emanados de su partido.



“Te digo también con franqueza: sí afecta un mal gobierno; que Morena ganó con contundencia y que no ha habido resultados tangibles o no ha habido un proceso armónico en el Estado o en el municipio, por supuesto que afecta, porque el voto se refrenda cada tres años y así como te dio la gente el voto te lo puede quitar”.



Dijo enseguida que “esta vez” la gente está revisando con mucha claridad lo que va a hacer en el proceso electoral de 2021, y advirtió: “y yo creo, además, que Morena tiene que esforzarse por llevar candidatos populares con una contundencia extraordinaria, no podrá, como en el 18, poner a cualquiera”.



Loret entrevistó a Monreal en su plataforma binacional digital LatinUs y la reportera Noemí Valdez retomó en Veracruz la declaración en el diario Notiver, que a su vez reprodujeron en forma íntegra diversos portales y en las redes sociales, por lo que alcanzó una gran difusión en el Estado.



Con su señalamiento contra el gobernador de Veracruz, contradictoriamente cayó en lo mismo que había reprobado por la denuncia de su partido contra su secretaria general Yeidckol Polevnsky, que: “nos hace más daño que alguna declaración de un partido o incluso una nota principal de un medio importante”.



En efecto, la descalificación, a casi once meses de las próximas elecciones, no la hizo la oposición ni se dio en algún medio, sino que la formuló uno de los más influyentes actores políticos de Morena, quien de esa forma dio material a los críticos, malquerientes y opositores del gobernador de Veracruz.



Además, al calificarlo como un mal gobierno surgido de su partido, contradijo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en catorce visitas que ha hecho al Estado, la mayoría de las veces se ha dedicado a exaltar la figura y el gobierno de García Jiménez.



Les preocupa que AMLO no va a estar en la boleta



Declaró el senador que en su partido hay una gran preocupación, sobre todo porque el presidente López Obrador no estará ahora impulsándolos.



“Para serte franco, en este momento lo que me preocupa es que Andrés Manuel no esté en la boleta el próximo año; en el año 2018 estuvo al frente; yo te diría que muchos de los que estamos en el ejercicio del poder estamos por él; la fuerza de Andrés Manuel al frente es impresionante, fue impresionante”.



¿Admite que le preocupa que López Obrador no está en la boleta?, le preguntó Loret, a lo que respondió: “Sí, lo admito, y lo digo con toda seriedad: en el 2018 el presidente se ausenta totalmente del partido; el presidente de la república gana la elección y dice: ‘pido licencia en Morena para retirarme’, y esa ausencia, en cualquier parte del mundo, el líder natural de ese movimiento se ausenta y deja al partido solo, sin dirección, sin orientación, sin conducción; ve lo que es el partido ahora”.



Y va de mal en peor



De acuerdo con la encuesta diaria de El Economista, el presidente AMLO inició la semana con la más baja aprobación desde que asumió el poder: solo lo aprueba el 46.1% mientras que lo desaprueba el 53.5%.



Por otra parte, El Financiero, en cuyas encuestas realizadas por Alejandro Moreno había venido recibiendo los más altos porcentajes de aprobación, publicó ayer que ante la pregunta: “Si en las próximas elecciones las opciones para votar fueran, por Morena o contra Morena, ¿por cuál votaría usted?”, el 34 se pronunció en contra y el 33 a favor.



De los que están en contra, la mayoría son mujeres y jóvenes, estos de entre 18 y 29 años, o sea la población digital.



La medición pone en claro también que a año y medio de gobierno la población mexicana está dividida prácticamente en partes iguales entre los que apoyan a Morena y los que no, lo que hace evidente también que ese partido ha perdido considerable parte de su capital político, si se toma en cuenta que en 2018 ganó en forma abrumadora.



Positivos y negativos del Gobernador



Otra encuestadora, CAPISCI. Análisis de Opinión Pública Digital, hizo una evaluación de los gobiernos estatales frente al covid-19.



Explicó su metodología. Hizo un levantamiento de todas las publicaciones realizadas en Facebook y Twitter sobre las acciones realizadas para hacer frente al covid-19 en cada estado de la república. Analizó la comunicación digital en torno a: el Gobernador, perfiles de gobierno del estado, voceros y medios de comunicación locales.



El levantamiento constó de más de 15 mil publicaciones hechas en redes sociales durante el mes de mayo, lo que representó 491,344 comentarios realizados por usuarios únicos.



El gobernador de Veracruz, como en todas las encuestas que se conocen, resultó con baja aprobación, menor a 35%.



Sus atributos positivos son: Confiable, honesto, hombre de palabra y contundente.



Sus temáticas positivas: Movilidad, identidad partidista, salud, procesos democráticos y procuración de justicia.



Sus atributos negativos: Falta de compromiso, no trabaja, desprecio, hartazgo, incongruente e irresponsable.



Sus temáticas negativas: Economía, trabajo, salud, seguridad, transparencia y rendición de cuentas.



Como acción destacada aparece: Operativos de Protección Civil, reconversión de estaciones para atención de infectados, programa de apoyo a artistas #NosVemosPronto



Pocas veces como ahora, por las modernas herramientas de mediciones, el gobierno y su partido tienen un diagnóstico de su posición ante el electorado, a partir del cual pueden reforzar acciones o rectificar decisiones para tratar de mejorar su imagen y atraer el mayor número de votos posible.



Morena y su gobierno en Veracruz tienen apenas once meses para fortalecerse, pues desde que están en el poder su aprobación ha sido baja, con un promedio de 35%, enfrentan cada vez más el descontento popular, han perdido simpatizantes y el escenario futuro inmediato no les es favorable con la crisis económica que ya habían creado y que se agravó con el covid-19, lo que a su vez ha generado un gran desempleo.



Con un elemento adicional: la incondicionalidad del gobernador con el presidente, de tal forma que la suerte que corra AMLO impactará en su partido y en su gobierno en Veracruz y lo que en 2018 se conoció como el efecto López Obrador el próximo año, de seguir como van, puede transmutarse en el defecto López Obrador.



Avalada, la reforma electoral



Como se tenía previsto, la LXV Legislatura emitió anoche la declaratoria de la reforma constitucional en materia electoral aprobada el pasado 12 de mayo, luego de que 127 cabildos la avalaron. Se requería el aval de solo 107.



Entrará en vigor cuando la promulgue el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. La reforma reduce en 50 por ciento las prerrogativas a los partidos políticos, lo que significará un recorte de 177 millones de pesos anuales.



El aval significó un triunfo político para el cuitlahuismo y su partido Morena. La reforma será impugnada en tribunales por la oposición.



Se retirará Edel de magistratura



A punto de cumplir el próximo 30 de julio su primer periodo de diez años como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, por decisión propia Edel Álvarez Peña renunció a permanecer por otro periodo de cinco años, al que tenía derecho, e hizo ya sus maletas para retirarse a actividades privadas.



Edel había tomado la decisión desde antes de entregar la presidencia de ese cuerpo colegiado y en su oportunidad le corrió la cortesía de hacerle saber de su decisión al gobernador Cuitláhuac García.



Sin duda, es un hombre que conoce bien de tiempos y circunstancias.