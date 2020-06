AMLO: 2021, batalla letal

Aunque hay encuestas que no son muy representativas –este lunes, por ejemplo, el diario El Financiero publicó un sondeo de Alejandro Moreno en el que 33 por ciento de solo 410 encuestados en el país expresaron que votarían a favor de Morena en los comicios de 2021, mientras que 34% dijeron que lo harían en contra–, lo cierto es que ante la paulatina pérdida de respaldo ciudadano a su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ido endureciendo su discurso y sus acciones para someter a sus principales adversarios.



Así, por ejemplo, primero en su gira por el sur de Veracruz, AMLO exigió definirse y no andar con simulaciones ni medias tintas. “Se está por la honestidad y por limpiar a México de corrupción o se apuesta por mantener los privilegios de unos cuantos”, dijo desde la refinería “Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, el sábado 6.



Posteriormente en Tlaxcala, el pasado martes 16, el Presidente advirtió a los gobernadores que en el proceso electoral de 2021 no permitirá prácticas fraudulentas porque es un delito grave, y adelantó que denunciará a quienes los cometan para que sean castigados conforme a la ley.



Aseguró que tampoco permitirá que se utilice, como en 2006, dinero sucio para hacer campañas negras, ni que asociaciones civiles empresariales aporten recursos para comprar votos o espacios en radio y televisión, a fin de no pagar impuestos a futuro “o porque cae mal Andrés Manuel, me molesta mucho, no quiero que gobierne México un comunista”.



“Lo digo con franqueza, que no estén pensando los gobernadores que (como) no se va a meter el gobierno federal (en las elecciones), ellos sí van a poder aplicar prácticas de compra de voto, de acarreo, de reparto de dádivas. Ahí sí vamos a estar muy pendientes y lo vamos a estar denunciando”, dijo en la conferencia de prensa organizada en las instalaciones del Campo Militar 23-A, en Panotla, Tlaxcala.



Además remarcó que el titular de la Fiscalía Electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, “es un hombre recto, independiente”, que hará valer que el pueblo elija de manera libre a sus autoridades.



Ahora ha trascendido que no sólo instruyó al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que les niegue el aval a los gobernadores que han sido autorizados por sus congresos locales para contratar créditos con el propósito de destinar esos recursos al combate del Covid-19 y apoyar a pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia, sino que también amagó con dar a conocer un expediente sobre empresas “factureras” implicadas en un fraude de 48 mil millones de pesos para el erario federal, en el cual se incluirían informes de la Auditoría Superior de la Federación y de la Unidad de Inteligencia Financiera que involucrarían a varios mandatarios estatales que habrían justificado millonarios gastos de salud y educación, entre otros rubros, con facturas apócrifas.



Dos de estos gobernadores que estarían en la mira de AMLO son el jalisciense Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, y el panista Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, los más críticos y confrontados actualmente con el gobierno federal.



Y este lunes 22, seis días después de que el Presidente anunciara durante su gira por el estado de Tlaxcala que se daría a conocer un mega fraude de evasión fiscal –el cual, apuntó, se da por las prácticas ilegales cometidas por las llamadas empresas factureras, cuyo monto calculó que podría ascender a más de 300 mil millones de pesos–, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que ha identificado a casi 10 mil factureros, por lo que ya se alistan las primeras órdenes de aprehensión o bien algunos acuerdos reparatorios para que los responsables eviten ir a la cárcel.



La cacería del régimen de la 4T alcanzaría también a líderes sindicales que podrían apoyar a la oposición. Y es que trascendió que este viernes 19, en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), se reunieron con carácter de urgente los secretarios generales de las 36 secciones sindicales para analizar presuntamente las estrategias de defensa ante posibles indagatorias de la Fiscalía General de la República por el manejo de recursos de dicha organización gremial.



De acuerdo con la versión de algunos asistentes, al menos 10 órdenes de aprehensión podrían ser solicitadas por la FGR contra igual número de dirigentes seccionales que operarían electoralmente en el 2021 en contra de Morena y, por ende, del gobierno de la Cuarta Transformación.



Y es que para AMLO los comicios del año entrante serán cruciales, pues una aplastante derrota no sólo le limitará su margen de maniobra en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sino que amenazaría con descarrilar su proyecto de la 4T y pondría en riesgo su propia permanencia en el poder al año siguiente, cuando en 2022 tenga que someterse a la revocación de mandato.



EDEL: ‘SABIA VIRTUD DE

CONOCER EL TIEMPO…’



Ahora que está próximo a terminar el primer periodo de diez años por el que fueron nombrados algunos Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se sabe que muchos de ellos buscarán ser ratificados por el Congreso local para un segundo periodo de cinco años, tal como lo establece el artículo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Veracruz; sin embargo, llama la atención el caso del Magistrado Edel Álvarez Peña, quien fuera presidente del TSJE y del Consejo de la Judicatura del Estado quien, según se sabe, informó oportunamente al Titular del Poder Ejecutivo su decisión de no solicitar la ratificación por un lustro más y terminar su periodo como Magistrado el 30 de julio próximo.



Y es que Álvarez Peña, forjado en la ortodoxia política donde la forma es fondo –como decía don Jesús Reyes Heroles–, conoce bien cuándo retirarse a tiempo.



La decisión del abogado sureño ha sido bien tomada no sólo por el gobernador Cuitláhuac García sino también entre los miembros del Poder Judicial del Estado, donde llevó a cabo una labor aceptable en beneficio de los veracruzanos.



SE FUE OLIVARES PINEDA



Desde este espacio les expresamos a los familiares y amigos de Ricardo Olivares Pineda nuestras sinceras condolencias por el lamentable fallecimiento del apreciado político xalapeño.



El popular “Richard”, economista de profesión, fue diputado local y federal, líder sindical de los académicos de la Universidad Veracruzana, dirigente del Sector Popular del PRI y, entre otros cargos, director del Seguro del Magisterio.



Pero sobre todo siempre supo ser un buen amigo, sincero y leal, de los que en la política veracruzana ya no abundan muchos.



Descanse en paz.