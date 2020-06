Chimoltrufiar

Allá por abril de 2018, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, el entonces candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, dijo ante cientos de sus seguidores, que de llegar a ser presidente de la república gobernaría para el pueblo y aclaró, “no soy un ambicioso vulgar, me comprometo someterme a revocación cada dos años”, palabras que retumbaron por todos los rincones de la república mexicana.“En la democracia el pueblo pone y el pueblo quita”, sentenció para sustentar su dicho.Un mes después, en mayo de 2018, López Obrador dijo en otro evento sobre el mismo tema de las reformas constitucionales, que propondría: "De inicio la revocación del mandato porque ya me comprometí" – pero ahora - "Cada tres años, dije dos (previamente), pero para no gastar lo vamos a hacer a mitad (del sexenio) y la pregunta va a ser: ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?".Al mes siguiente, en junio de 2018, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, propuso que la revocación de mandato debería extenderse a gobernadores y que debiera realizarse cada tres años.Al siguiente mes, en julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de ser un buen candidato, pasó a ser quien debería demostrar que también sabía gobernar.... Por otra parte, ese mismo mes de julio del 2018, pero en la ciudad de Xalapa, poco antes de recibir su constancia de mayoría que lo acreditaba como gobernador electo del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez fue rápidamente entrevistado y a la pregunta ¿revocación de mandato?, solo respondió con un simple y apurado “si” y se refirió a los legisladores como los encargados de promover esta acción que le daba oportunidad al pueblo de decidir si continuaban con el mismo gobernante o lo cambiaban, en caso de que no cumpliera con su encomienda.... Pero que creen amables lectores, antier lunes 22 de junio de este que será el inolvidable año 2020, en la Gaceta del Estado número Extraordinario 248, ya por la noche, el ciudadano gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, publicó el Decreto número 576, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del estado libre y soberano de Veracruz, luego de la respectiva aprobación legislativa, para entre otras cosas, establecer en el inciso c) del Artículo 15 de nuestra Constitución Política que: “No podrán ser objeto de consulta popular ... la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular”.Con ello, el mandatario veracruzano invalidó cualquier posibilidad de que se le sometiera al escrutinio popular para revocar su mandato, aun cuando ello, como leímos líneas arriba amables lectores, fue promesa de campaña del morenista mayor y ahora presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. ¿qué tal?Por ello es que la palabra “chimoltrufear” ya se hizo verbo en México, para referirse a situaciones como las antes descritas, en que así como se dice una cosa, se dice y se hace otra.... Por cierto, junto con esta reforma para no someter a consulta popular la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, el poder legislativo aprobó y el ejecutivo validó que se recortaran los montos económicos que por prerrogativas reciben los distintos partidos políticos en Veracruz, cuyos representantes según sabemos, promueven ya sus respectivos procedimientos ante tribunales para echar abajo esta determinación que se argumentó, es para beneficio del pueblo.Existe jurisprudencia de antaño al respecto y dependerá de los tribunales lo conducente, pues el argumento en defensa es que se invadieron competencias, lo cual como dijera la Nana Goya, esa es otra historia.Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar