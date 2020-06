Ahued: equipo con Monreal

El viernes 24 de abril pasado, día que Ricardo Ahued se reuniría con el presidente Andrés Manuel López Obrador para formalizar su renuncia a la Administración General de Aduanas, a varios sorprendió que el exalcalde xalapeño llegara a Palacio Nacional acompañado del senador Ricardo Monreal, líder del grupo legislativo de Morena y titular de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta del Congreso de la Unión.



Monreal, un experimentado político muy allegado al tabasqueño que frecuentemente lo invita a desayunar a su despacho presidencial, habría acudido para que la sorpresiva dimisión de Ahued por presuntas diferencias con Raquel Buenrostro, la llamada “dama de hierro” que por su probada lealtad y dureza AMLO puso al frente del Servicio de Administración Tributaria –donde ha apretado a los grandes empresarios evasores del fisco que recientemente han tenido que pagar más de 40 mil millones de pesos para evitar consecuencias penales–, se diera en la forma más tersa entre el mandatario y el senador de Veracruz que todavía gozaba de licencia.



A partir de entonces, el exgobernador de Zacatecas y Ahued parecen hacer equipo con miras a aspiraciones futuras, pues no solo habría afinidad en sus proyectos políticos hacia las sucesiones presidencial y estatal de 2024 sino también en su identidad con el ala moderada del lopezobradorismo, que ha comenzado a chocar con la facción radical de Morena en la anticipada disputa de los espacios de poder.



Ahora, por ejemplo, mientras el grupo del líder del Senado ha sufrido un inesperado golpe bajo por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que ha suspendido seis meses los derechos como militante de Alejandro Rojas Díaz Durán –el suplente del zacatecano que de esta manera lo han inhabilitado para la dirigencia nacional del partido lopezobradorista–, Monreal, a su vez, perfila a Ricardo Ahued para la presidencia de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara alta, una de las más deseadas por otros senadores morenistas radicales como Citlalli Hernández, Nestora Salgado, Blanca Piña, José Narro Céspedes y Martí Batres Guadarrama, quien el año pasado se quiso reelegir como presidente de la mesa directiva pero se le atravesó el experredista de Zacatecas, el cual promovió para dicha posición camaral a la tabasqueña Mónica Fernández Balboa, una arquitecta que desde hace seis años está casada con Carlos Rojas Gutiérrez, quien fue secretario de Desarrollo Social de 1993 a 1998, en los sexenios presidenciales de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.



Además, entre Monreal y Ahued existen amistades comunes, como la del exgobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, quien en la sucesión estatal de 2004 –cuando el cuenqueño estuvo a punto de dar el llamado “monrrealazo”, pues ante el veto de algunos grupos del PRI el entonces gobernador perredista de Zacatecas le propuso a su excompañero de curul y excorreligionario ser postulado por el partido del sol azteca– persuadió al empresario a través del alcalde convergente Reynaldo Escobar Pérez para que incursionara en la política, debutando exitosamente como candidato a la alcaldía de Xalapa.



Posteriormente Herrera Beltrán lo hizo diputado federal en 2009 y luego, pese a que Javier Duarte ya gobernaba Veracruz, el cuenqueño lo convenció de postularse al Congreso local, donde al final del sexenio duartista terminó muy confrontado con el exmandatario expriista actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, ya que Ahued y otros legisladores fidelistas se opusieron a la designación de un Fiscal Anticorrupción incondicional del matrimonio Duarte Macías, y a otras decisiones que atentaban contra el patrimonio y erario del estado.



MONREAL CON LORET



Por cierto, llamó la atención que coincidentemente después de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inhabilitara a su suplente Alejandro Rojas que aspira a la dirigencia nacional del partido lopezobradorista, Ricardo Monreal concediera el pasado fin de semana una amplia entrevista a Carlos Loret de Mola, uno de los periodistas más denostados por el presidente López Obrador y el cual acaba de ser descalificado en las redes sociales por el ala dura del lopezobradorismo –de la cual forma parte la secretaria de Energía, Rocío Nahle, excamarada de Ahued en el Senado y aspirante también a la gubernatura de Veracruz– luego de que el columnista de El Universal exhibió las millonarias propiedades inmobiliarias de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y su esposo John Ackerman, un académico de la UNAM.



En dicha entrevista, Monreal Ávila reveló que hay una verdadera preocupación en su partido por los malos resultados que hasta ahora han dado en algunos estados donde gobiernan.



“Las popularidades de Cuitláhuac García en Veracruz; de Miguel Barbosa en Puebla; de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, están vapuleados y en las elecciones del próximo año Morena la tendrá complicada en estos estados”, dijo el zacatecano a pregunta expresa de Loret.



“Te digo también con franqueza: sí afecta; un mal gobierno que Morena ganó con contundencia y que no ha habido resultados tangibles o no ha habido un proceso armónico en el estado o en el municipio, por supuesto que afecta porque el voto se refrenda cada tres años y así como te dio la gente el voto te lo puede quitar”, advirtió.



Monreal admitió que en Morena hay una gran preocupación porque además el Presidente no estará ahora impulsando al partido que lo llevó al poder.



“Para serte franco, yo en este momento lo que me preocupa es que Andrés Manuel López Obrador no esté en la boleta el próximo año; el año 2018 que estuvo al frente, yo te diría que muchos de los que estamos en el ejercicio del poder, estamos por él; la fuerza de Andrés Manuel al frente, es impresionante; fue impresionante”, afirmó.



Y expresó que si en las siguientes elecciones Morena quiere conservar el poder deberá postular a sus mejores candidatos, pues la gente espera otros perfiles diferentes a los que pasaron por el poder y no dieron los resultados que prometieron.



“Esta vez la gente está revisando con mucha claridad lo que va a hacer en el proceso electoral del 2021, y yo creo, además, que Morena tiene que esforzarse por llevar candidatos populares con una contundencia extraordinaria”, remarcó.



Solo le faltó decir que para ganar las próximas elecciones, su partido debe postular candidatos... ¡con el perfil de Ricardo Ahued!