... El también candidateado a la gubernatura del estado de Veracruz por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, el ingeniero Ricardo Francisco Exsome Zapata, inició mucho antes que el empresario y senador también por Morena, Ricardo Ahued Bardahuil, las gestiones para que la Comisión Federal de Electricidad reduzca a los veracruzanos las tarifas por el consumo de energía eléctrica, tal y como lo hizo con los tabasqueños a quienes la CFE les está cobrando la tarifa mínima y perdonó además, una deuda superior a los 11 mil millones de pesos, según nos aclaran amables lectores.Como recordarán, en este espacio comentamos que hace algunos días mientras caminaba por la zona centro de la ciudad de Xalapa, el senador veracruzano Ricardo Ahued Bardahuil concedió una entrevista a periodistas que se le acercaron, quienes le preguntaron sobre el tema de las preferencias del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, para con sus paisanos los tabasqueños que ahora gozan de las tarifas más bajas de la Comisión Federal de Electricidad, mientras que a los veracruzanos les aplica un cobro 10 veces superior.Ahued Bardahuil dio a conocer que, junto con otros senadores, realiza gestiones para que la CFE reduzca sus tarifas en otros estados de la república, así como lo hicieron en Tabasco y que además, la Comisión Federal de Electricidad suspenda los procedimientos judiciales en contra de usuarios que se quedaron sin empleo por la contingencia provocada por el COVID y en consecuencia no tienen para pagar sus recibos.Pues bien, nos aclaran lectores de este espacio, que antes de Ricardo el empresario, el otro Ricardo, el constructor, de apellidos Exsome Zapata, como diputado federal y presidente de la Comisión de Infraestructura, ya había iniciado gestiones desde el 2019 para que la CFE ajuste a la baja sus tarifas en Veracruz.Esperemos que alguno de los dos Ricardos, o juntos los dos, logren que la CFE reduzca sus tarifas en la entidad veracruzana con lo cual se echarían a la bolsa a miles de votantes, perdón, de ciudadanos.... Propietarios de comercios y empresarios en general, con oficinas abiertas al público de diversas partes del estado de Veracruz, se quejan de que el gobierno del estado aprovecha la situación provocada por el Coronavirus, al establecer ciertas condicionantes para aquellos que están por reiniciar sus actividades, entre ellas, pagar una supervisión a fin de obtener la anuencia que les permita la reapertura.Resulta que por acuerdo de las Secretarías de Salud, a cargo de Roberto Ramos Alor y Turismo, donde despacha Xochitl Arbesú Lago, firmaron un convenio para unificar el trámite de autorización de apertura de comercios y oficinas con servicio al público, tarea que no realizará personal de ambas dependencias del gobierno estatal, sino una empresa privada que cobrará mil 400 pesos, más viáticos, para supervisar que se está cumpliendo con toda la normatividad para evitar contagiar y contagiarse del COVID.Ojo, mil 400 pesos más viáticos, pues los supervisores de la empresa privada viajarán desde la ciudad de Xalapa para realizar esa tarea a quien pague por sus servicios.Para que no se quede con la duda, la empresa supervisora, valga la redundancia, supervisará que los comercios y oficinas con servicio al público cuenten con tapetes y botes con líquido sanitizante; caretas de policarbonato C20 y cubrebocas N95 para su personal, en dotación suficiente; guantes mínimo de nitrilo libre de polvo, letreros y de ser necesario, las divisiones de vinil o policarbonato.Para una oficina común, con cuatro personas, será necesario desembolsar mínimo cinco mil pesos para tener la autorización estatal que les permita reabrir ¿qué tal?.... El Doctorado en Historia y Estudios Regionales, adscrito al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, lleva a cabo desde ayer el Encuentro Virtual de Egresados, obvio bajo la modalidad de videoconferencia pues la contingencia por el Coronavirus así lo obliga.Como egresada de este doctorado y coordinadora del Cuerpo Académico 454-UV “Periodismo y Comunicación Política”, presentamos a nombre de los académicos que integran este grupo, la investigación: “Violencia y precariedad laboral entre los periodistas del estado de Veracruz”, en la mesa Periodismo y Violencia.Felicidades a quienes integran el comité organizador, los doctores: Luis J. García Ruíz; Óscar F. López Meraz y Felipe Bustos González y a la directora de la institución, doctora Filiberta Gómez Cruz.... Comentarios y sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar