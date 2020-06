Edel, una muela con caries

“Ricardo Monreal le hace el

Ante la posibilidad de ser ratificado por cinco años más como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz y decidir no continuar en el cargo, para fingir actuar de manera institucional ante el nuevo gobierno, Edel Álvarez Peña trató de despedirse de una manera simple, mediante un endeble comunicado y de la llamadita por teléfono a éste y a aquél: “Ahí nos vemos”.Con la soberbia que provocan los cargos públicos relevantes, el famoso “Caraemuela” dijo que se iba “satisfecho del deber cumplido”, que ya no quería seguir de magistrado, que ya no tenía interés de continuar en el Poder Judicial del Estado y que le daba las gracias al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, cuando siempre se supo que con el que negociaba era con el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros.No sólo basta con saber que fue impuesto por Miguel Ángel Yunes Linares, es bueno recordar que cuando el magistrado Alberto Sosa Hernández le dejó la presidencia, Edel exigió que lo auditaran con doble lupa para miope, pidió que le hicieran una amplia revisión numérica referente a los dineros manejados durante esa administración y avizoró que había la posibilidad de descubrir un enorme faltante. A la larga, todo resultó falso. Álvarez Peña ahora no pidió que, antes de partir, se le hiciera una precisa auditoría.Esta despedida suena doblemente falsa con el encariñamiento que dice le profesa al Gobernador de la entidad, por el respaldo institucional “que siempre le brindó”; cuando basta recordar que el destacado ingeniero García no le aceptó el primer desayuno al magistrado Edel y más adelante le mostró su desprecio en múltiples ocasiones. Tuvieron que pasar largos meses para que el afamado Bola Ocho interviniera y conciliara, ¿a qué precio?... quién sabe. En su despedida, Álvarez Peña usó el mismo juego de palabras de las ocasiones en que se negaba a dejar la presidencia judicial.En la intimidad, los que administran la justicia siempre tuvieron que soportar los tres años que presidió Edel Álvarez Peña; nunca fue aceptado como líder, por su bajo nivel jurídico, por su política a la antigua y por los desfiguros en que convirtió el más alto umbral de la justicia veracruzana. En esta publicitada despedida Edel Álvarez Peña sólo trató de decir: “Aquí no ha pasado nada”, “me voy despacito, con la cola entre las patas”, “besos para todos”, “y si quieren saber de mi pasado: es preciso decir muchas mentiras”. Es decir, “para ya no seguir de magistrado anuncia que no lo ratifiquen, a cambio pide su libertad y que queden impunes sus raterías”, comentan sus allegados malheridos, a los que abandonó en pasillos y baños del Poder Judicial.Pero no es todo así de fácil, el Gobierno del Estado de Veracruz tiene muchas historias que revelar; la Magistrada Presidente tiene grandes legajos de injusticias cometidas para actuar en su contra; los diputados veracruzanos podrían exigir un estudio pormenorizado de su ligera despedida, lo que les acarrearía buenos puntos a favor. Tan sólo si se abrieran a la claridad los expedientes insanos de la construcción de las ciudades judiciales en Veracruz, Edel Álvarez Peña tendría un serio abismo para encaminarse, como lo tiene previsto, hacia la Secretaría de Educación del Estado de Puebla.Esto huele a muela podrida.Ante el revuelo causado por la supuesta cancelación de la termoeléctrica de ciclo combinado por parte de la empresa española Iberdrola, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “todavía no hay una información oficial” al respecto.Incluso, comentó sobre la carta recibida la víspera por parte de los directivos de la empresa pidiéndole una reunión, pero consideró un primer encuentro con la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.En la conferencia de prensa matutina de este jueves, que ofreció el mandatario desde el municipio de Texcoco, Estado de México, refirió los datos de la misiva, en la cual los representantes de Iberdrola le informan sobre su posesión de 26 plantas termoeléctricas en el país y le manifiestan su voluntad por seguir invirtiendo en México, así como su disposición para llegar a acuerdos con el gobierno federal.“Turné la carta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Me la entregó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. No hay ninguna notificación en ese sentido. Me hubieran dicho que por las diferencias habrían cancelado. No es lo que me plantearon”, dijo molesto el presidente.El miércoles 24, el alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, habló sobre la decisión de Iberdrola de cancelar la termoeléctrica de ciclo combinado, a lo que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, confirmó que el proyecto de construcción será licitado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).El proyecto tenía un costo de mil 200 millones de dólares, generaría más de dos mil fuentes de empleo y provocaría una derrama económica para los sectores inmobiliario, de la construcción, suministros y proveeduría, mencionó el alcalde panista y al parecer se había cancelado por capricho de la secretaría de Energía, Rocío Nahle.Para rematar la reculona, López Obrador fue cuestionado sobre los dichos del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien en sus redes sociales aseguró que la construcción de la central eléctrica sería realizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, el Presidente insistió en que todavía buscarán dialogar con Iberdrola, empresa que incluso pidió una reunión con él.“No vamos a adelantarnos, como existe una polémica porque estamos revisando contratos donde se actuó con preferencia a las empresas particulares durante el periodo neoliberal de Carlos Salinas a la fecha, bueno hasta noviembre de 2018”.Recordó que desde 1992, se permite la generación de energía entre particulares, lo que derivó en contratos llegando al punto de que las empresas privadas producen más energía que CFE. “El plan era entregar todo el mercado de la energía eléctrica a las empresas particulares y, sobre todo, a las empresas extranjeras y en especial a las empresas españolas. Entonces, crecieron mucho; esta empresa Iberdrola tiene como 26 plantas en el país".Pese a lo anterior, mencionó que todavía se puede llegar a un arreglo con Iberdrola, pues en su carta la empresa pide generar diálogo, pidiéndole una entrevista, aunque la intención es que la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el titular de la CFE, Manuel Bartlett, la atiendan primero.En Coatepec hay un próspero empresario de la construcción de ciudades judiciales, que pone varios millones a cambio de la candidatura a la presidencia municipal. Dice que Morena no gana ni yendo a bailar a Chalma y el PRI o el PAN... ¡menos! A caerle.