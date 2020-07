Actopan se rebela

El municipio de Actopan, uno de los más grandes del estado en cuanto a extensión territorial, es un claro ejemplo de que las próximas elecciones no van ser de mero trámite para los candidatos de Morena como ocurrió en los comicios de 2018, en los que la mayoría de los abanderados por la alianza lopezobradorista –principalmente los postulados a cargos legislativos– arrasaron en las urnas sin ser ampliamente conocidos por el electorado.



Uno de estos casos es el de la diputada Mary López, electa hace dos años por el distrito electoral local con cabecera en Emiliano Zapata, luego de que en 2017 contendió por la presidencia municipal de Actopan y perdió ante José Paulino Domínguez Sánchez, del PAN.



Ahora, esta legisladora morenista, nativa de la congregación de Mozomboa, aspira a la alcaldía actopeña, para lo cual tiene todo el apoyo de los gobiernos estatal y federal, ya que no sólo le han entregado millonarios recursos para rehabilitar caminos y aulas escolares, pensiones para adultos mayores y becas para jóvenes que ya casi están en edad de votar, sino que además le han allanado el camino persiguiendo penalmente a sus adversarios, entre ellos a su excontrincante Domínguez Sánchez, el cual fue desaforado y le giraron orden de aprehensión por presuntos desvíos de recursos del ayuntamiento y hasta por el crimen del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, asesinado en agosto de 2019 en su domicilio.



Y es que ha trascendido que sobre este caso la Fiscalía General del Estado no tiene elementos contundentes para incriminar al exalcalde prófugo, pues corre la versión de que el único imputado que está en prisión, recluido en Pacho Viejo –Facundo “N”, un hombre de 55 años de edad, vecino de la congregación de Ídolos, que tiene los pies deformes y las manos artríticas–, habría sido presionado para que declare en contra del exmunícipe a cambio de su liberación.



Según se sabe, al exalcalde de Actopan lo implicaron en este homicidio por una denuncia interpuesta en octubre de 2018 y ampliada en febrero de 2019 que presentó el extinto periodista en contra de él y de otros funcionarios municipales, a los que sin pruebas señaló de haber mandado a estrellar los cristales de un par de vehículos de su propiedad.



Sin embargo, de acuerdo con un reporte que el 27 de octubre de 2018 dirigieron al entonces titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos que Involucren Periodistas y/o Comunicadores, Mtro. Jaime Cisneros Gómez, el Jefe de División de Detectives con sede en la ciudad de Cardel, Tomás Cruz Sánchez, y el agente de la Policía Ministerial, Jorge Molina Mayoral, consignaron el testimonio del señor Francisco Jiménez Rogel, de 72 años de edad y con domicilio en la calle Independencia número 4 de la zona centro de Actopan, el cual les manifestó que “el día que se suscitaron los hechos que fue por la madrugada yo me encontraba durmiendo en el interior de mi domicilio, ya que vivo enfrente del denunciante Celestino Ruiz Vázquez, y escuché unos golpes en la calle, ese ruido me despertó y en ese momento yo me asomé en el balcón de mi casa y ya no vi nada, o sea, a ninguna persona de las que causó dicho daño a los vehículos de mi vecino Celestino, que al único que vi fue a Celestino afuera de su domicilio...”



No obstante, Cisneros Gómez –recién reubicado como titular de la Fiscalía Regional de la Zona Centro del Estado, con sede en Córdoba– dejó abierta la indagatoria en la que sólo eran señalados el arquitecto Melquiades Vázquez Carreto, director de Obras Públicas, y el secretario del Ayuntamiento, José Alfredo López Carreto, quien además de ser pariente político del extinto reportero es el alcalde suplente, por lo que al pretender sustituir a Paulino Domínguez tras su desafuero habría sido intimidado de que procederían penalmente en su contra también, desempolvando la ampliación de la denuncia que el periodista Ruiz Vázquez había presentado desde hacía más de un año, en febrero de 2019, por presuntas amenazas.



Ahora, López Carreto reclama la alcaldía apoyado por un buen número de agentes municipales, lo que difícilmente logrará, sin embargo en Actopan parece que comienza a gestarse un movimiento de rebeldía popular que podría poner en riesgo las aspiraciones de la diputada Mary López en 2021.