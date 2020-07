Compadrito

... Se acuerdan ustedes amables lectores de aquel funcionario del gobierno del estado de Veracruz de nombre Roberto Ramos Alor, todavía secretario estatal de Salud, quien acusó a los periodistas de que ningún chile les embonaba, pues bien, este mismo con ese tacto silvestre que le caracteriza, acaba de hacer lo mismo que en mayo pasado cuando pidió a la gente “no vayan a Poza Rica” para que no se fueran a contagiar del Coronavirus.Ayer martes amables lectores, el aún secretario estatal de Salud del gobierno estatal, acaba de hacer lo mismo al decir textualmente: “La gente incluso debe comprender, que por el momento, evite viajar al puerto de Veracruz porque resulta peligroso para su salud, pueden contagiarse, otro ejemplo es Coatzacoalcos, igualmente el número de contagios en Coatzacoalcos es alto”.De Boca del Río, municipio tan conurbado con Veracruz que no se sabe dónde termina uno e inicia el otro, Ramos Alor no dijo nada. Que conste.Con sus declaraciones, dada su investidura y jerarquía, el titular de la Secretaría estatal de Salud prácticamente vetó a los municipios de Veracruz y Coatzacoalcos, como en mayo pasado lo hizo con Poza Rica, donde el sector comercial protestó y con justa razón, pues con ello les quitaba alguna posibilidad de mantenerse con algunas ventas.La actitud que ha asumido el responsable de la salud de los veracruzanos, de advertir a la gente que tanto Veracruz puerto como Coatzacoalcos son focos rojos del COVID y por ende es mejor no viajar a ambas ciudades, seguramente no fue una declaración sopesada con los circunstancialmente ocupantes de Palacio de Gobierno en la ciudad de Xalapa y mucho menos, con la Secretaría de Salud del gobierno federal.¿Acaso usted recuerda amable lector que el vocero del sector Salud de la federación, Hugo López- Gatell Ramírez haya hecho similar exhorto para que la gente evite viajar hacia alguna ciudad de la república mexicana?, verdad que no.Por ello es obvio que Roberto Ramos Alor se ha ido por la libre o actúa impulsiva y silvestremente, pues desde aquello de que “ningún chile les embona”, ya se le cuentan varias expresiones salidas espontáneamente, sin tacto y mucho menos tiento político.Acaso ¿nadie le ha explicado que todo lo que diga es a nombre del gobierno del estado de Veracruz y del titular del Poder Ejecutivo estatal, Cuitláhuac García Jiménez?Pues si no lo han hecho, háganlo porque al paso que va Ramos Alor con sus silvestres y atrevidas declaraciones meterá a Veracruz y a los veracruzanos en tremendo lio..... A quien también le cayó como balde de agua fría la declaración de Ramos Alor, es a la secretaria estatal de Turismo Xóchilt Arbesú Lago, pues eso de exhortar a la población a que no viaje a Veracruz y Coatzacoalcos, echó abajo lo poquito, muy poco que ha hecho el gobierno estatal por el sector turístico de ambas localidades.... La UNESCO y el International Research & Exchanges Board, conscientes del impacto por la pandemia por COVID-19 ha producido para la labor periodística y en el ecosistema de medios, apoyo psicológico y acompañamiento a periodistas y a sus familias en el manejo del estrés y la ansiedad.Por ello le invitan al Seminario Web “COVID-19 y el manejo del estrés y la ansiedad”, el próximo miércoles ocho de julio, a las 9:30 de la mañana.Considerando el rol de periodistas en la promoción de los derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y los efectos negativos del estrés y la ansiedad en la salud y trabajo de periodistas, este proyecto busca apoyarles en su papel como defensores de derechos humanos durante tiempos de crisis.Siga la sesión en: https://bit.ly/2Ydgo5N ... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar