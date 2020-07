Conciliar, conciliar, conciliar...

1.- Para sobarse de la ayudadita que le dio antier Ricardo Monreal, líder de la Jucopo de los Senadores, ahora Mario Delgado quiere hacer tronar sus pistolas reviviendo algo que fue repudiado desde que se conoció en el mes de mayo pasado: Así lo recuerdo: “...La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, presentó una iniciativa para la desaparición de fideicomisos estipulados en 14 leyes, y que sus recursos sean administrados por dependencias del gobierno de sus respectivas ramas.



La iniciativa de la diputada por Morena también plantea abrogar la Ley del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.



Con esta propuesta, dijo que habría un fondo de alrededor de 91 mil millones de pesos que puede ser destinado para la atención de la pandemia del covid-19, los efectos en materia de salud y economía, así como para apoyar con recursos a las familias, a través de los programas sociales ...” Esto dijo la también belicosa legisladora morena.



El diputado Delgado confunde, seguramente, la gimnasia con la magnesia



2.- Esto es lo que no se le da al líder de los diputados: Con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, y por tantito por unanimidad, el Senado de la República aprobó ayer las cinco leyes reglamentarias del Acuerdo de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC).



El presidente AMLO llevará esta protección al presentarse a su reunión en Washington, con el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Treodeu, seguramente, recalcó en tribuna del senado el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Destacó que en el Senado se privilegió el interés del país frente a intereses partidistas y la política se impuso a la confrontación.



Y no es que Monreal sea muy “chingón” pero es que, desde antes de que se iniciara la primera y única sesión del período extraordinario en el Senado, Monreal, reunió a los coordinadores del PRI y MC, Miguel Angel Osorio Chong y Dante Delgado y el panista Gustavo Madero, quién llevó la negociación de las leyes del T-MEC, quienes anunciaron que se había logrado el acuerdo para aprobar el paquete legislativo por unanimidad.



Las minutas de cuatro de las cinco leyes fueron enviadas ayer mismo a la Cámara de Diputados, mientras que la nueva Ley de Impuestos Generales a la Importación y Exportación- que provenía de la colegisladora, fue turnada al ejecutivo federal, para su promulgación.- - - - - - -



Hacer puentes no estorba; Monreal lo ha probado y por esa razón, es más confiable para el presidente AMLO que el visceral líder de los diputados.



Los hechos hablan solos...



3.- Otra más: La Secretaría de Gobernación informó que María Candelaria Ochoa Ávalos, presentó este martes su renuncia irrevocable como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la cual le fue aceptada.



La dependencia señaló, a través de un comunicado, que en una carta dirigida a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con copia al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, la hasta ahora titular de la Comisión manifestó que la renuncia tiene fecha del 30 de junio de 2020. Sin palabras.