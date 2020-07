La democracia en México no llegó en el 2018. lo hizo antes...

1.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, mencionó que “..antes de las elecciones de 2018, en el país ya había condiciones para la alternancia en México..”



“La elección del 2018 es la prueba fehaciente que la democracia no llegó el 1 de julio de ese año a México, sino que las condiciones democráticas ya estaban ahí para hacer posible una tercera alternancia en la Presidencia”, reiteró.



El titular del INE, mencionó que el Instituto organizó una de las elecciones más grandes en la historia del país hace dos años, y señaló que [ésta] fue posible por la participación de los ciudadanos, por lo que agradeció la confianza de estos en las instituciones.



“Hace dos años, el @INEMexico organizó las elecciones que, para entonces, eran las más grandes de nuestra historia. Millones de ciudadanos hicieron posibles los comicios y la tercera alternancia en la Presidencia, gracias a su participación y confianza en nuestras instituciones.”



Y esto lo dijo por la circunstancia del día de: El presidente AMLO celebró su segundo aniversario del triunfo electoral que lo llevó al Palacio Nacional.



2.- En la ansiedad por darle en “donde le duela” al Covid-19, las noticias van y vienen y, al parecer, hay alguna que significa luz de esperanza en la desigual lucha de la humanidad contra el virus invisible que ataca y ataca sin respuesta de los agraviados.



Ayer, para variar, Donald Trump ha buscado los reflectores; se trata ahora de lo que ha hecho para buscar votos, seguramente.



Trump “se ha hecho” con la totalidad de la producción de la farmacéutica Gilead residente en USA, que produce el Remdesivir, un fármaco que combate al Covid-19.



El presidente de USA ha comprado toda la producción que se producirá, cuando menos, hasta el mes de septiembre.



Según los que saben, “este antiviral es efectivo no solo contra el coronavirus SARS-CoV-2: también lo es contra otras enfermedades que han surgido en las últimas décadas a raíz de diferentes virus, y por ello conviene hacer un repaso de su historia”.



En datos de la Wp, “este medicamento fue desarrollado por Gilead, farmacéutica con residencia en Estados Unidos, como un tratamiento eficaz para la enfermedad del virus del Ébola y otras infecciones causadas por el virus de Marburgo. Recordamos que el Ébola se convirtió en una pandemia muy alarmante por su alta tasa de letalidad. También se descubrió que era eficaz contra otros virus: el sincitial respiratorio, el Junín, el de la fiebre de Lassa, y contra el coronavirus causante del MERS y del SARS. También se ha estado utilizando contra el Nipah y el Hendra, pero no ha sido hasta la Covid-19 cuando su nombre ha estado en boca de todos.



La información desparramada por el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés), ha anunciado un acuerdo con la farmacéutica Gilead para asegurarse prácticamente toda la producción de su fármaco contra el Covid-19 Remdesivir, hasta el mes de septiembre.



Y los mexicanos, a qué le tiramos¿?



3.- Ayer entró en vigor el TMEC entre USA, México y Canadá. Y a ver cómo nos va.