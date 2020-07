Los lastres del PRIAN

Aunque la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue cayendo en las encuestas y las circunstancias del Covid-19, la inseguridad y la recesión económica que acrecentará desempleo y pobreza incuban un descontento social que seguramente castigará en las elecciones de 2021 al partido gobernante, la oposición tampoco la tendrá fácil dado el descrédito y desconfianza que sigue arrastrando entre el electorado que hace un par de años decidió votar por el candidato que prometía un cambio radical para el país.



Al PRI, por ejemplo, está por caerle un tsunami con la anunciada extradición del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, actualmente preso en España, quien será juzgado en México por la fraudulenta compra de la planta de Agronitrogenados y los sobornos de Odebrecht, dos casos emblemáticos de la corrupción del gobierno priista del expresidente Enrique Peña Nieto.



Y, por si fuera poco, al proceso contra Lozoya se sumará también el de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, un personaje clave no sólo de la polémica “verdad histórica” que el peñanietismo construyó sobre los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sino además un importante eslabón de las complicidades entre los grupos políticos Atlacomulco e Hidalgo –este último encabezado por los exgobernadores hidalguenses Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR, y el exsecretario de Gobernación y actual senador Miguel Ángel Osorio Chong, ambos, por cierto, exprotectores del exmandatario veracruzano del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares–, que en la sucesión presidencial de 2012 impulsaron la candidatura del mexiquense Peña Nieto para que el partido tricolor retornara a Los Pinos, cerrándole el paso a López Obrador que seis años atrás había perdido oficialmente la elección por medio punto porcentual ante el panista Felipe Calderón Hinojosa.



Zerón se dio a la fuga desde marzo, por lo que la FGR solicitó a la Interpol girara ficha roja para su localización. Fue rastreado en Europa, Estados Unidos, Guatemala, Belice y últimamente en Canadá. Este martes, el fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que ya estaba ubicado, por lo que sería inminente su detención.



Al PAN, por su parte, está por explotarle el caso de la Fiscalía General de Guanajuato, entidad gobernada ininterrumpidamente desde el salinato, hace 30 años, por el partido blanquiazul y que actualmente está bajo el mando del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, confrontado con el presidente López Obrador por la inseguridad, que ha hecho del estado el más violento del país. Este miércoles, por ejemplo, un comando armado ejecutó a 24 jóvenes y lesionó a 7 más en una comunidad de Irapuato.



El martes, entrevistado sobre la cuestionada liberación de la madre, hermana y prima de José Antonio Yépez Ortiz, (a) “El Marro”, líder del cártel Santa Rosa de Lima, Gertz Manero anunció que iniciará una investigación para deslindar responsabilidades sobre las fallas y violaciones que se cometieron en ese operativo en Guanajuato, lo que impidió que el Ministerio Público federal atrajera el caso, ya que, dijo, “la FGR no está para arreglar los errores y las fallas de los gobiernos estatales”.



TENSIÓN EN XALAPA



Circula en las redes sociales desde hace al menos tres semanas una convocatoria anónima para una marcha de protesta que presuntamente realizarán este jueves 2 de julio a las 11:00 horas en Xalapa todos los “que se dediquen al giro de antros, bares, cantinas...”



El llamado es “por el sustento de tu familia y el mío.”



La marcha supuestamente saldrá del Teatro del Estado “Ignacio de la Llave” y recorrerá toda la avenida Ávila Camacho hasta la avenida Enríquez, en la zona centro de la ciudad, para protestar ante el Palacio del Ayuntamiento capitalino y la Dirección Municipal de Desarrollo Económico, que se ubica a un par de cuadras, sobre la calle Úrsulo Galván.



El motivo de la manifestación, según consignan en la convocatoria, es “para exigir al Alcalde, regidores y directores que levanten la ley seca y se pueda reactivar la actividad nocturna, ya que en otras ciudades del estado ya están trabajando como en la ciudad de Veracruz.”



Sin embargo, lo que ha generado cierta tensión entre algunos comerciantes del primer cuadro de la ciudad –los cuales comenzaron a tapiar ayer sus aparadores y el frente de sus locales– es que los convocantes anónimos han advertido que “la protesta no será pacífica” recomendándoles a sus camaradas que “vayan preparados”.



Según anunciaron también, “se nos unirán sindicatos y uniones de taxistas de Xalapa, Coatepec, Banderilla y del municipio de Emiliano Zapata.”



Habrá que ver si deveras se realiza esta violenta manifestación y si ahora las autoridades municipales y las de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sí se coordinan para evitar destrozos y demás actos vandálicos como los que el pasado 8 de junio realizó un grupo de anarquistas que se infiltró en una manifestación para protestar por el caso de Carlos Andrés Navarrete, un joven xalapeño detenido injustificadamente por la policía estatal en mayo pasado en la colonia Badillo y que horas después apareció muerto en los separos del Cuartel San José, de la Secretaría de Seguridad Pública.