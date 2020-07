Dos años en picada

*Fumigan a cordobeses

*México y la mortandad

*Hileras de pensionados



Resulta obligado para cualquier ciudadano (desde los más modestos, hasta los más encumbrados) que ante la interrogante sobre cuál constituye el problema que las autoridades en México deberían de afrontar de manera inmediata y prioritaria, antes que ningún otro, la respuesta de hoy y de los siguientes meses sería en el sentido de que lo importante, lo que es sobresalientemente urgente y determinante, para fortalecer el México actual y el del futuro inmediato, lo es poner un alto contundente a la cadena delictiva que se registra sobre el territorio nacional y, de la misma forma, frenar y desterrar del país al coronavirus que cotidianamente, al igual que la violencia, cobra vidas en tierras nacionales, al tiempo que frustra las posibilidades de transitar por una tierra de paz y desarrollo integral.



Ilegalidad, violencia y depredación pandémica, forman parte en tierras mexicanas (del norte al sur y del este al oeste) de una historia del presente que degrada los empeños y esfuerzos de mexicanos alcanzados en el pasado, así como en etapas más recientes, al tiempo que las autoridades nacionales, estatales y municipales (no todas) aseguran que nos encontramos en una etapa de Transformación, en la que debemos tener confianza e incluso entrelazar esfuerzos, para que se logren avances en un nuevo sistema nacional ferroviario que se encuentra en renacimiento sobre tierras del sur; en diferentes propuestas aeroportuarias, en nuevas formas para abrir las puertas del empleo a sectores sometidos frente a la escases de oportunidades, favoreciendo hoy la vigencia de cero deshonestidad e ineficacia, en ámbitos de la administración pública y empresas que forman parte del patrimonio nacional.



Y claro que el discurso y la propuesta es buena, insisto, por ello y por los excesos en abusos de anteriores administraciones gubernamentales, Don Andrés Manuel López Obrador, alcanzó la Silla Presidencial, pero “el ser y parecer” constituye una ley de vida que fue expresada en tiempos remotos por el emperador romano Julio César, al externar: “La mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo”... Lección que ha trascendido los siglos al tiempo que, en los mismos niveles de elevada gobernanza “el ser y parecerlo” constituyen una referencia sin sustitución que, en todos los espacios de la administración pública y de la vida cotidiana refiere, para situarlo en un escenario muy singular, que quien es Presidente de la República, también debe reflejar con su quehacer cotidiano “que sí lo es”.



Bajo tales perspectivas queda de manifiesto que quien porta la banda presidencial, también carga la responsabilidad de rescatar el orden en el país para impulsar y cimentar la prosperidad; aparejado a ello se debe reflexionar que el capitán de un barco es elementalmente importante para arribar a puerto seguro, pero sin tripulación eficiente se advierte difícil que el barco llegue exitoso al puerto deseado.



La experiencia “histórica” (para otorgarle contundencia a la argumentación) refiere que en los equipos de trabajo, desde los más cercanos a la cúpula del mando hasta los más distantes, se encuentra la real capacidad y posibilidad de un buen gobierno, porque tratándose de un territorio nacional nadie sobre la tierra tiene la capacidad suficiente para hacerlo todo, por más que se empeñe y por más que su capacidad se encuentre fuera de toda duda... Los honores brindados a un funcionario público del ámbito ejecutivo (Alcalde, Gobernador o Presidente de la República) sin lugar a dudas inundan de brillantes a su equipo de trabajo, reflejo irrefutable de que el determinante para rendir buenas cuentas que un Ejecutivo de la Nación, se encuentre acompañado en sus complejas tareas de colaboradores que refieran con notoriedad competencia para el cargo, capacidad de trabajo y honorabilidad, porque si no resulta así, tarde o temprano el quebranto en la imagen presidencial sufrirá descréditos y descalabros, ante “el chivo en cristalería” que colocó en los marcos de su gabinete.



Actualmente se hacen apuntes de yerros que por significativos son trascendentales, en renglones de seguridad pública y administración de justicia, escenarios que por sus espantosas referencias siembran dudas acrecentadas del núcleo social, sobre la eficacia del Gobierno de la Transformación para erradicar el miedo y desestabilización económica y social, que originan los elevados niveles delincuenciales que operan en el territorio nacional... Las cifras de víctimas de crímenes de alto impacto son el claro reflejo de un país con agudos quebrantos en los delicados renglones de tranquilidad social y empresarial, ámbitos angustiantes que en lugar de decrecer se están incrementando.



Los renglones productivos antes de los efectos pandémicos ya referían números rojos, con la pandemia el escenario se agravó incluso hacia rangos agonizantes en muchas de las áreas vitales para la economía nacional, las cifras se presentan en todos los sistemas de información, incluso en voz de notables empresarios y dirigentes laborales, como apuntes de un quebranto que difícilmente se podrá superar en el transcurrir del presente año.



Por lo mismo, queda claro que si el 2019 no representó un buen año para la economía nacional, el 2020 referirá un desplome de mayores dimensiones, lo que de inmediato induce a la reflexión que en el rubro económico y en el referente a los ámbitos de seguridad y bienestar, así como en lo referente a salud pública, el primer tercio de la administración federal (ya sólo nos restan dos) resultó menos que infructuosa, lo que podría dar curso a secuelas con las mismas tonalidades en el trayecto del año 2021... Pero cierto: tampoco somos poseedores de una “varita mágica” como para predecir el futuro... Ahí la dejamos.



Lo que se lee



Que las autoridades municipales de Córdoba, presididas por la alcaldesa Lety López Landeros, han redoblado su programa destinado a la fumigación de diversas áreas del municipio, hecho que incuestionablemente constituye una tarea positiva, que de alguna forma influye en menores niveles de contagio en la región... Como agregado o aportación informativo referimos que existen algunos puntos de la ciudad que no han registrado la visita de los fumigadores, como lo son las áreas ubicadas atrás de la ESBAO, tanto canchas deportivas como calles avenidas del entorno, sitios que registran incremento de mosquitos y riesgos de focos de contaminación, cuanto más si a ello se agrega las arboledas y áreas húmedas en torno del arroyo que a cielo abierto (por la contaminación de las aguas) representa un foco de contaminación que bueno resultaría fuera atendido en los marcos de limpieza y fumigación de la zona urbana conurbada con los municipios de Fortín y Amatlán.



Es necesario el entender en todos los municipios de Veracruz y el país, que el vigilar y procurar acciones contundentes para que los niveles de limpieza se incrementen, tanto en zonas urbanas como rurales, constituye una de las medidas insoslayables también en los marcos de administraciones municipales (no sólo estatales y federales) que permitirán avanzar en México y el mundo, hacia la disminución de los dolorosos efectos pandémicos que implacablemente estremecen a rancherías, pueblos y ciudades de prácticamente todo el mundo... Hoy más que nunca se requiere la suma de esfuerzos y conductas apropiadas de todos los habitantes del orbe.



Lo que se ve



Que estudiosos sobre el tema pandémico, quienes evalúan el por qué en países como el de México y Brasil, la pandemia refiere impactos negativos porcentualmente superiores a otras naciones, advierten con claridad y de forma contundente, que los niveles de pobreza de amplios sectores de la población, inciden con toda claridad en un mayor número de contagios, precisamente y de manera más notoria, entre quienes viven en condiciones con menores posibilidades de resguardarse apropiadamente.



Pero de la misma manera influyen los limitados niveles en lo relativo a la atención médica oportuna, escenarios endebles ante el impacto pandémico en desarrollo, paralelamente a la insuficiencia de espacios, equipos e instrumental médico, así como medicamentos, que permitan atender con mayor rapidez y recursos a quienes, de la misma forma, resulten ser detectados de su contagio en el tiempo apropiado y con la disponibilidad inmediata de medicamentos, instalaciones y recursos en lo general para la eficiente atención del paciente.



Se debe de sumar a tales “escudos contra la pandemia” los niveles de cultura y autoprotección que los integrantes de la sociedad refieren en transcurrir de su formación, porque la ignorancia incuestionablemente constituye una de las causas que originan comportamientos de sectores de la población, totalmente diferentes a los que son recomendados por las autoridades médicas, como medidas para disminuir los efectos destructivos.



México, de acuerdo a expertos internacionales, se encuentra entre los países “que no ha reflejado suficiencia y eficacia” en lo relativo a la realización de pruebas para detectar, de manera oportuna, a todos los que se encuentren contaminado del virus, referencia que por sí misma acrecienta una mayor proliferación de contagios entre la colectividad, aparejada a una atención médica, fuera de tiempo, que le resta oportunidades tanto de bienestar como de vida a las víctimas de la pandemia.



Los argumentos en referencia no son de nuestra autoría, sino externados por especialistas en ámbitos internacionales, que día y noche evalúan los efectos directos e indirectos que origina en marcos internacionales el Covid-19...



En conclusión: Podría existir un mejor panorama para los mexicanos, si en los centros médicos al servicio del país en lo general, existieran los medicamentos necesarios y suficientes, al igual que se dispusiera de las áreas hospitalarias, instrumentos y equipos requeridos para atender a los pacientes sin tardanzas ni esperas de turnos, yerros que ya colocan a México rebasando a Francia en número de muertos, por lo que éste lunes ubicarán a nuestro país, en el quinto lugar mundial por el número de víctimas mortales debido a la pandemia... Es lo que se ve... Terrible realidad



Lo que se oye



Y por qué las instituciones gubernamentales vinculadas con pensiones, al igual que empresas privadas que realizan depósitos para determinados cuentahabientes bancarios, no han buscado la forma de que tales movimientos se ejecuten de acuerdo al orden alfabético de los apellidos iniciales de cada beneficiado, como una vía apropiada para evitar las terribles aglomeraciones que se generan en las sucursales bancarías, que de igual manera afectan tanto a los beneficiarios, como a las instituciones bancarias y, ya no se diga a quienes urge realizar trámites con fecha de vencimiento y que sólo los puede ejecutar de manera personal.



Muchos son los que opinan sobre la urgencia de establecer mecanismos más apropiados e incluso menos tortuosos, que eviten significativas molestias, tanto para unos como para otros, distribuyendo los días hábiles de cada semana, para determinadas letras del abecedario, que correspondería a las iniciales del primer apellido de cada cuentahabiente, quien podría efectuar sus trámites tanto en el día fijado para su caso, como en fechas posteriores.



Llegó el momento de que en esos escenarios de rígidas normatividades, sin ausentarse del apropiado complimiento de los objetivos, el pragmatismo sea utilizado con imaginación e inteligencia, en la búsqueda de mejorar las servicios bancarios en nuestro país que, por cierto, es objeto de frecuentes críticas por parte de sus cuentahabientes... Disfrute Usted de una excelente semana.