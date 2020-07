¿Se rajaron los cantineros?

“Sale caro un alcalde arrogante,

terco y caprichoso, como Hipólito”

Américo Zúñiga Martínez

Como pasó con muchos xalapeños, a nosotros también nos llamó la atención, el anuncio que circuló en redes sociales sobre una supuesta marcha “NO pacífica”, o sea, incluyendo actos de vandalismo, que supuestamente realizarían el jueves 2 de julio a las 11:00 horas por las principales calles de la capital del estado, los propietarios de bares y antros, en contra de la Ley Seca decretada por la autoridad municipal, como parte de las acciones que realiza (¿cuáles hay aparte?) para contener el avance de la pandemia del Covid-19.Previendo un ataque más a sus locales como el anterior, solapado por el gobierno, en el que participó medio centenar de jóvenes (hombres, mujeres y neutros), los comerciantes y encargados de los bancos que se encuentran en el primer cuadro tapiaron con madera las fachadas ante la amenaza de ser agredidos nuevamente. En la primera ocasión, quienes protagonizaron la marcha violenta caminaron por la avenida Manuel Ávila Camacho con herramienta propia de profesionales de estos eventos, como aerosoles de colores para pintarrajear, martillos con los que rompieron cristales y varillas con las que agredieron a cuanto ciudadano y comunicador los encaró, mientras la policía los protegía e incluso les permitió destruir el primer piso de su edificio (SSP) de la calle de Zaragoza.Tuvimos la intención de acudir al centro de la ciudad a saludar a la flota, o cuando menos allá por el Teatro del Estado donde se dieron cita, según la convocatoria que circuló en redes, para iniciar la agresiva marcha en pro de la libertad para el chupe, pero la sensatez nos ganó. Más de tres meses en confinamiento para evadir el coronavirus y que por un asunto de nostalgia nos infectáramos, mejor no fuimos, pensamos que nos habíamos quedado con las ganas de saludar al Alex, a Fabián, a Mateo “El Mate”, a Félix, a doña Clemen, al Mario, a los Cornejo, y a tantos conocidos, así como a las docenas de pobres señoritas que trabajan de meseras o cocineras en esos centros de sana convivencia, que padecen las consecuencias de la pandemia, y que ya no ven la hora de que les permitan abrir los negocios de donde obtienen el sustento diario para dejar de depender de la limosna de los vecinos o de las coperachas que logran pidiendo en las calles y retornar a la normalidad.Nos extrañó, cuando vimos la convocatoria, la amenaza que lanzaron los convocantes de una marcha “NO pacífica”, que nunca se identificaron porque los propietarios de los bares y antros no son personas en edad de andar de vándalos, ni con ese perfil delictivo, al contrario, se trata de comerciantes tranquilos dispuestos siempre a escuchar a los clientes que les van a llorar sus penas al calor de unos copetines, pero además conscientes de que el gobierno les puede clausurar para siempre sus negocios si cometen actos vandálicos y si dejan de pagar su “derecho de piso”, o sea, era increíble que se aventaran un tirito de este tamaño.Mayor fue nuestra sorpresa cuando vimos, en fotos de distintos medios, escuadrones de policías antimotines colocados de lado y lado en la calle de Enríquez, dispuestos a evitar que se cometieran actos de vandalismo, con la instrucción de detener a quienes se pasaran de la raya como si anduvieran borrachos y pachecos.¿Por qué esta vez, que no era viable una marcha como la convocada en el anonimato por quién sabe quién, se dispuso un operativo y se amenazó con impedir cualquier tipo de agresión para dar seguridad a los empresarios y dueños de negocios en riesgo y la vez anterior ni pelaron a los vándalos, y tampoco ayudaron a los dueños de los negocios dañados, hasta los templos, con un apoyo económico para reparar los destrozos?... Muy raro.Hay quienes suponen que se trató de un montaje porque preguntamos a varios propietarios de esos giros (bares y antros) la razón de la suspensión de la mentada marcha y nadie admitió estar enterado de ese asunto, es más, se extrañaron al enterarse.Qué pasó entonces, por qué y quiénes armaron este tango y hasta hicieron gastar a los comerciantes del centro para algo que no tenía sentido, con haberles garantizado seguridad en sus personas y en sus bienes, como es la obligación del gobierno y su policía era suficiente, pero no... Lo único que nos enteramos es que, para sobrevivir, algunos cantineros están surtiendo a domicilio chupe y botana, como los restaurantes.Menos mal. Si es así, que siga el confinamiento y que manden las de la casa.En círculos políticos locales lo conocen como el “jefe de sicarios del cartel de La Nahle”, y lo consideran el peor enemigo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por su irrefrenable ambición por sustituir al gobernador en diciembre para asumir el cargo y convertirse en el sustituto por cuatro años, tiempo en el que Eric Cisneros Burgos ha prometido a su jefa Rocío dedicarse a allanarle el camino para que llegue como candidata y se convierta en la gobernadora del 2024 al 2030.Y en el cumplimiento de esa tarea, al secretario de Gobierno no le ha importado atropellar a quien sea, en afectar intereses de actores políticos de su mismo partido, en confrontarse con importantes grupos políticos, religiosos y sociales, con tal de cumplir con sus ambiciones, a tal grado que los titulares de los poderes Judicial y Legislativo, así como los de las instituciones (Fiscalía, por ejemplo) que debieran ser autónomas los ha impuesto con el cuento de que son “instrucciones de AMLO”, sin embargo, hay legisladores de Morena dispuestos a luchar por hacer realidad el cambio que pregona la 4T y que han exigido la renuncia de Eric Cisneros Burgos a la Secretaría de Gobierno, por su injerencia en temas electorales, abuso de autoridad, tráfico de influencias y amenazas a ediles."Ha utilizado su poder para bloquear a quien esté en su contra, a mí me ha bloqueado y logró que me expulsaran de Morena, porque desde el Congreso lo cuestioné sobre sus excesivas facultades", dijo en entrevista al diario REFORMA el diputado de Morena por Medellín, José Magdaleno Rosales Torres. "Esta persona le está haciendo mucho daño al Gobierno que encabeza Cuitláhuac García al cual apoyo, pero en este caso el Secretario de Gobierno se ha excedido de sus facultades, ha tomado atribuciones que no le competen al grado de nombrar miembros subalternos en puestos clave como la Fiscalía General del Estado", acusó el legislador, quien obtuvo la curul con la bandera de Morena.Recordó que Verónica Hernández Giadans, actual Fiscal General de Veracruz, fue impuesta por Cisneros en ese cargo. La funcionaria fungía como Directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno, es decir, subalterna de Cisneros. Naldy Rodríguez Lagunes, quien al inicio de la Administración morenista fungió como titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno, actualmente es Comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), para un periodo de siete años, por la supuesta injerencia de Cisneros. "Se metió al proceso interno de Morena con el acarreo de gente, compra de votos, en la zona de Papantla utilizó el aparato de la Fiscalía para acusar al diputado Jaime Humberto Pérez por el delito de secuestro y sacarlo del proceso; el Secretario de Gobierno es quien tiene este poderío, inclusive de utilizar los aparatos para bloquear teléfonos, eso es lo que estamos viviendo en Veracruz", añadió Rosales.Interesante, como cada domingo, el mensaje que manda le vocería de la arquidiócesis de Xalapa, a cargo del Presbítero José Manuel Suazo Reyes, en el comunicado dominical en el que aborda varios temas como este que hoy, para arrancar la semana, les compartimos.“El escenario que ofrece hoy nuestro país, agregan “se caracteriza por la falta de diálogo entre los actores políticos, la polarización ideológica, y el riesgo de una insuficiente división de los poderes públicos que debilita los siempre necesarios contrapesos democráticos”. “La Iglesia se solidariza con los comunicadores que valientemente expresan sus opiniones con verdad y agudeza”.Ante la proximidad del inicio de los procesos electorales de 2021, “la Iglesia hace un llamado al pueblo de México y a todos los actores políticos y sociales responsables, para que se fortalezcan y se cuiden las instituciones autónomas del Estado, en especial el Instituto Nacional Electoral así como los tribunales electorales”.“Para la Iglesia la democracia auténtica merece una alta consideración en tanto que asegura la participación ciudadana en las opciones políticas y garantiza el control de los gobernados sobre sus gobernantes, así como la posibilidad de sustituirlos de manera pacífica”.Como Pastores, dicen, “nos incumbe impulsar y motivar la participación ciudadana, informada y crítica a la luz de la Doctrina social de la Iglesia. No dejaremos de promover que la sociedad civil contribuya con su parte a la promoción del bien común, de manera pacífica, ordenada y responsable”.Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del PRI, pidió a sus compañeros de partido alejarse de los movimientos golpistas, especialmente de los promovidos por la derecha rancia disfrazada de sociedad civil. De esta manera, el político sonorense se decanta a favor de Morena, partido con el que el PRI de los dinos teje una alianza a cambio de impunidad. Beltrones dice: “Estoy muy alejado, es más, soy un crítico contumaz de todos aquellos que desde ahorita están diciendo o quieran instrumentar el quitar al Presidente de la República en turno que llegó de manera contundente y democrática”. Ahí va nuestra predicción, el PRI irá con Morena en alianza para el 21.Escríbanos a [email protected] [email protected] @gmail.com