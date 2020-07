... Ah como hemos recordado a la abuela Nila en los últimos días, luego de enterarnos que de nueva cuenta el profesor universitario Francisco Javier Velázquez Straffon, agredió a través de su cuenta personal de Facebook a la también académica y periodista de la ciudad de Poza Rica, Lidia Alejandra López Castañeda, situación que se seguirá repitiendo en tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) y la ahora Fiscalía General de la República (FGR), reactivan el procedimiento de la denuncia que desde el año 2018 interpuso la maestra de la Universidad Veracruzana en contra de su atacante.La académica y periodista Lidia López, como firma sus trabajos periodísticos, denunció hace casi dos años a Velázquez Straffon por el presunto delito de acoso cibernético, ya que este, se presume, fue quien creó perfiles falsos en Facebook y otros dominios web, para agredir con lenguaje soez, no propio de un profesor universitario, a los y las periodistas que cuestionaban al presidente municipal de la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, el ingeniero Francisco Javier Velázquez Vallejo, por cierto, padre del maestro agresor.Desde entonces, ya que Francisco Javier Velázquez Straffon es especialista en todo lo relacionado con la tecnología, aquellos periodistas que cuestionan a su padre, son agredidos desde el anonimato de cuentas ficticias en redes sociales y denostados vulgarmente como es el caso en contra de la comunicadora Lidia López.Insistimos, lo ha hecho y lo seguirá haciendo este profesor hijo del presidente municipal de Poza Rica de Hidalgo, porque desde agosto del 2018 duermen el sueño de los justos las denuncias presentadas en su contra ante la FGE y la PGR por la maestra de la Universidad Veracruzana y periodista Lidia Alejandra López Castañeda, lo cual le hace pensar a este profesor que goza de impunidad.Por cierto, la periodista radicada en la ciudad de Xalapa, Verónica Rocío Huerta Aburto, nos recordó con una de sus colaboraciones, que en agosto del 2018, la agredida Lidia López fue acompañada por las y los también comunicadores, María Elena Ferral Hernández (QEPD); María Elena Mancilla Gómez, Gabino Escamilla Hernández y Blanca Aurelia Pérez Gutiérrez, quienes presentaron la denuncia ante el Fiscal en Turno de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por las agresivas y vulgares publicaciones en cuentas ficticias de Facebook....Lo anterior amables lectores, sirva como contexto para entender, que no justificar, el porqué de nueva cuenta y ahora sí con su nombre, el profesor de una universidad privada de la ciudad de Poza Rica, agredió soezmente a través de su cuenta personal de Facebook a la académica de la UV y periodista Lidia Alejandra López Castañeda, en respuesta a que ella como otros comunicadores de la región, dio a conocer que varios funcionarios del Ayuntamiento de esa localidad han fallecido a causa del COVID.Mencionar lo que vulgarmente y nada propio de un profesor universitario escribió Francisco Javier Velázquez Straffon de la maestra y periodista Lidia Alejandra López Castañeda nos da pena ajena y por ende lo obviamos.Sin embargo, es necesario reproducir la burla que el hijo del alcalde del municipio de Poza Rica de Hidalgo le hace a la periodista, convencido de que la impunidad se la garantiza la lentitud con la cual la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República están atendiendo la denuncia en su contra.Velázquez Straffon escribió hace unos días luego de insultar a la periodista: “ve preparando tu oficio de queja ante la Fgr, la Fepade, la Ceapp, la Caev, el Fesapauv, la Onu (SIC) es que mientras el mundo enfrenta una pandemia personas como tu siguen empeñadas en su guerrita pedorra personal contra el gobierno municipal, al que le tienen coraje porque la despojó de la ubre del presupuesto público”, esto insistimos, para defender ¿? a su padre, el presidente municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.... Ah, pero les decíamos al principio amables lectores, que las agresiones del profesor universitario Francisco Javier Velázquez Straffon en contra de la maestra de la UV y periodista Lidia Alejandra López Castañeda, nos hicieron recordar a la abuela Nila porque ella siempre decía, “hay de hijos a hijos y a los más hijos, doble lección para que aprendan bien”, lo cual creemos nunca hizo el ingeniero Francisco Javier Velázquez Vallejo, quien al no poder gobernar en casa, tampoco ha podido en Poza Rica.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar