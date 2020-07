Él es un “buen hombre”

“Donde otros compraron votos,

nosotros hicimos obras”

Cuitláhuac García Jiménez

¿Alguien podría estar en desacuerdo con la definición que, desde un principio, le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a su alumno más joven, Cuitláhuac García Jiménez, como “un buen hombre, honesto”?. Pensamos que no, nadie; que se sepa, a nadie le ha hecho daño en su vida, y hasta la apariencia de buen hombre la tiene, porque hay quienes se dicen así pero son unos auténticos ladinos. Cuitláhuac, no, no se ve capaz de provocar daño, al contrario; seguramente andando con Eric Cisneros se debe sentir seguro, don Eric sí se ve que tira madrazos cuando se requiere y su apariencia no inspira nada de seguridad.Comentamos esto a propósito del informe de labores que acaba de dar el gobernante a dos años de su triunfo en las urnas, informe al que no estábamos acostumbrados, menos cuando hay cosas muy importantes que atender como es la mortandad que está causando la pandemia del Covid-19, la terrible inseguridad que se respira por todos los rumbos del estado, los daños que han dejado las trombas que han caído, el desempleo galopante que va dejando la pandemia a su paso, con daños colaterales de hambruna y angustia, y en fin, cuestiones que requieren de atención urgente por parte de quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de Veracruz, a cambio de que se les pague una buena lana como salario y de que se piquen todo lo que encuentran a su paso, resultado del rápido aprendizaje que adquirieron en el arte de tomar lo que no es de ellos porque para eso sí salieron muy competentes.Rescatamos una buena frase que se tiró el gobernador Cuitláhuac García, la de: “donde otros compraron votos, nosotros hicimos obras”, muy buena para restregar en la jeta de Miguel Alemán, Fidel Herrera Beltrán, Miguel Ángel Yunes Linares y Javier Duarte de Ochoa, el haber usado los recursos públicos para la compra de votos en vez de hacer obra pública.De esta manera, el gobernador Cuitláhuac García adelantó parte de su informe de labores a dos años del triunfo de la 4T y aprovechó para recriminar a los gobiernos de oposición, su forma de actuar al frente del servicio público, como responsables de los destinos de los ocho millones de veracruzanos. Y en un mensaje que pusieron a circular sus colaboradores en redes sociales, enumeró las principales obras de su administración y remarcó en más de una docena de ocasiones, que las anteriores administraciones solo iban por los votos y no por el beneficio a la gente.“Aunque algunos quieran cerrar los ojos, hay un antes y un después”; “Donde unos fueron a comprar votos, nosotros fuimos a hacer obra”; “En campaña, los políticos solo fueron a repartir playeras”; “Nos dejaron en ruinas la infraestructura”; “Los malos políticos solo hicieron obra donde se veía”. Esas son algunas de las frases que el gobernador dedicó a la oposición.Cuitláhuac presumió obras de pavimentación de calles, mantenimiento de caminos y rehabilitación de aulas y pupitres, que es en lo que consistió el mentado informe de resultados.Y para que esto tuviera formalidad oficial, Cuitláhuac se hizo acompañar de los representantes de los otros dos poderes; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Rubén Ríos Uribe, y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, a quienes el mandatario les presumió sus 15 obras hechas en diversos municipios, principalmente mantenimiento de caminos.Además, dio cuenta de la construcción con pavimento hidráulico de al menos seis calles en diversos municipios, así como obras en 81 municipios para 164 planteles de todos los niveles; sin embargo, no informó sobre obras de gran envergadura que se hayan iniciado o finalizado.Obviamente, a quienes hemos estado en informes anuales de gobernadores como Rafael Hernández Ochoa, Agustín Acosta Lagunes y Dante Delgado Rannauro, por mencionar algunos, se nos hace muy poquito lo que se ha hecho en lo que va de la presente administración, sobre todo porque el gobierno federal es del mismo partido y eso da mucha ventaja para bajar recursos. Los informes de los ex gobernadores eran de construcción de kilómetros de carreteras, de decenas de aulas o nuevos centros escolares, de puentes que construyeron para comunicar a miles de paisanos que permanecían aislados y en fin obras cuya presentación en un informe consumía horas.La diferencia es que esos ex gobernadores a lo mejor no eran tan “buenos hombres”, ¡pala madre pero qué eficientes! En fin, queda claro que en la vida no se puede tener todo.Resulta que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la denuncia que interpuso Morena en contra del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y del senador de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, por promocionarse en redes sociales, colocar espectaculares en Zapopan y Guadalajara, y dirigir una carta al presidente, según dio a conocer la agencia de noticias APRO.El pasado 12 de junio, el INE recibió la denuncia contra ambos políticos por “uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, adquisición de tiempos para difundir propaganda política en medios de comunicación con contenido de violencia política, infamia y calumnia, así como la publicación de una carta en su cuenta de Twitter”, con el fin de desacreditar a Morena y posicionar a MC.Sin embargo, por votación unánime los consejeros del INE, Adriana Favela, Claudia Zavala y Jaime Rivera declararon improcedente la “adopción de medidas cautelares”, ya que no existen elementos para sustentar los señalamientos de promoción personalizada, ni de expresiones electorales, ni uso indebido de recursos públicos.Además, establecieron que “no se advierte, en principio, que las publicaciones en redes sociales puedan equipararse a propaganda gubernamental o alguna acción o comunicado emitido en nombre o representación del algún órgano público, ni tampoco que, para su difusión, se haya empleado algún medio o plataforma oficial”, se lee en un comunicado del INE.Respecto a la carta publicada en redes sociales, el organismo electoral determinó que ese material “debe considerarse amparado a la libertad de expresión”.Con un “Contra Informe”, el senador Julen Rementería del Puerto, el dirigente estatal del PAN Joaquín Guzmán y el Secretario General del Comité Estatal panista, Tito Delfín Cano, afirmaron que a dos años de gestión “no hay nada qué celebrar”. En su participación, el senador Julen Rementería del Puerto destacó el déficit que existe en prácticamente todas las áreas de la administración estatal, enumerando la recesión económica que afecta a nivel nacional y los más de 707 mil empleos perdidos antes de la pandemia, y posterior a ella; la pérdida de 1 millón 51 mil 526 millones puestos de trabajos.Escríbanos a [email protected]