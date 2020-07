Actopan: suplente polémico

El despojo burdo de la alcaldía de Actopan parece haber unido a los grupos panistas del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y del dirigente estatal del partido blanquiazul, Joaquín Guzmán Avilés, pues este lunes, en conferencia de prensa, apareció la senadora yunista Indira de Jesús Rosales San Román junto con los diputados locales Sergio Hernández y Omar Miranda para exigir al Congreso del Estado, bajo control mayoritario del grupo legislativo de Morena, que le den posesión al alcalde suplente José Alfredo López Carreto, quien denunció haber sido amenazado de que le girarían orden de aprehensión si no se desistía de suplir al desaforado munícipe del PAN, José Paulino Domínguez Sánchez, actualmente prófugo.



Y es que al margen de la elección del nuevo ayuntamiento el año próximo, Actopan es un municipio que será clave también para Acción Nacional en la disputa de las diputaciones, tanto en el distrito electoral local con cabecera en Emiliano Zapata, como en el federal de Xalapa-Rural.



En efecto, cuando a principios de marzo pasado la LXV Legislatura local desaforó por mayoría calificada a Domínguez Sánchez y a la síndica Lucero Yazmín Palmeros Barradas, actualmente presa en Pacho Viejo por presunto desvío de recursos, a López Carreto quisieron implicarlo también en el crimen del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, cuyo homicidio le fue imputado al exalcalde después de darse a la fuga.



En aquella ocasión, hace más de cuatro meses, le habrían aconsejado al suplente de Paulino que ante el evidente interés de los morenistas de hacerse del control de la alcaldía, lo mejor era que buscara al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, o al diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política, para que les dijera que él no se opondría a que tomaran el cargo pero que lo dejaran en paz.



Y es que López Carreto sabía que así como implicaron a Domínguez Sánchez en el homicidio del corresponsal del diario Gráfico de Xalapa en Actopan también podían vincularlo a él, pues el 7 de febrero de 2019 Ruiz Vázquez compareció ante Jaime Cisneros Gómez, en ese entonces titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos que Involucren a Periodistas y/o Comunicadores para ampliar su denuncia y acusar directamente al entonces secretario del Ayuntamiento de haberlo amenazado durante un encuentro suscitado el día anterior en el Palacio Municipal.



El periodista reseñó que López Carreto le reclamó por haber publicado en su contra que no sólo estaba haciendo uso indebido de recursos del Ayuntamiento para la remodelación de una casa propiedad de sus padres, ubicada en la calle 5 de Mayo, sino que además era señalado de acoso laboral por los policías municipales y el comandante.



Igualmente le recriminó que pese a ser sobrino de su esposa, la había estafado con 15 mil pesos que ella le había confiado antes de ser funcionario municipal para que le abriera una cuenta de ahorros que él abusivamente puso a su nombre.



Ruiz Vázquez acusó además que Oscar Espinoza, hermano de la secretaria que López Carreto tenía en el Ayuntamiento, publicó con un falso perfil en Facebook comentarios agresivos en su contra, en los que además de tildarlo de “estafador”, “timador” y mentiroso, terminaba “diciendo que se lo cargue su chingada madre a este periodista”.



Y aunque el mensaje fue borrado a los pocos minutos en esa red social, el desaparecido periodista aseguró que un exempleado municipal alcanzó a realizar una captura de pantalla y se la reenvió.