César del Ángel Fuentes... la otra historia...

1.- César Del Ángel Fuentes nació en Tuxpan, Veracruz, hijo del maestro Marco Antonio Del Ángel y doña Reyna Fuentes, en 1940, y se aproximaba a los ochenta, a los que no llegó.



Estudio Economía en la UNAM y fue diputado federal en dos ocasiones. Representó a Papantla en el Congreso Federal postulado por el PRI, y después lo fue por la vía plurinominal por las siglas del PT.



Se inició en la representación de campesinos en la región papanteca y después, con los tabacaleros de la región de Álamo.



Por sus gestiones, cientos de campesinos obtuvieron tierras ejidales en la región citrícola y otras latitudes.



Hoy César da cuenta de su vida a quien debe. Murió el miércoles en la ciudad de México.



Nos conocimos en Tuxpan [de dónde vengo] cuando éramos unos jóvenes aspirantes a beisbolistas. Él con su inseparable amigo Pérez Fábres, y nosotros, los del Barrio de la Colombia por otro lado.



Después, el tiempo y las circunstancias nos volvieron a juntar: Cuando se formaba la Federación de Estudiantes del Norte de Veracruz [la FENEV] con Rubén Guillermo Guzmán Rodríguez, Demetrio Ruiz Malerva, Luis Rosales Pérez, Neftalí Estrada, Cástulo González y otros amigos, en los años 60.



Ellos eran universitarios y apenas, aspiraba, a la edad de 19 años, a cursar la Secundaria y más tarde, la Prepa, en la Manuel C. Tello.



No soy fiscal ni juez de la horca; eso es de otras personas.



2.- Puedo afirmar que el hijo de doña Reyna Fuentes, fue un buen hijo y hermano. Conocí a varios de ellos: A Marco Antonio, a Hortensia, a Victoria, a Sandra, y a otra hermana cuyo nombre se me evadió.



A César le sobreviven hijos que llevan su apellido. No me toca ese plano.



Me apellido DEL ÁNGEL como miles en la Huasteca Veracruzana y coincido en eso con César. No tenemos parentesco de sangre. Tuve padre tuxpeño: Andrés Del Ángel Rangel y también madre [de San Francisco de Temapache]: Reyna Amador Castán. Abuelos: Juan Del Ángel Jiménez, Juana Rangel Vázquez; bisabuelo Antonio Del Ángel. Tíos: Hipólito y Fernando Amador Castán. Unos del norte del estado; otros del mero puerto, donde nací cuando el 40 languidecía.



César fue mi amigo hasta su muerte, y en parte, a él debo ser vecino de Xalapa donde me radiqué desde 1965, y mis hijos y algunos nietos, son xalapeños porque aquí nacieron.



2.- El fin de semana que ya acaba, fue devastador: El anochecer del miércoles también murió otro cercano a mí persona: Rubén Rueda Rauda, por una disfunción renal. Él fue hermano de mi esposa Rosa Aurora y de Rafael Salvador, María y Sofía.



Fue velado y sepultado en su tierra original: Paso de Ovejas, Veracruz, donde ya descansa al lado de sus mayores. Que en paz descanse.



Sólo se ha anticipado.