... Peor que el Coronavirus amables lectores, es la politización que se está haciendo en México de esta pandemia que había provocado hasta la semana pasada, casi 35 mil muertes, número que desafortunadamente se incrementará en las próximas semanas, porque este asunto sanitario lo han politizado los gobernadores de los estados tal y como lo evidenció el viernes pasado el subsecretario de salud, Hugo López- Gatell Ramírez, al anunciar que a partir de este lunes 13 de julio ya no habrá semáforo epidemiológico para los 32 estados de la república mexicana, porque hay deficiente información de parte de las entidades federativas y peor aún, distorsionada.López- Gatell Ramírez no dio nombres ni de gobernadores, ni de los estados de la república que distorsionan o manipulan la información respecto al COVID, motivo por el cual se dejará de aplicar el semáforo epidemiológico, solo se concretó a decir que el motivo fue porque "identificamos que la información para evaluarlo no es consistente en todos los estados".El subsecretario de salud fue muy claro en su señalamiento la semana pasada, e incluso denunció que “la mayoría o todas las entidades federativas tienen rezago de diagnóstico. Pasan semanas y semanas y la mayoría tienen un rezago superior al doble”.Lo ideal hubiera sido que el subsecretario Hugo López- Gatell Ramírez, al amparo del principio presidencial de no mentir, no engañar, hiciera públicos los nombres de los gobernadores de los estados que están distorsionando la información sobre el COVID, pero él también decidió actuar con prudencia política para un problema de salud, hágame favor.En conclusión amables lectores, en la semana que inicia hoy lunes 13 de julio no habrá semáforo epidemiológico para advertir en qué estados de la república mexicana está más o menos grave la pandemia por el Coronavirus, porque como lo dijo el subsecretario Hugo López- Gatell Ramírez, en algunos estados habría “huecos grises porque no hay información”.Por lo anterior y a reserva de que nos tachen de neoliberales o conservadores, surge la obligada pregunta ¿qué está haciendo la secretaria de gobernación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, que en esta pandemia no asume su papel de encargada de la política interior de México?Otra pregunta: ¿A los cuántos fallecimientos por el COVID el gobierno federal actuará por el bien común y no para el proceso electoral del 2021?... Por lo anterior amables lectores, al iniciar el desconfinamiento paulatino, donde se está volviendo a la nueva normalidad, lo mejor es que mantenga el autocuidado, guardando su sana distancia, usando cubrebocas, evitando los lugares donde haya aglomeraciones, pues la pandemia por el Coronavirus sigue al alza y cómo lo habrán notado, no sabemos dónde está el piloto.Aunque otros no guarden esos cuidados, ustedes háganlo para evitar el contagio.... Vaya desde aquí nuestro sentido pésame para la familia del doctor Jorge Nicolás Chantiri Pérez quien falleció el pasado fin de semana, dejando honda huella entre quienes tuvimos el privilegio de su amistad, de su profesionalismo como oftalmólogo y sobre todo, de su generosidad.El doctor Jorge Nicolás tuvo una amplia trayectoria en el estado de Veracruz como académico y funcionario de la Universidad Veracruzana, así como funcionario de la Secretaría de Salud, sin dejar de atender su consulta diaria, con lo que se mantuvo vigente hasta el final.Mucha luz para el doctor Chantiri y pronta resignación para su familia.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar