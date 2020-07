Sigue la pandemia... ahora política...

1.- La pandemia del Covid-19 avanza por todos lados, pero la ceguera de quienes tienen obligación en ley de tratar de sofocarla, no lo hacen, el gobierno federal le tira la pelota a los gobiernos estatales y éstos a los municipales; los ayuntamientos a las agencias municipales; éstos a los comisariados ejidales y éstos ¿a quienes? Ya no hay escalones para buscar culpables. Y ahí la llevan, escondiendo datos para no figurar en las estadísticas que a todos [nos] tiene apanicados.



Y no hay voces sensatas que llamen a la calma; a la tranquilidad. De medicinas para enfrentarla ni escribir: todos se quejan de falta de instrumentos médicos y espacios para hacerle la lucha.



Los números siguen aumentando, pero parece que a nadie le importa.



2.- Quizá por esa razón los grillos políticos andan de fiesta: sin cubrebocas ni caretas, y menos prudencia en el trato con sus semejantes.



Y ya se anotan para la fiesta del hueso que se inicia este fin de año y entra en pandemia el 2021.



Lo mismo en la capital del estado que en el resto de la entidad. Todos quieren que les toque, no el Covid-19 ni el premio en la rifa del avión.



Quieren entrar en la lista de listos para ayuntamientos y curules.



Que curules habrá de a dos: tipos una federal y otra local. En ayuntamientos habrá presidencias, sindicaturas y regidurías. La gracia es entrar en el rejuego.



3.- Así están las cosas. Por Tuxpan quiere que lo noten y para ello alza el cuello a quien motejan el Cisne [en realidad se llama Alberto Silva Ramos] de origen desconocido pero autollamado tuxpeño hasta en tanto no pruebe lo contrario. Y con esa pantalla ya fue presidente municipal de aquél puerto, ah! Y también diputado federal sin anunciar domicilio propio, siempre alquilando.



Ahora que su domicilio puede estar en Boca del Río, donde suele pasar mucho de su tiempo libre, que es mucho.



Quiere repetir de alcalde con la nueva chaqueta que usa PVEM-Morena a conveniencia, habiendo quemado, como lo hizo, la casaca del PRI, de Fidel Herrera y de Duarte. Parece que ya cruzó el río de la purificación.



4.- José Manuel Pozos Castro, aún diputado local y cercano a la fuente del poder, ahora en camisa del PT-Morena, bien podría aceptar, si se las dan, la presidencia municipal siendo oriundo de Juchique de Ferrer [Plan de las Hayas], repetir en su silla pero ahora no de pluri, o de perdida candidato a diputado federal.



5.- Pero el GA [Grupo Álamo] también alza la mano ahora que se repartieron los Comités Municipales del PRI. Miren: Ya tienen candidato para la silla municipal; [Alberto Escobar Pedroza, para la diputación local, repetidora en la elección del 2018; [ganada por tómbola actualmente en Morena]] y la de elección directa por el PRI con Serna, ex presidente municipal, y sólo les faltó que filtraran que también irán por la candidatura a la diputación federal, sólo que los de Tuxpan no la soltarán, a pesar de que la diputación federal actual está en una posesión de la señora María Bertha, vecina de la ciudad de Álamo, y gracias al huracán que azotó el país en julio del 2018.



Como quién dice: se repartieron todo y pretenden comerse el tamal antes de que se cocine.



Allá ellos y Marlon Brando Ramírez si se los permite... Bueno, pero son iguales...