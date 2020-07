Cuitláhuac al rescate de municipios

“La detención de Duarte no clausura

esa fábrica de corruptos que es el PRI”

Mario Tejeda

Frente a la crítica situación económica en que se encuentra la mayoría de los 212 municipios del estado, por el golpe de la pandemia que lleva cuatro meses con la economía paralizada, el gobernador Cuitláhuac García ha girado instrucciones para activar nuevamente el llamado Fondo de Estabilización, enfocado únicamente para a apoyar a municipios.Es por eso que el gobierno distribuirá 276 millones de pesos a los municipios, con el fin de que estos puedan hacer frente a sus gastos de operación. Se trata de que el gobierno entre al rescate financiero frente la reducción de fuentes de ingreso que tenían planeadas los municipios, y que no se consolidaron como resultado del cierre de la economía por el Covid-19.Ante esta problemática que ha puesto en crisis a muchos municipios veracruzanos, el gobernador Cuitláhuac García dio instrucciones al Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, para que del mencionado Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas (FEIEF) se otorguen 276 mdp para los 212 municipios a través del Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal.Estos fondos le serán muy útiles a los municipios sobre todo en esta época que han tenido que implementar medidas para afrontar la epidemia del coronavirus, lo que ha significado mayores gastos y menos ingresos. El gobierno que encabeza Cuitláhuac García se ha mostrado sensible ante la merma de ingresos por participaciones y al ejercer de manera transparente los recursos del estado.La instrucción fue acatada de inmediato a través de la Secretaría de Finanzas, desde donde dan seguimiento a los alcaldes y alcaldesas en la dispersión de los más de 276 millones de pesos, con lo que los munícipes podrán cumplir con sus obligaciones presupuestarias prioritarias.Para el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, con la pandemia del coronavirus, llegó la oportunidad para que la prensa conservadora (sinónimo de corrupta para AMLO) diera rienda suelta a su amarillismo.En su conferencia matutina, señaló que en medio de la emergencia sanitaria, su gobierno también ha tenido que salir a combatir la desinformación de algunos voceros del conservadurismo, que deben ser todos los que critican el mal manejo de la pandemia que lleva más de 32 mil vidas, cuando al inicio del problema, por instrucciones directas de López Obrador, el doctor Hugo López-Gatell dijo que serían cinco, o cuando mucho seis mil los mexicanos que perderían la vida víctimas de la enfermedad para la que no hay cura.Molesto ante las críticas de los medios, el presidente afirmó: “Estamos trabajando todos los días para enfrentar la pandemia y se está haciendo con profesionalismo, honestidad, responsabilidad y, desde el principio, nuestros adversarios se metieron en este asunto con el propósito de hacernos daños políticamente”.“Tenemos que estar enfrentándolos yque es un profesional de primer orden; de ahí el que quieran distorsionar las cosas. El Reforma, pero también El Financiero diciendo que hay más muertos en México que en Francia y que en Italia, los dos periódicos”.Y en su pataleta mañanera, el primer mandatario indicó que lo publicado por estos periódicos son verdades a medias y que, por tanto. a veces son mentiras completas.“¿Cómo se va a comparar la población de Francia, Italia, con la población de México? Tenemos alrededor del doble, un poco más de población, pero así se presenta la información en las primeras planas, porque quieren afectarnos políticamente”, aseguró enfadado y de corridito como lo pusieron a leer frente a Trump.“En el caso de Reforma, es el boletín del conservadurismo en México, y El Financiero, pues también. Vean a los columnistas, la mayoría salinistas, que siempre han tenido diferencias con nosotros. Ahí está Pablo Hiriart, tenemos diferencias desde 1988, porque lo enviaron a Tabasco cuando yo era candidato, a hacer unas crónicas en contra nuestra. Riva Palacio, igual”. López Obrador reiteró que aunque estos columnistas, que pertenecen al antiguo régimen, tienen todo su derecho a manifestarse, él tampoco se quedará callado, porque tiene que informar a la gente sobre esas opiniones.“No estamos hablando de un periodismo profesional, objetivo, profesional, independiente, honesto. Estamos hablando de un periodismo tendencioso. Baste con analizar, si tienen una columna diaria, a la semana, cuántas columnas nos dedican; la mayoría es un día sí y el otro también; no hay otros temas, es estar cuestionando constantemente. Ahora con la pandemia llega la oportunidad de dar rienda suelta a su amarillismo”. ¡Leeros, leeros, leeros!El diputado federal priista Héctor Yunes Landa los define como un lastre para su partido, al referirse a los alcaldes de Xalapa, Coatzacoalcos y Minatitlán, todos ellos emanados de Morena: “son la verdadera pandemia por la ineptitud para atender la crisis del coronavirus”, acusó el diputado federal del PRI, Héctor Yunes Landa.Anunció una auditoría al gobierno de Nicolás Reyes Álvarez, alcalde de Minatitlán. "Tan solo en el primer año de gobierno del alcalde de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, se acumuló un número importante de observaciones por conflicto de interés, debido a que todas las obras aprobadas se hicieron a través de adjudicaciones directas, sin licitación alguna”.El presupuesto autorizado a dicha administración no coincide con las cifras de inversión directa a las obras.En cuanto a la pandemia por el coronavirus, el legislador federal precisó que esos tres municipios "están entre los primeros seis lugares en el registro de casos de contagios y decesos por el Covid-19 en el Estado. La mayoría de los alcaldes de Morena resultan un lastre para su partido pero, sobre todo, son una verdadera pandemia para los municipios que gobiernan”, sostuvo a través de sus redes sociales.El legislador federal también señaló que el “cuatroteista” Hipólito Rodríguez Herrero, alcalde de Xalapa, en el 2019 llevó a la capital del Estado al primer lugar estatal y quinto nacional, por el mayor número de feminicidios, independientemente de los millones de pesos de devolución a la Federación por subejercicio de su presupuesto.“Coatzacoalcos es un tema aparte. El antiguo puerto México se ha convertido en una ciudad fantasma, producto de la inseguridad y la crisis económica. Yunes Landa añadió que esos alcaldes de Morena, en particular los de Minatitlán, Coatzacoalcos y Xalapa, "quienes llegaron al cargo sin la menor experiencia y con nulo talento, han tenido un terrible desempeño, con las desastrosas consecuencias que ello amerita".Perdón, perdón, entre los nombres que ayer publicamos de los actores políticos que andarán muy activos en el próximo proceso electoral, omitimos al más importante, a Rafael Hernández Villalpando, lo que nos recriminaron ayer varios de nuestros lectores. Les asiste la razón, Rafa es un político esférico, por donde lo quieras ver, tiene mucha experiencia y ya fue alcalde de Xalapa, Rector de la Universidad Veracruzana, Subsecretario de Gobierno, diputado y alcalde, obviamente el xalapeño no es un invento.