Frente al 'toque de queda'

*Ronda el rebrote pandémico

*Transformación educativa

*California: Primero la vida



El descontrol que se advierte en torno a los programas y acciones para detener el desarrollo de la pandemia en el territorio mexicano, de forma incuestionablemente se confirma cuando se observan los espacios hospitalarios “repletos” de pacientes afectados por el covid-19, panorama que se prolonga hacia incontable número de viviendas, en las cuales también se resguardan personas contaminadas, que incluso llegan a conformar todos los integrantes de la familia, ámbitos en los cuales con regularidad se guarda discreción por obvias “razones”.



Tales panoramas son indicadores de “la elevada posibilidad” que el número de afectados por la pandemia en tierras mexicanas, no coincida con las cifras que maneja el doctor Gatell, quien por las estadísticas que exhibe se sujeta (en todo lo posible) a lo que se le reporta sobre el panorama pandémico de todo el territorio nacional, pero... “Quién podría asegurar con cimentada precisión y certeza”, que dichas referencias no se encuentran vinculadas con los intereses de otras instancias gubernamentales, con la idea de disfrazar y encubrir la realidad, para evitar con ello no sólo las referencias sobre probables deficiencias en el renglón del combate hacia la pandemia, sino también desactivar corrientes de opinión que pudieran señalar ineficacias en los marcos gubernamentales del más alta nivel, que lógicamente colocarían en espacios de descrédito a los ámbitos de “la Cuarta Transformación”.



Porque no se debe sostener la falacia que el desarrollo pandémico y la administración gubernamental en lo general (en ello también se incluye a palacios de gobiernos estatales y municipales) resultarán excluidas (para bien o para mal) de la calificación que la sociedad refiere en el presente y, más aún la aplicará en el futuro inmediato, sobre los alcances, aciertos y desaciertos que en los escenarios pandémicos reflejaron sus autoridades municipales, estatales y federales.



El tema en referencia toma mayores dimensiones en rangos polémicos, que obviamente enmarcan apuntes en el sentido aprobatorio o desaprobatorio, cuando hace algunas horas la sociedad es informada sobre lo registrado en el municipio veracruzano cimentado entre rocas, montañas, ríos y planicies, identificado como Tlaltetela (tres letras “T”, tres “L”, dos “A” y dos “E”) municipio localizado entre las regiones de Huatusco, Coatepec y la ciudad de Xalapa, capital del Estado de los veracruzanos...



En tales espacios de tradiciones y leyendas, el alcalde Aldegundo Vela López, anunció que, en los ámbitos municipales de su jurisdicción, de inmediato se establecía el “toque de queda” ante los mortales embates de la Pandemia, en tanto que en este municipio, se protegería de mayores agresiones pandémicas que ponen en riesgo a la colectividad... Vale referir que el municipio de Tlaltetela, tiene como reporte apenas al primer infectado por el coronavirus...



¿Notoria irresponsabilidad?...



¿Efectos del Pánico escénico?...



¿Desconocimiento de los escenarios pandémicos y sus normas?...



¿Reflejo de prepotencia?...



¿Exceso en el uso de sus facultades como alcalde?...



¿Resultados del protagonismo?...



Preciso es valorar la realidad que cada persona (incluyendo sobre todo alcaldes en regiones campiranas) podría tener frente a sí, tanto en lo referente a riesgos de una pandemia, como por informaciones entremezcladas originadas confusamente, precisamente por el complejo problema que representan los escenarios pandémicos.



Es natural que en la región campirana el Alcalde decida dictaminar estados de emergencia extrema, cuando en sus espacios brota el primer contagio reconocido por los médicos... No es ni protagonismo ni la intención de violentar normas gubernamentales, se trata en realidad de un golpe sobre el escritorio de un alcalde que es informado de la presencia en su municipio del coronavirus, cuando esas tierras se encuentran distantes ya no sólo de apropiada e inmediata información oficial sobre el tema, sino de la misma forma, no disponen de instalaciones médicas que les permitan atender a un solo paciente, que pudiera requerir de respirador artificial y atenciones singularmente diferentes a las de cualquier otro padecimiento.



Proteger, blindar la casa, es lo primero que piensa un alcalde en municipios con ciertos niveles de aislamiento tecnológico como lo es el caso en referencia.



Pero al mismo tiempo los escenarios anotados, apuntan sobre un país que transita por rangos elevados de confusión, angustia y tensión social, ello originado y combinado en los marcos de una referencia sobre fallecimientos, que en tierras veracruzanas en lugar de decrecer se incrementa, panorama que no es sólo en ámbitos jarochos, sino que apunta sobre una realidad nacional, que origina angustia ante la incertidumbre que ya invade al pueblo de México, que se incrementa conforme el coronavirus cobra mayor número de vidas, hora tras hora... Sí... En tales marcos no es extraño referir “El Toque de Queda”... Al igual que “el redoble” en los tambores.



Lo que se lee



Muchos son los veracruzanos que se suman a la idea que el retorno a clases, después de transcurrido el periodo vacacional en el que actualmente nos encontramos, debería aplicarse bajo los mismos esquemas que terminó el anterior, o sea, con la transmisión de clases e incluso intercomunicación entre maestros y alumnos por conducto del Internet, ello ante el notorio panorama indicador que en unas semanas más, los escenarios pandémicos referirá niveles de riesgos muy parecidos a los que existían al cierre del anterior periodo escolar, agregando mayores niveles de peligrosidad.



De hecho, debe reconocerse que haber trasladado las clases del pasado periodo escolar, de las aulas a los espacios cibernéticos, apuntan un hecho ciertamente novedoso, pero pese a ello, con excelentes resultados, máxime cuando la determinación fue asumida con prisa y sin el tiempo suficiente para una adaptación sobre el tema.



Por lo mismo, al ya ejecutarse los preparativos para el inicio del siguiente periodo escolar, bueno es reevaluar la experiencia en referencia, reflexionando que si los ámbitos de seguridad para el delicado sector escolar no son los apropiados, por mínimo que resulten los riesgos, lo más conducente sería permanecer con cursos por vía de la cibernética, lo que de paso abre y brinda mayor capacidad de preparación y adaptación, en uno de los renglones tecnológicos que son vitales para el porvenir de los hoy estudiantes.



Ya veremos si las clases vía Internet, realmente se configuran y se convierten en una de “las transformaciones” que, en la actualidad, se pregonan en los espacios gubernamentales tanto federales, como estatales... Al tiempo.



Lo que se ve



El Estado de California cimbra al mundo, al anunciarse que retorna a los marcos de “elevada emergencia”, determinación asumida en una de las regiones de mayor riqueza en Estados Unidos, disposición ejecutada ante los efectos directos por el repunte en los niveles de crecimiento pandémico, lo que ha sido acreditado a la reactivación de la economía en lo general, renglones que vuelven a restringirse de manera enérgica, sobresaliendo en el ámbito californiano la advertencia, que no se volverá a restablecer la normalidad, hasta que se disponga de una vacuna contra el coronavirus, que garantice el bienestar de toda la sociedad.



El hecho apunta un panorama significativamente preocupante, en una de las regiones de mayor poderío económico en el mundo entero, tal como lo es el Estado de California, donde ahora se sostiene que, para reactivar la economía, lo primero es garantizar la vida de la población y después pensar en los ámbitos financiero... La dejo ahí o me regreso.



Lo que se oye



Ante los rebrotes de los ámbitos pandémicos en tierras veracruzanas, como es el caso de la preocupante ciudad de Córdoba, las autoridades estatales y obviamente municipales, proyectan efectuar una serie de nuevas disposiciones para reconsiderar distenciones y, aplicar mayor energía y vigilancia en la ejecución y respeto de programas destinados al decrecimiento pandémico en tierras veracruzanas.



La amenaza pandémica pareciera reflejar mayores impactos emotivos que el decrecimiento económico en beneficio de la población, por lo mismo se reiniciarán evaluaciones con más profundidad y eficacia, para determinar las rutas que habrán de asumirse, sobre todo en las zonas con mayores incidencias, al tiempo de proteger a las que hasta la fecha refieren menores impactos... Muchas dudas y confusiones privan entre la colectividad y mayores se registrarán ante las determinaciones anunciadas ayer en el ámbito estadunidense de California... Ya veremos.