... Tres meses y medio después de haberse instaurado la contingencia a causa del COVID en el estado de Veracruz, cuando hasta ayer habían fallecido más de dos mil personas a causa del Coronavirus en territorio veracruzano, el Comité Técnico de Salud, solicitó por fin la colaboración de los cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional (GN); Secretaría de Marina- Armada de México (Semar); Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y por supuesto a la Secretaría estatal de Seguridad Pública (SSP), para reforzar las acciones que inhiban las aglomeraciones y la movilidad de la población, factores que están provocando que esta enfermedad se siga diseminando en más municipios veracruzanos.También hasta ayer 14 de julio, los casos de COVID en el estado ya se habían presentado en 182 de los 212 municipios de la entidad y seguía siendo el de Veracruz puerto el que acumulaba el mayor número de casos confirmados, más de tres mil 800, según datos de la Secretaría de Salud, lo que motivó que activaran los focos rojos las autoridades sanitarias que por fin, solicitaron la participación de las instituciones de seguridad nacional y estatal, pues no encuentran otra manera para hacerle entender a la población que debe quedarse en casa.A reserva de que el gobierno estatal de a conocer las acciones a seguir en los próximos días en conjunto con la GN, Semar, Sedena y la SSP estatal, se espera que ahora sí y en coordinación con los gobiernos municipales, se ponga orden en aquellos establecimientos comerciales que ya están operando como si nada estuviera sucediendo, como es el caso de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, donde hasta los casinos ya están funcionando normalmente.Peor aún amables lectores, pese a los tan anunciados operativos de la Dirección General de Tránsito y Transporte en el estado de Veracruz, los autobuses urbanos ya circulan sin restricciones, con pasajeros sin cubrebocas y choferes en similar desparpajo, pues eso de que se les supervisa es solo para la fotografía y el comunicado de prensa.No se trata de ahorcar aún más la economía de quienes dependen del ingreso diario, para nada, sino de imponer el orden ante la contingencia, ya que, por si no lo sabía usted amable lector, Veracruz es actualmente el tercer estado de la república mexicana con el mayor número de personas fallecidas a causa del COVID 19.Si existiera el temor político de quienes circunstancialmente están a cargo de la actual administración estatal para imponer el tan necesario orden, baste exponer el caso del gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, quien desde finales de junio pasado impuso una serie de medidas para evitar el contagio del Coronavirus, aun cuando lo acusaron de que había impuesto algo similar al toque de queda.El bien común, por encima de los temores políticos se impuso en Nuevo León, mientras que aquí, en el estado de Veracruz apenas vamos a ver si se animan.¿Me están oyendo?, preguntaría la oriunda de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Paquita la del Barrio.... Las dos últimas administraciones estatales veracruzanas dejaron tan prendidas de alfileres las declaratorias de nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANPs), que la actual, tan llena de inexpertos e improvisados, no ha logrado la defensa jurídica de las mismas, esto porque en tribunales se están perdiendo importantes espacios de conservación.Uno de ellos es el llamado “Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del estado de Veracruz”, declarado como tal en el año 2015, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, espacio natural al que se le están restando varias hectáreas propiedad de particulares que procedieron jurídicamente para recuperar sus terrenos que les expropió el gobierno estatal.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar