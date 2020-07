El dinero; siempre el dinero...

1.- El apoyo anunciado a los municipios del estado como que se hace pequeño. Son 212 incluida la capital del estado y 276 millones para utilizarlos discrecionalmente pueden mitigar, pero no acabar con la sed de recursos económicos que los agobia porque todo se está cayendo, incluida la economía, y no se ve que pronto el remedio de normalidad llegue, ya que el catastrofista anuncia que el Covid-19 seguirá en el 2021.



Es el peso que los gobernadores deben equilibrar para no traspasar la línea roja, y de allí que algunos [del PAN] se reunieron para alzar la bandera y pedir tregua financiera: “...Los gobernadores del PAN pidieron un nuevo pacto fiscal que permita a los estados contar con recursos económicos suficientes para otorgar servicios de calidad a la ciudadanía.



Ello a través de un video en el que además promueven a sus gobiernos ante la ciudadanía, como parte de la contienda adelantada que se vive en el país de cara a los comicios de 2021.



Los mandatarios pidieron que el dinero que se recauda en todo el país se distribuya de manera más equitativa y justa.



Queremos que los estados reciban recursos federales con base a sus resultados en materia de crecimiento económico, competitividad y combate a la corrupción, entre otros temas, subrayaron.



En el video participan los gobernadores de Aguascalientes; Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo; Tamaulipas, y Yucatán.



Como parte de su campaña, los ejecutivos estatales afirman que trabajan por crear empleos bien pagados, por salud y no enfermedad, para que no falte la universidad y que la población viva tranquila, “Sabemos cómo lograrlo”, destacaron en el video que lleva el hashtag “Si hay de otra”.



Los del PRI, PRD, MC, hasta hoy, guardan la “sana distancia”...



2.- Aclarando amanece: Juan Pue señala: Que por el distrito electoral federal con cabecera en Tuxpan, nada tiene que hacer un priista enviado del GAS [Grupo Alamo Solitario] porque priistas hay que puedan con la candidatura y más: Dice que los miembros de la CTM, STPRM [petroleros] y del SUTERM, dan para eso y más. El aviso está corrido, Juanito.



3.- La elección de los cuatro consejeros del INE trae de cabeza a los morenos, a los azules, a los tricolores y hasta a algunos funcionarios morenos. Lo único cierto es que el presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello debe tejer fino para que no se le descomponga su equipo. Y que no permitirán, ha dicho, la intervención de nadie en este proceso; sólo los que en ley tengan derecho a hacerlo. Por esa razón ha dicho:



“...Que en las elecciones de 2021, 95 millones de votantes elegirán 3,526 cargos federales y locales, y agregó que los comicios serán una oportunidad para impulsar la agenda de género, difundir las formas de identificar y combatir la violencia política hacia las mujeres; así como para avanzar en la paridad hacia los ayuntamientos.



“El reto, será revertir en el 2021 la violencia contra las mujeres, sancionar todas las acciones que en este sentido se presenten, en un contexto que lamentablemente tiende a agravarse”, dijo.



Finalmente, la presidente del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, destacó la importancia de refrendar el compromiso permanente para coadyuvar a la construcción de una democracia paritaria...”