Pandemia fuera de control

En pleno sexenio del exterminio

Yo

El primero de marzo murió la primera persona por Covid-19 en México. Han pasado 117 días y hoy tenemos 35 mil muertos, lo que equivale a 302 por día; doce muertos por hora y uno cada cinco minutos. Pero aguarden, en la mañanera (lagañera le dicen los funcionarios a los que citan esporádicamente a echar porras) reportan que ya son 37 mil 409 decesos, lo que quiere decir que durante la madrugada murieron ¡mil 918 personas!... La pandemia está fuera de control y amenaza, gracias a la incapacidad de nuestros funcionarios, con acabar con el país.Todavía anoche, por puro ocio porque dejamos de hacerlo hace varios días merced a su falta de precisión, manipulación y engaño, nos asomamos a la entrevista que ofrece a las 19:00 horas el mitómano Hugo López-Gatell, en lo que comenzaba la semifinal del programa “La Voz” de TV Azteca, y las cifras que daba a conocer entre enredadas explicaciones el portavoz de AMLO para efectos del Covid, eran un poco debajo de las de un día antes, es decir en contagios y muertos se había disminuido un poquitito, lo que nos generó un poco de tranquilidad.Termina el concurso “La Voz” y le pasamos al noticiero de Ciro Gómez Leyva y, aparte del video ese del torturador Tomás Zerón (Cerdón), quien “atiende” a uno de los líderes de los sicarios que sacrificaron hace seis años a los 43 normalistas de Ayotzinapa lo que entendemos es otra cortina de humo para tratar de tapar la mortandad de la pandemia, nos recetamos un video muy especial: el del presidente Andrés Manuel López Obrador, solito, en un restaurante con un tazón de caldo, agua o sopa, acompañado por unos ocho meseros que se encuentran posando a un costado del presi, donde AMLO nos recomienda comenzar a salir sin miedo a la pandemia que ya se está venciendo, para incorporarnos a la nueva realidad y comenzar a consumir los productos que venden en restaurantes y tiendas, porque tenemos que regresar a la normalidad.Pone como ejemplo al propietario del restaurante, quien en vez de cerrar y dedicarse a otra actividad, esperó y ahora ha vuelto a abrir, porque pensó en lo que harían sus empleados al cerrar ese negocio y de manera ejemplar los está salvando.¿De qué se trata?, nos preguntamos por dentro, aquí en Xalapa por la irresponsabilidad de la gente y la falta de oficio de nuestras autoridades que menospreciaron el problema y a la fecha no han logrado implementar una campaña seria, eficiente, de difusión de lo que representa exponerse al contagio del coronavirus, hemos perdido familiares, han muerto amigos que estaban en la plenitud de su vida productiva dejando huérfanos, viudos, viudas, conocidos que nos han sorprendido con su partida pues llevaban una vida sana. Oficialmente dicen que van 90 muertos, lo cierto es que cuando menos es el triple o más, todos los que han muerto en sus domicilios, los que han fallecido en clínicas particulares víctimas del Covid-19, ellos no figuran en las estadísticas oficiales.En cuanto a los contagios, a cada rato nos informan de otro pariente, otro vecino u otro conocido, y no nos queda mas que rogarle a Dios que se apiade de nosotros porque con el maldito secretario torcido que tenemos y el indiferente alcalde más preocupado por cobrar en la UV y en el ayuntamiento al mismo tiempo, y con muchos de nuestros paisanos que no entienden la gravedad del problema y se exponen para luego repartir el virus, los ciudadanos estamos a merced de este coronavirus, de la delincuencia y de todas las plagas que nos han caído este 2020.Nada que hacer más que actuar en defensa propia manteniéndonos en un refugio, aislados el mayor tiempo posible, sin hacer caso a las recomendaciones encontradas de los López, uno, López-Gatell, que te dice no salgas de casa y que el cubrebocas no sirve, y el otro, López Obrador, que te incita a salir y a hacer vida normal, lo que es un auténtico atentado.Con una tendencia semejante a la de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acumula ya 27 mil 871 personas desaparecidas o no localizadas, de las 71 mil 678 que hubo desde 2006, según cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob).De acuerdo con el Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda, con corte a las 12 horas del pasado lunes, en México hay al menos 73 mil 201 personas desaparecidas desde 1964 y se han localizado 3 mil 978 fosas clandestinas, de las cuales han exhumado 6 mil 625 cuerpos.La flamante nonagenaria secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha informado que del total de 73 mil 201 casos de desaparecidos desde 1964 hasta el 12 de julio de 2020, al menos mil 523 corresponden a años anteriores a 2006, año en que comenzó el gobierno de Calderón, y al menos 11 mil 191 denuncias de desaparición (el 15% del total) son registros previos a diciembre de 2018... La 4T es un auténtico cambio, pero de reversa.Extorsiones, historias de semillas dadas después de la temporada de lluvias, falta de agua, siembras en sequía, plantas muertas, falta de insumos, de herramientas y tala de árboles, son los testimonios algunos de los más de 230 mil beneficiarios del programa social estrella de actual administración, Sembrando Vida a un año de su puesta en marcha.Raúl Esteban, un campesino de Campeche, entrega entre 100 y 200 pesos cada determinado tiempo -según indica El Universal- a los operadores del programa. Un caso similar es el de Charly López, en Tabasco, quien asegura que los técnicos lo han amenazado con sacarlo del Sembrando Vida si no les da el dinero que le piden. El programa entrega 5 mil pesos mensuales a agricultores por cultivar dos hectáreas y media de terreno. El Universal indica que, de acuerdo a documentos internos de la Secretaría de Bienestar a los que tuvo acceso, Sembrando Vida sigue un patrón de improvisación. Los problemas más alarmantes son la falta de plantas de árboles maderables y frutales, de insumos, materiales y herramientas para viveros. Eso sumado a otro gran obstáculo: técnicos y beneficiarios que no siguen las directrices, y para los que no existe un mecanismo de expulsión, y un padrón poco transparente de quienes son las personas apoyadas.Todo lo anterior queda respaldado en el acta de la primera sesión extraordinaria del comité técnico del programa, celebrada el 17 de septiembre de 2019, que señala que “uno de los retos más importantes a superar está representado por la siembra oportuna de los árboles maderables y frutales, tomando en cuenta que no se tiene la oferta suficiente de plantas para atender la demanda de cada Comunidad de Aprendizaje Campesino”.Luego el acta de la segunda sesión extraordinaria del 21 de octubre de 2019 reconoce que sólo se pudo ejercer 66% de los recursos destinados a “adquisición de herramientas, materiales e insumos para viveros, biofábricas y de uso general”.Ahora resulta que el hotel Xalapa se convertirá en la Casa del Estudiante Universitario, como fue el tristemente célebre MOCEV, por ejemplo. Cantina, quemadero de mota, prostitución, consumo de estupefacientes, refugio de secuestradores y delincuentes y el puro desmadre. No puede ser... Vaya forma de partirle la madre a las cosas.