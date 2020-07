Padres/madres de menores: a respirar hondo y profundo

1.- Padres y madres de familia deberán respirar hondo y profundo cuando lean lo que el grupo legislativo de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en una iniciativa para “...Adicionar un artículo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para reconocer el derecho de quienes ejercen la patria potestad, guardia o custodia para intervenir en la educación, siempre que su ejercicio no implique limitar o negar la enseñanza de cualquier contenido educativo de los planes y programas de estudio...”



Bajo la explicación o exposición de la motivación de la iniciativa de la reforma, la presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal (Morena), dijo que para evitar que se aplique la negativa de padres de familia a que sus hijos reciban enseñanza sobre temas relevantes como valores o educación sexual, conocido como pin parental.



[PIN PARENTAL]: Sin embargo, esta iniciativa no solo podría afectar a las clases o temas relacionados con educación sexual y reproductiva. “El texto del artículo 92.VI que se propone permite bloquear cualquier tipo de contenido de prácticamente cualquier actividad de las escuelas,” escribe Kalycho Escoffié para Animal Político . Escoffié, abogado y dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, plantea la seria preocupación de que una iniciativa como esta podría abrir la puerta para que se controlen más aspectos de la educación, al otorgarle un poder de veto a las familias.



En el Estado de Nuevo León la iniciativa presentada en enero de este año, la impulsó el Partido Encuentro Social [Ultraderecha ¿?]



Abundó afirmando que “El recibir educación en materia sexual y de valores es un derecho de la más alta importancia que no puede ni debe ser limitado de la enseñanza, por los padres o tutores aduciendo convicciones de carácter ético o moral”, en una conferencia de prensa vía remota.



La legisladora sostuvo “...que quienes impulsan este tipo de medidas sustentan sus propuestas en el derecho de los padres o tutores para que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral de acuerdo con sus propias convicciones...”



No obstante, ello deja de lado que los intereses de los padres, de la propia sociedad e incluso del Estado no pueden estar por encima de los derechos de los niños y adolescentes.



Ya encarrerada agregó, que “...en virtud del principio del interés superior de la niñez, que ha sido interpretado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, señaló que tampoco se puede dejar de lado que, en la agenda 20-30 para el desarrollo sostenido de Naciones Unidas, se prevén como metas de su objetivo la salud y bienestar, el garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva incluidos los de planificación de la familia.



“No se puede negar la enseñanza de los valores cuando su ausencia ha dado lugar a una crisis social sin precedentes, de ahí la importancia que tiene promoverlos, no únicamente desde las familias sino desde otros ámbitos como el escolar”, dijo en tono inaudible.



Piña Bernal aclaró que los legisladores jamás se opondrán a que los padres eduquen a sus hijos dentro de sus hogares en los valores, mientras esto respete sus libertades, pero que en la Cámara de Diputados se hará valer el respeto a los derechos humanos, la integridad y la laicidad.



Y no hay que olvidar: Morena en San Lázaro cuenta con mayoría, y no importa que sea calificada.



2.- Hoy llegó en un avión ex profesamente enviado a Madrid, España, por la FGR, [la pandemia culpa tiene] Emilio Lozoya Austin, después de levantarse temprano en la cárcel de Navalcarnero [cerca de Madrid] para su extradición “voluntaria” al país.



El regreso de Lozoya al país fue pactado por las autoridades con el ex director general de PEMEX, para que aviente al ventilador de las declaraciones, todo lo que quiera y pueda probar, con tal de recobrar su libertad.



Así sea.



3.- En un documento firmado por personalidades como Héctor Aguilar Camín, Agustín Basave, Jorge G. Castañeda, Enrique Krauze, Soledad Loaeza, Ángeles Mastretta y Javier Sicilia, se alertó sobre los riesgos de que el Presidente López Obrador centralice el poder.



En aras del “pluralismo democrático”, el grupo llamó a la creación de un bloque amplio que gane las elecciones legislativas de 2021 y obligue al Gobierno a respetarla.



Y denunciaron en el desplegado “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”, la “asfixia del pluralismo” que la mayoría legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dejó en las cámaras. Además, acusaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador de concentrar el poder y con ello generar el desgaste de las instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), ante lo que proponen un “bloque” de contrapeso al mandatario mexicano.



En su desplegado los firmantes señalan: ”...Han transcurrido casi 20 meses del Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El triunfo del Presidente fue inequívoco” inicia el texto en el que 30 personas explicaron que “sin que la mayoría de los mexicanos votáramos por ellos y violando la Constitución, Morena y sus aliados lograron que una minoría de votos se convirtiera en una mayoría de escaños en el Congreso...”



“...Morena amplió el número de representaciones legislativas en la Cámara baja con base en la “compra de representantes electos de otros partidos”, continuó el comunicado. Con estas acciones se asfixió el “pluralismo de la representación en aras de someter el Poder Legislativo a los dictados del Ejecutivo.



4.-El presidente López Obrador dio respuesta al grupo de intelectuales que expresaron su deseo de formar un bloque para quitar la mayoría a Morena en las elecciones federales de 2021.



"Celebro que escritores y periodistas que han defendido desde siempre el modelo neoliberal o neo porfirista se agrupen, se definan y dejen de lado la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen, caracterizado por la antidemocracia, la corrupción y la desigualdad. La historia nos enseña que cuando se pone en práctica un proceso de transformación, siempre se produce una reacción conservadora", se lee en el texto publicado esta noche.



Además de reprocharles su falta de honestidad política e intelectual, los descalifica por su participación política:



"Da pena ajena su argumento [dice AMLO] de que buscan construir una alianza con miras a las elecciones de 2021 para obtener la mayoría y 'asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo'. ¿Qué acaso no se han enterado que está por llegar extraditado de España, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien al parecer presentará pruebas y explicará cómo se lograba el "contrapeso" que pretenden "recobrar" los abajo firmantes?", escribe en otra parte del texto.



La carta de los intelectuales proponía un auténtico contrapeso al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en la que dicen:



“Es imperativo corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político y el equilibrio de poderes que caracterizan a la democracia constitucional”, se lee en el desplegado firmado este miércoles 15 [antier] por cerca de 30 personalidades entre las que destacan Héctor Aguilar Camín, Roger Bartra, Enrique Krauze, Soledad Loeza, María Baranda, Ángeles Mastretta, Jean Meyer, Enrique Serna y Guillermo Sheridan, entre otros.



"Si se ofenden, ofrezco disculpas" dijo el Presidente AMLO sobre intelectuales, quienes señalaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de ir concentrando el poder del gobierno en detrimento de los demás poderes del Estado y de los estados de la Federación, ya sea "destruyendo o deteriorado la administración pública y las instituciones constitucionales".



Esto seguirá, seguramente.