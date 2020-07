Le encanta andar en el agua

“El CJF informó que las sesiones

Parecería un incidente gracioso el que le ocurrió al director de la policía municipal de Xalapa, Francisco Felipe Villa Campa, pero no lo es. Los xalapeños debemos considerarlo como un abuso y un daño al patrimonio municipal que debe reponer el señor por irresponsable.La noche del lunes 13 nos enteramos que un elemento de la Policía Municipal de Xalapa había caído en uno de los lagos del paseo que lleva ese nombre, con todo y la cuatrimoto que conducía, propiedad del Ayuntamiento. No sabemos si el señor iba en juicio o bajo los influjos del alcohol o alguna otra sustancia, no sabemos si andaba aprendiendo a manejar, no sabemos si andaba echando novio, total no sabemos los motivos por los que el cuico fue a parar dentro del lago con todo y la cuatrimoto, porque no se ha explicado este asunto adecuadamente a los xalapeños propietarios del aparato que debe tener un costo cercano a los 300 mil pesos.Lo único que sabemos es que ante el accidente, un reportero del portal informativo Al Calor Político intentó trasmitir en vivo, elementos de la corporación policiaca, cómplices del jefe, trataron de ocultar el hecho incluso agrediendo al reportero que no se amilanó y continuó su trabajo periodístico arriesgando que los atarantados polis lo tundieran a macanazos y hasta lo detuvieran, porque así son, arbitrarios y prepotentes, sobre todo con los representantes de los medios de comunicación porque así ven que sus jefes se comportan.Fue el propio director de la policía Francisco Felipe Villa Campa quien, desde el interior del lago, pidió a sus gendarmes impedir que se registrara ante las cámaras el bochornoso accidente. Tras la investigación, se supo que, debido a la alta velocidad con la que iba manejando la cuatrimoto, el director perdió el control y fue a dar derechito al lago... Bueno, al menos esa es una versión no la que dio el amanerado jefe de prensa municipal quien en un mal redactado boletín dijo que el señor, al momento del incidente, se encontraba en una reunión en el cabildo, lo que era completamente falso pero como están acostumbrados a mentir pensando que les vamos a creer todo lo que nos dicen, sueltan versiones distorsionadas de a tiro por viaje.Cabe destacar que no es la primera vez que le pasa algo así a Francisco Felipe Villa Campa, pues anteriormente tuvo un derrape en su moto cuando salía del Cuartel de la Policía. Muchas personas dijeron que la noticia era graciosa al ver al director en medio del lago con todo y su cuatrimoto.De ninguna manera se trata de un incidente gracioso, no, es un acto más de irresponsabilidad que comete este señor que goza del cariño y la protección del alcalde... Más seriedad, señores, ya vamos por menos pero por favor sean responsables porque nos salen muy caros, nosotros con nuestros impuestos les pagamos sus salarios y con los mismos fondos pagamos los equipos que usan, como las motos y cuatrimotos.Un grupo de 30 intelectuales, escritores y académicos mexicanos, entre quienes figuran los escritores Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze y Roger Bartra, denunció que, a 20 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se vive una “asfixia del pluralismo de la representación en aras de someter al Poder Legislativo a los dictados de Ejecutivo”.En ese contexto, llama a “corregir el rumbo” mediante una amplia alianza ciudadana que, “junto con los partidos de oposición, construya un bloque que, a través del voto popular, restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias de 2021”.En un desplegado titulado “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”, publicado en la edición impresa del diario Reforma, los intelectuales consideran necesario que esta alianza obtenga la mayoría “para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo y obligar al gobierno a respetar la pluralidad democrática”.Entre los firmantes aparecen además Agustín Basave, Jorge G. Castañeda, Julio Frenk, Antonio Lazcano Araujo, Soledad Loaeza, Ángeles Mastretta, Jean Meyer, Ricardo Pascoe, Jesús Reyes Heroles, Enrique Serna, Guillermo Sheridan, Consuelo Sáizar, Javier Sicilia, Isabel Turrent, Francisco Valdés Ugalde, José Woldenberg y Gabriel Zaid, entre otros.En su diagnóstico, los intelectuales consideran que “ha ido concentrando en sus manos el poder del gobierno en detrimento de los demás poderes del Estado y de los estados de la Federación”.Al hacerlo, sostienen, “ha destruido la administración pública y las instituciones constitucionales”.Desde que hubo cambio en el Seguro del Magisterio, al que llegó el morenista Francisco Enrique Pérez Carreón, esta dependencia tan importante y estratégica hoy en manos de la 4T ha dejado de funcionar, de servir a los derechohabientes.Eso sí, al puro estilo de los funcionarios de la 4T, Pérez Carreón se queja de haber tomado en sus manos una administración llena de errores y probables malos manejos. Los integrantes del Consejo de Administración, es decir los representantes de los sindicatos magisteriales esperaban una buena actuación de quien llegó a la dirección y sus acompañantes, pero han demostrado todo lo contrario.Un amigo del barrio se queja de la problemática que afecta a muchos afiliados al Seguro Social del Magisterio Veracruzano, entre ellos, dos miembros de su familia. Por un lado, su esposa que, habiendo fallecido su mamá en julio del año 2017, a la fecha no le pagan la media póliza a la que tiene derecho; por otro lado, él mismo, pues habiéndose jubilado en enero del presente año, no le han querido pagar la media póliza que deben entregar en vida.Cabe mencionar que nunca contestan el teléfono para que le informen, y si van a las oficinas, la policía que está en el acceso dice que no están trabajando, cuando el estacionamiento esta lleno de vehículos del personal que está laborando. Finalmente, cabría preguntar: ¿está cumpliendo con su función ese ente burocrático? Brillante idea de quien la concibió: cerrar las calles al tránsito de vehículos como medida para prevenir el contagio del Covid-19. La gente, más amontonada, camina por las banquetas con el peligro de contagiarse porque no hay transporte que los lleve, y quienes tienen vehículos particulares se ponen a caminar hacia los mercados y los negocios del centro de la ciudad. ¿En verdad piensan que con esto van a impedir contagios?... Las ocurrencias de El Bola.