El paternalismo político y el presidencialismo son dos conductas enraizadas y por ende persistentes en nuestros tiempos, que se están dando incluso en la autonombrada cuarta transformación de México.Del paternalismo político hay mucho que escribir y será en otra ocasión, porque el tema del presidencialismo es el que nos ocupa, particularmente en lo que se refiere a esa obsesión de quienes circunstancialmente están a cargo de la administración estatal de Veracruz, quienes se empecinan en ser tan fuertes y sanos como – aparenta ser- el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.¿Cómo me voy a enfermar de Coronavirus si al presidente no le ha pasado nada y eso que ni cubrebocas usa?, es la auto reflexiva pregunta que se hacen los líderes o directivos del gobierno estatal, que a pesar de que el COVID va al alza en Veracruz, evitan usar el cubrebocas, una careta y sobre todo, evitar el contacto con la gente.Por esa errónea pretensión de ser como el Presidente de la república, los funcionarios de la actual administración estatal se parapetan y procuran mantenerse en lo obscurito cuando empiezan a sentirse enfermos, como si hubieran contraído la peste o la gonorrea.Ilusos, hoy las benditas redes sociales como les llama López Obrador, llegan hasta por debajo de las piedras.Como botón que sirva de muestra amables lectores y para enrumbarnos en el tema, tenemos el caso del Procurador estatal de Medio Ambiente, el ingeniero en sistemas computacionales Sergio Rodríguez Cortés, de quien los veracruzanos y el mundo entero, se enteraron que había enfermado de Coronavirus, gracias a las filtraciones de su amplio club de admiradores y detractores.Recordarán que ya internado en un hospital privado y no en uno gubernamental, el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente mandó a decir a través de sus corifeos que estaba totalmente sano, negando incluso que algunos de sus colaboradores también estuvieran infectados por el COVID y que por ello tuvieron que desalojar el inmueble que ocupan en el municipio de Boca del Río.Finalmente y por una publicación periodística, por segunda vez en su carrera política Sergio Rodríguez Cortés apareció en camiseta en medios de comunicación, anunciando a su club de admiradores y detractores que había superado el Coronavirus.El último ejemplo de ese afán de -aparentar- estar fuertes y sanos como el Presidente de la república, es el del secretario de Gobierno en la actual administración estatal, el ingeniero agrónomo Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien se había tardado en contagiarse de COVID, ya que andaba por doquier sin cubrebocas y sin mantener la sana distancia, por lo que el karma del Coronavirus lo alcanzó irremediablemente.Para su fortuna -que no es la misma de miles de veracruzanos- Cisneros Burgos quien se encontraba en un hospital gubernamental en la ciudad de Xalapa, fue trasladado al mismo hospital privado en el que estuvo el titular de la PMA, de lo cual nos enteramos gracias a una cuestionable filtración que se volvió tendencia en redes sociales.Como cantara el juarense compositor Juan Gabriel ¿pero, qué necesidad? la de los funcionarios estatales de andarse escondiendo como si contraer Coronavirus fuera un pecado político, lo cual amables lectores nos recuerda aquella época presidencialista de Luís Echeverría Álvarez, quien encabezaba maratónicas reuniones de más de seis horas, tiempo en que él permanecía sentado y por ende nadie se levantaba de su lugar, así tuvieran que orinarse en los pantalones, todo por – aparentar- ser como el señor presidente, el superhombre del momento en México.