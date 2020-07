Semana de grilla mayor...

1.- Dentro de los puntos de importancia que supuestamente se desprenden de lo que le atribuyen a “la joya de la corona” como para que lo declare a la Fiscalía de la República, los analistas listan estos dos apartados:



A.- "El regreso de Lozoya a México ha puesto a prueba el cinismo con el cual se comportaron diversos legisladores durante los tiempos de la negociación del Pacto de México, donde la persuasión –política o económica–, fue tan eficaz, que como alguna vez confió el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se aprobaron las reformas en la mitad del tiempo que habían calculado. En el camino dejaron a un buen número de legisladores felices", indicó Riva Palacio.



B. -"Bien dice Lozoya, [que] él no actuaba solo y sus operadores 'Froy' Gracia, como le llamaban sus cuates, y Henríquez Autrey también deben ser llamados a rendir cuentas. ¡Ojo a esta denuncia!, la carpeta de investigación comenzó desde el sexenio de EPN, no en este.



Baste recordar que el presidente AMLO dijo: “...NO vamos por venganza, pero lo que (se) está investigando le daremos seguimiento". Lourdes Mendoza.



Y otras tantas interrogantes en relación al ocultamiento de Lozoya Austín desde su llegada de España, seguramente quedarán aclaradas esta semana que se inicia, dicho como está que se trata de un “testigo colaborador”, y esto si hay publicidad en lo que diga.



La estrategia de Lozoya es clara: Que se haga justicia en los bueyes de su compadre; no en los suyos.



Alguien o algunos estarán a prueba. Ya se verá... si se puede.



2.- Que algunos morenistas no acepten las listas de presuntos listados para designar a quienes podrán ser Consejeros del INE, es de toda lógica: quieren “a los suyos” y a nadie más.



Ya se verá si los liderazgos en las Cámaras del Congreso de la Unión pueden sofocar “una rebelión interesada” que encabeza, imagínese, el diputado “laureado por su honestidad política”: Gerardo Fernández Noroña, dizque porque sesenta “legisladores” no aceptan lo acordado por el Consejo del INE...



3.- Aquí, en el estado, también quieren que los noten los legisladores: Andan con que entran sí o no en la designación de los cuatro magistrados en el Tribunal Superior de Justicia en el estado, alentados porque el Consejo de la Judicatura “fliteó” a algunos colaboradores designados por la Presidenta “nomás” porque no les gustan.



Esto y más pasará allí, en uno de los tres Poderes del Estado, si no lo “limpian de los grillos” que les sembraron desde otro espacio de poder. Por supuesto que saben de quién o quiénes se trata... Que haya voluntad para hacerlo es otra cosa.