Las tragedias del cambio de AMLO

“En política como en Covid,

nada como la sana distancia”

Yo

Los severos estragos que está causando la pandemia del Covid-19 en nuestro país, con casi 50 mil muertos y medio millar de contagiados que permanecen agonizando en las clínicas del país, no se le pueden endilgar al gobierno de la 4T, habría que estar locos para hacerlo, el coronavirus surge en China y se expande al mundo. Lo que sí debemos reprochar a nuestras autoridades es el pésimo manejo que le han dado a este problema y el engaño en el que tienen a los mexicanos con las estadísticas, falsas, que a diario nos dan sobre el avance de esta mortal enfermedad: que no era tan peligrosa; que en la primera quincena del mes de abril esto terminaría; que con estampitas religiosas sería suficiente para detenerla; que no había motivos para dejar de salir a la calle y hacer vida normal; que el cubrebocas no servía de nada; que nos pelaría los dientes. Y miren, a más de cuatro meses, la pandemia sigue avanzando sin la esperanza de que la logren controlar antes de que termine con medio país. Ese irresponsable manejo ha costado miles de vidas y contagios.Tres tragedias tienen a México contra la pared: la que mencionamos de la pandemia; la económica y la de la violencia que, a la par del Covid, sigue cobrando vidas, con la presencia pública de cárteles fuertemente armados, como el CJNG que acaba de dar una demostración del poderío que tiene, exhibiéndose con toda impunidad porque al gobierno del señor López Obrador le dio por convivir con ellos como estrategia en vez de combatirlos; a todas luces actúan con la protección del gobierno cometiendo ejecuciones tumultuarias en sus guerras por los territorios, en las que mueren a diario decenas de personas inocentes, niños y ancianos que caen víctimas de una equivocada política de seguridad.Y ante las evidentes muestras de desaprobación y decepción de un gobierno que se encuentra en la víspera de una elección que lo podría tumbar del pedestal, la desesperación entre los principales actores políticos, López Obrador y sus incondicionales, miembros de su gabinete y de los congresos, surgen nuevamente las ocurrencias. Hay que volver a vender el cuento del combate a la corrupción, al pueblo pan y circo (el pan no hay, pero lo otro sí). El exgobernador de Chihuahua César Duarte y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ambos priistas que podrían ser altamente rentables para volver a darle atole con el dedo a los votantes que esperan ver sangre desde la pasada contienda electoral.Sobre el recientemente extraditado para ser juzgado, el señor Emilio Lozoya, la estrella de este circo, hay que recordar las razones que tienen al ex director de Pemex en el ojo de la justicia y nerviosos a muchos ex compañeros, incluido el ex presidente Enrique Peña Nieto.De enero a mayo de 2012, Lozoya Austin fungió como coordinador de Vinculación Internacional en la campaña electoral presidencial del priista Peña Nieto, cargo que lo llevó a conocer a Luis Alberto Meneses, director de Odebrecht en México. Meneses declaró bajo juicio ante autoridades de justicia en Brasil que entregó 4 millones de dólares para la campaña de Peña Nieto a cambio de contratos de obra pública durante el sexenio si éste ganaba la Presidencia de la República. En julio de 2012, Lozoya Austin integró el equipo de transición del gobierno de Enrique Peña y en noviembre del mismo año adquirió una casa valuada en 38 millones de pesos.Luiz Antonio Mameri, presidente ejecutivo de Odebrecht para América Latina y Angola, declaró ante la justicia brasileña que la empresa le dio 6 millones de dólares adicionales a Lozoya, quien un mes después fue designado director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).Para mediados de 2013, Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes que tenía 14 años sin operar, fue comprada tras la autorización de la junta directiva de una filial de Pemex con sede en Holanda.Una residencia en Ixtapa, con valor de 1.9 millones de dólares, fue adquirida por Alonso Ancira, director de Altos Hornos de México (AHMSA) a nombre de la esposa de Lozoya, Marielle Helene Eckes.En agosto, se identificó una transferencia por 1.2 millones de dólares desde una cuenta en Suiza, ligada al exfuncionario a la vendedora de la casa en Ixtapa, y para diciembre, Pemex aprobó la compra de Agro Nitrogenados a AHMSA.Emilio Lozoya y Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), están implicados en la compra fraudulenta de la planta Agro Nitrogenados propiedad de AHMSA. En el primer trimestre de 2014, una de las empresas “fachada” que utilizaba Odebrecht para ocultar sobornos, recibió el depósito de 3.7 millones de dólares por parte de AHMSA. Para mayo, a través de su subsidiaria Agroindustria, Pemex compró Agro Nitrogenados a un sobrecosto de 500 millones de dólares.En 2016, Emilio Lozoya renunció a Pemex y a mediados de este mismo año lo relacionan con el caso Panamá Papers, que exhibió el uso de offshores por parte de políticos, empresarios y famosos para la evasión fiscal.Y por ahí se va tejiendo esta historia en la que están involucrados muchos personajes de la vida política nacional, priistas y panistas principalmente, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y el propio Emilio Lozoya.Pero, ¿ustedes creen que habrá juicio penal y que irán a parar a la cárcel Peña, Videgaray y el mismo Lozoya? No, hombre, AMLO pactó con ellos desde su campaña y no va a correr el riesgo de que le saquen por ahí un video comprometedor que lo acabe de exhibir ante sus fanáticos, como lo que es, un mercenario de la política capaz de entregar al país con tal de estar en el poder... Quien crea esto, que se siente a esperar, ahí se secará.El pasado 16 de julio se presentó una Declaración Conjunta de los Obispos de México sobre el Don de la Vida y la Dignidad de la Persona Humana. El texto completo de esta interesante declaración se puede consultar en www.cem.org.mx.Esta declaración –nos informa el mensaje dominical del arzobispado de Xalapa– se hace en un momento en que “nuestro querido pueblo sufre los embates, cada vez más constantes de la cultura de la muerte”.“La pandemia del COVID-19 ha traído el dolor a muchos hogares y ha afectado gravemente la economía de las familias”. “Este año, también ha traído a México otra peste mortal: la violencia y la inseguridad que han alcanzado niveles nunca vistos, sea por su cantidad, frecuencia y crueldad” señalan los obispos en su declaración. La cultura de la muerte, declaran los prelados, se manifiesta entre otras formas: “En actos de violencia, cada vez más numerosos y cruentos; En considerar a la vida de un hijo como si fuera derecho de un adulto; En volvernos insensibles ante la eutanasia, en la ruptura de las familias; En los esfuerzos por legalizar los estupefacientes y otras drogas; En la difusión de una visión pobre y distorsionada de la sexualidad; En la corrupción; En la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral; En la indiferencia de algunos ante la pobreza; Y en el abuso y daño de la naturaleza por el consumismo extremo”. “Vemos que algunos proponen programas de gobierno, leyes, y criterios judiciales que atentan contra la dignidad de la persona humana y en particular contra su vida. Los obispos invitan a una participación más constructiva y propositiva de todos para sustituir a la “cultura de la muerte”, con el anuncio atractivo de la cultura de la vida y la dignidad humana.A principios de la semana anterior, los nombres de Brozo y Carlos Loret de Mola se hicieron presentes en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. Y es que al presidente se le cuestionó sobre una presunta censura contra los conductores, a lo que el presidente respondió.AMLO expresó que hay quienes intentan crear una imagen de que hay censura, “de que se reprime a los medios”“Lo que hay sí son pasiones desbordadas de simpatizantes que se tienen que ir quitando poco a poco. Pero sí son simpatizantes y están participando en la transformación del país y estoy seguro que van a auto-limitarse. Y aunque tengan corazón caliente, la cabeza fría y respetar”.Y añadió que Brozo le cae bien, “es simpático. Nadie de este gobierno censura, no somos iguales”.Asimismo, destacó que no ha dado órdenes para ninguna empresa despida a un periodista.“Dicen que lo mismo que con Loret de Mola, que nosotros tuvimos que ver. Nunca le hemos pedido la cabeza de un periodista a ningún dueño de medio. Como diría el clásico: ‘¿Y yo por qué?“.Ninguno de los periodistas ha manifestado su opinión sobre la respuesta de AMLO.¿Dirán algo?Nos da gusto saber que la salud del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, va mejorando con gran rapidez, luego de que se diera a conocer que estaba infectado de Covid-19 y que había sido internado en el hospital de la Beneficencia Española, en el Puerto de Veracruz. En diversas ocasiones no hemos estado de acuerdo con sus acciones, lo que le señalamos en este espacio con índice de fuego. Cabe reconocer que Eric Cisneros nunca nos ha hecho el menor reclamo, que ha sido respetuoso de nuestra forma de pensar y de expresarnos. Enhorabuena, bienvenido.Escríbanos a [email protected]