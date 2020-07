Las aventuras de un moreno llamado Ackerman...

1.- Tiene razón Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega cuando dice que los diputados morenistas y petistas, son unos “golpistas”. Y la tiene porque sólo en su mundo [de los morenos] se hace lo que ellos quieran.



Azuzados por John Ackerman, no soportan que a la “recomendada” del amigo del Presidente de la República le hayan echado flit por sus antecedentes y falta de probidad: Ganó once millones de pesos por demandar al Consejo Electoral del entonces D.F., por haberla despachado antes de cumplir el término para el que fue entronizada.



Ackerman y los “golpistas” quieren hacer cumplir el capricho del profesor Bejarano, esposo de Dolores Padierna, que para el escándalo en la Cámara de Diputados se pinta sola.



Veremos si sesenta o setenta diputados “someten” a la mayoría para repetir un proceso violatorio de la ley, como lo es la designación de cuatro Consejeros faltantes en el INE.



Pero hay que recordar que con los morenos se puede... porque se puede.



2.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “...en una primera declaración el ex director de Pemex, Emilio “L”, ya dio nombres de personalidades y políticos, así como del desvío de recursos públicos.



En Palacio Nacional el mandatario confirmó que “...el sospechoso, extraditado el pasado viernes a México desde España, ya rindió su primera declaración oficial a la Fiscalía General de la República (FGR) en la que habló de algunos implicados en presuntos actos de corrupción...”



“Según información que se tiene, ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la Fiscalía, en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo de dinero”, comentó.



Al buen entendedor pocas palabras: Los que se sientan que los listará en sus cuentas y delaciones, sería bueno que pusieran pies en polvorosa porque de que los “pepenan” los pepenan.



Ahora bien, como es público y notorio, Emilio “N” no ha sido visto por ninguna cámara de video o fotográfica, aunque ya se sabe en qué Centro Médico tiene puestos sus pies.



Ya se verá pronto de qué color pinta el rojo.



3.- Sería saludable que de la Secretaría de Gobierno del Estado se precisara cuál es el verdadero estado de salud del Secretario Eric Cisneros, y la razón que lo llevó a la beneficencia española en el puerto de Veracruz, cuando todos nos tronamos los dedos con la sola mención del señor Covid-19, que no deja títere con cabeza y reclama la falta de recursos para hacerle frente.



Ya en el CalorPolítico se comentó ampliamente el porqué de las cosas.



¿O es una tarea difícil de cumplir?