¡Basta de irresponsabilidad!

“Sorprende la velocidad con que a Lozoya

le encontraron un lugar de lujo no Covid-19”.

Sospechosismo puro

El testimonio de una médica que labora en el Centro de Alta Especialidad del Estado de Veracruz nos permite poner en perspectiva el panorama de la pandemia por Covid-19 que se vive en Xalapa.Bajo reserva de su identidad por temor a represalias, afirmó que se siente orgullosa del equipo médico del hospital porque las y los doctores han manejado la situación de la mejor manera, bajo las condiciones de trabajo que hay al interior, pero “lo que duele infinitamente es la falta de empatía; increíble, cómo la gente está afuera como si nada, los doctores se van a cansar”.Por ello es que, al interior del CAE, comenzaron a circular por redes sociales un texto en el que el equipo médico comparte cómo se vive la emergencia sanitaria al interior del hospital, con la intención de que la sociedad se haga responsable sobre al asunto que tiene el municipio de Xalapa en alerta máxima y al estado de Veracruz como foco rojo a nivel nacional.Ese texto que es una importante llamada de atención estamos obligados a compartirlo y difundirlo, de manera íntegra:“Les comparto que el gremio médico, preocupados por la saturación y falta de infraestructura y recursos en hospitales por el aumento de casos COVID (no hay espacios ni insumos en las áreas designadas para atender pacientes con coronavirus) estaremos haciendo una campaña de concientización y se valorará tomar medidas extremas si la sociedad continúa sin acatar las medidas preventivas.“Les pido por favor reenvíen el siguiente mensaje a ver si hacen conciencia y se calma la cantidad de contagios.“Ante la inconsciencia de la gente y de las autoridades, ¿qué pasaría si todo el personal del sector salud decidiera abandonar los hospitales?, ¿quién te va a atender?“Si a ti no te importa la vida de los médicos y sus familias ¿por qué el personal de salud se tiene que sacrificar por la tuya?, ¿por qué ellos tienen que poner en riesgo su vida y la de su familia a cambio de la tuya y los tuyos afectada por tu irresponsabilidad?, ¿crees que la única vida que importa es la tuya y la de tu familia?“Estás muy equivocado, ciudadano inconsciente. Hasta hoy han muerto médicos en todo el país, grandes médicos, personas honorables y de bien, personas que dieron todo por mantener tu salud, gente valiosa para la sociedad, hermanos de profesión, personas que no debían morir, personas que murieron por atenderte a ti que te valió y te sigue valiendo la contingencia.“Han muerto también enfermeros que se partieron el lomo y dieron mente y corazón por sacarte adelante ¿crees esto justo? Tú que te vas al Oxxo, haces fila para comprar cerveza, haces fiestas. El personal de salud está agotado física y mentalmente y, sobre todo, decepcionado por tu falta de empatía. Bastaría un solo día de ausentismo de todo el personal para que de verdad valoraras lo importante que es tenerlos.“Esto es un grito de auxilio desesperado por mis colegas que están en la primera línea en este campo de batalla, por ellos y por sus familias ¡ya basta! El proceder de la sociedad y de las autoridades lo siento como una burla para el personal de salud, qué tristeza de verdad.“Compañeros médicos, enfermeras, químicos y personal de salud, apoyen y que se haga escuchar nuestra voz del gremio de salud, la voz del pueblo. Difunde y comparte en todas tus redes sociales. Las redes sociales serán nuestra voz, la voz del pueblo, nunca más callados.”Parecería una locura, lo es, pero en Puebla se aplica: “Miguel Barbosa quiere encarcelarme por ser líder del Movimiento Antorchista en la zona norte de la capital. Mi delito es ser antorchista y ser opositora política al gobierno de Morena. Mi delito es ser parte de una organización que le ha reclamado a Barbosa soluciones para los poblanos”, aseguró por medio de un video la lideresa antorchista Rosario Sánchez Hernández, quien enfrenta una orden de aprehensión por parte del gobierno por supuestamente robar unas despensas en la colonia 2 de marzo, acusación desmentida por cientos de testimonios y evidencias fotográficas.La líder antorchista en el norte de la capital afirmó que el gobierno de Barbosa Huerta la está incriminando sin prueba ni razón alguna: “soy inocente, porque siempre he respetado la ley y la Constitución Mexicana”. De igual manera, aseguró que esta orden es una venganza política por el apoyo que tiene el Movimiento Antorchista en el estado y en la capital, hecho que molesta profundamente al gobernador. “Soy una mujer que desde hace más de 20 años se ha dedicado a luchar contra la pobreza, de la mano de mi organización: el Movimiento Antorchista. Una vida de lucha en favor de los pobres poblanos respalda mi honradez, sencillez, mi abnegación”.De igual manera, Rosario Sánchez explicó que desde que ingresó a las filas de Antorcha ha dado cientos de luchas al lado de la gente humilde “y jamás, lo saben mis compañeros y los miles de colonos y campesinos con quienes he trabajado, he buscado algo para mí. Mi trabajo está a la vista de todo aquel que desee asomarse a las colonias humildes y pobres de la capital”.Por último, la dirigente antorchista exigió al gobierno de Miguel Barbosa que retire la orden de aprehensión, pues está sustentada en hechos falsos, y lo responsabilizó de cualquier atentado contra su vida. Asimismo, agradeció a los miles de antorchistas y no antorchistas poblanos y del resto del país que, desde que se enteraron de la injusticia de Barbosa, han dado muestra de solidaridad hacia su persona y “por la defensa de las ideas de la organización”.El manejo de la información institucional requiere preparación, experiencia y compromiso. Un director de comunicación social o jefe de prensa de una dependencia gubernamental debe estar consciente que su misión es difundir todo lo que la institución en la que se contrató hace con los fondos públicos que maneja, no necesariamente tiene que estar al servicio exclusivo del titular, no; informando todo lo que se hace en términos de resultados de un trabajo es más que suficiente para moldear una buena imagen del jefe.Si el alcalde Hipólito Rodríguez hubiera contado con un jefe de prensa con experiencia y oficio periodístico desde el arranque de su administración, otro gallo le cantara, incluso los jefes de prensa comprometidos con su trabajo orientan en ocasiones las acciones de la institución, previniendo críticas bien fundamentadas en contra del jefe, enderezando entuertos, vaya.Obviamente, eso no lo entendió Guillermo Manzano, el primer jefe de prensa, que no es periodista ni sabe nada de esta profesión, su mérito era contar con la “amistad” del alcalde, y menos el sicólogo Mauricio Villa Amezcua, hoy titular de esa importante oficina a la que le da valor quien esté al frente. Dice bien el refrán popular, el cargo lo hace el hombre, no a la inversa.Villa Amezcua, que al mismo tiempo que es jefe de prensa cobra en la UV, donde tiene plaza al parecer de intendente en el área de artes, nos receta (a los medios) a diario boletines que no sirven de nada. El de este lunes dice:“Para reforzar las medidas preventivas ante la enfermedad Covid-19 en centros de comercio (pero cuáles, si no ha habido ninguna), funcionariado (ah, chingá, la palabra existe, pero no es de uso común y un boletín debe ser lo más sencillo y comprensible) del Departamento de Regulación Sanitaria distribuyó este domingo cubrebocas entre vendedores y clientes del tianguis ubicado en la calle Ciprés de la colonia Bosques de las Lomas.“A través del periódico Florece Xalapa (un impresito tabloide que nadie lee, invento de Manzano), se brindó información relacionada con las medidas sanitarias recomendadas para sobrellevar la emergencia sanitaria y disminuir los contagios...” La flamante 4T que no volverá a ganar Xalapa gracias a las torpezas de los que hoy están al frente del negocio.El secretario de Seguridad Pública y Atención Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, presentó las cifras de feminicidio, en las cuales aparece el estado de Veracruz en segundo lugar como una de las entidades con más casos en el primer semestre del año (enero-junio). En dicho periodo se registró un incremento del 7.7% en la comisión de feminicidios, con los niveles más violentos para las mujeres en el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Nuevo León...Tenía que ser.Escríbanos a [email protected]