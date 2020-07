Podemos, el único que impugna la Reforma Electoral

A diez días de que termine el mes –a solo ocho días hábiles–, parece ser que al final solo el nuevo partido político local Podemos Veracruz será el único que habrá presentado una acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Electoral del pasado 12 de mayo.



Francisco Garrido Sánchez, su dirigente estatal, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado día 15 y presentó el recurso de su partido; del resto de la oposición y de grupos religiosos no se sabe nada no obstante que, en su momento, anunciaron que tratarían de echarla abajo en la instancia federal.



El exdiputado local aprovechó el último día que la Corte estaba sesionando en forma virtual, pero podían recibirle su documento en persona. Tenía también el recurso de presentarlo por vía electrónica pero no quiso correr el riesgo de que, por “pesado” (muy completo), no pasara bien.



Podemos no cuestiona todas las adiciones y cambios que se hicieron a la Constitución local, aunque si el máximo tribunal le resolviera a favor, la Reforma en su totalidad se caería. Los tres puntos que impugna son:



1. El proceso legislativo en general, ya que argumenta que la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen el mismo día en que fue conocido y aprobado por el pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, sin respetar el término mínimo de 48 horas que se requería para que los diputados lo conocieran y analizaran con detenimiento.



2. La violación al principio de igualdad sustancial de las personas, previsto en el artículo 1 de la Constitución Política federal, ya que el decreto 576 vulnera el principio de igualdad del sufragio, además de transgredir la autonomía del Organismo Público Local Electoral (OPLE), pues el artículo 116 de la Constitución Federal contempla que este organismo debe gozar de autoridades encargadas del ejercicio de la función electoral en el país, o sea, de los Consejos Municipales Electorales, que la reforma desapareció.



3. La violación al principio de supremacía constitucional e inobservancia del Decreto de Reforma a la Constitución Federal en materia de consulta popular y revocación de mandato, esto es, la supresión que se hizo para que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se someta a consulta de revocación de mandato.



En sus argumentos, Podemos Veracruz señala que considera que las reformas aprobadas por la Legislatura local restringen “significativamente” los derechos en materia política con los que cuentan los veracruzanos, además de que “los legisladores locales incurrieron en un acto de discriminación”.



No pelea recorte de financiamiento a partidos



Contra el argumento del Gobierno del Estado y de la diputación de Morena de que la inconformidad es por el recorte de 50 por ciento que se hizo al financiamiento de los partidos políticos, en su acción de inconstitucionalidad el partido que dirige Garrido Sánchez no lo alude para nada.



Ese es el punto que ha venido destacando el gobierno como la causa que habría llevado a la oposición a rechazar la reforma del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



El resto de los partidos políticos tiene solo hasta el 31 de este mes para presentar algún recurso legal de inconformidad, porque ese día se vence el término legal, pero necesariamente lo tendrán que hacer por vía electrónica ya que la SCJN entró en receso desde el pasado día 16 y hasta el 2 de agosto.



Originalmente tanto el PAN como el PRI y el PRD habían expresado su intención de inconformarse en bloque ante la Suprema Corte pero no han dicho si finalmente lo harán. También corrió la versión de que Movimiento Ciudadano apelaría ante la instancia federal, pero, igual, no se sabe nada.



Se accidenta director general del IMSS y se atiende en el IMSS



El domingo, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, sufrió un accidente de carretera entre el aeropuerto y la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en su estado natal Chiapas.



Pero a diferencia de otros funcionarios que optan por hospitales privados fifí, el chiapaneco fue llevado para su atención a la Unidad Médica Familiar (UMF) No. 13 de Tuxtla Gutiérrez.



Torta y un jugo para personal hospitalario



Trabajadores de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 14 del IMSS en el puerto de Veracruz se quejaron de las malas condiciones en que laboran y del deficiente trato alimenticio que reciben.



El Diario de Xalapa publicó ayer una nota de su reportera Ingrid Ruiz quien recogió el testimonio del personal que se quejó de la falta de aire acondicionado, daños en sus inmuebles y desabasto de medicamentos.



Dijeron que desde marzo inició el problema con el clima artificial y que ahora salvo el área de cocina y de urgencias el resto de seis pisos es un infierno por el calor sofocante y más con el equipo que tienen que usar para protegerse del covid-19.



Denunciaron las malas instalaciones y el desabasto de medicamentos como profopol y enoxoparina, necesarios para anestesiar a los infectados por covid-19 que requieren ser intubados.



Sobre la alimentación, comentaron: “A todas las guardias nos suben una bolsita que trae una torta, un jugo y una manzana o un plátano, es lo único que nos dan para cenar”.



El personal de estos hospitales públicos prácticamente sobrevive por las carencias con las que trabaja. Para ellos no hay abundancia de recursos.



Corte internacional podría ir contra Duarte



Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resuelve a favor de una organización llamada Tojil, que se quejó que la entonces Procuraduría General de la República la excluyó de una investigación contra Javier Duarte de Ochoa, el caso podría ir a parar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Tojil se queja que se violaron sus derechos humanos al no reconocer a sus integrantes como víctimas de la corrupción del gobierno duartista. Sus abogadas argumentaron que se les apartó de la investigación por posibles actos de sobornos a funcionarios de la PGR para imponer una pena mínima al exgobernador de Veracruz.



Por otra parte, Javier pidió ayer otro amparo contra cualquier orden de aprehensión, que se le concedió a cambio de dejar una fianza de 90 mil pesos. No dijo el motivo para temer una nueva acción en su contra, aunque el caso más fresco es un posible involucramiento en su contra de Emilio Lozoya.



Le renuncia otro Secretario a AMLO



El desacuerdo con AMLO no es solo de los “conservadores” y “neoliberales” sino de sus propios colaboradores. Ahora fue el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien le renunció desde el viernes pasado.



El columnista Darío Celis, de El Financiero, dio la exclusiva y dijo que el motivo fue su desacuerdo por dar a la Secretaría de Marina el control de los puertos.



Ayer, en su conferencia mañanera, López Obrador fue preguntado sobre la especie, pero en lugar de responder en forma tajante sí o no era cierto, titubeó y dijo que no tenía “información certera” (¿un presidente mal informado sobre lo que pasa en su propio gobierno?), lo que equivalió a una confirmación.



Dijo que se iba a reunir con Jiménez Espriú, pero el descontento de los suyos por sus decisiones es inocultable.