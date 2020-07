Duro golpe a los 'golpistas'...

1.- Los golpistas del PT y Morena, de John Ackerman, Gerardo Noroña Fernández y Dolores Padierna se quedaron, [dicen] con los ojos cuadrados y las orejas redondas cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la tarde de ayer, las impugnaciones presentadas en contra de las quintetas que el Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) remitió a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.



Los Togados argumentaron “...que se desecharon por improcedentes, toda vez que el acto impugnado se ha consumado de modo irremediable y existe imposibilidad jurídica y material para reparar la violación alegada.”



Explicaron de manera clara, que el procedimiento para elegir a los nuevos consejeros del INE está conformado por plazos improrrogables que impiden la realización de etapas ya culminadas.



Aunado a ello, agregaron que la naturaleza del Comité es transitoria y su encargo concluye una vez que la Junta de Coordinación Política recibe las listas de aspirantes.



Dado lo anterior, el acto reclamado se ha consumado de forma irreparable pues el comité ya presentó dichas listas. La etapa de evaluación ha terminado sin que sea posible reponerla, sostuvo la Sala Superior por mayoría.



Como quien dice: Que Diana Talavera, Dora Rodríguez y Santiago López, aspirantes a consejeros del INE, que se inconformaron por no haber sido incluidos en las quintetas, pidieron revisar el procedimiento y ser incluidos en los listados, cosa que ya no sucederán.



Lástima Margaritos (a), será para la otra.



2.- Y otra más: Morena en la Cámara de Diputados, no pudo, no logró los consensos para que en la sesión extraordinaria del miércoles se incluyeran temas adicionales, por lo que sólo se elegirá en ella, a los cuatro consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.



El coordinador de la bancada, Mario Delgado, dijo que con ello quedan fuera las iniciativas para darle la atribución al Presidente para reorientar hasta 10 por ciento del gasto público; la extinción de fideicomisos y cambios a la Ley de Adquisiciones, que se había dicho, permitiría al gobierno federal la compra directa de medicamentos en el extranjero.



El mismo diputado Delgado señaló que, ante la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas, se decidió enfocar los trabajos de la sesión extraordinaria UNICAMENTE en el tema de los consejeros del INE que se ha dicho, con los “golpistas” fuera del juego,



Es pertinente señalar que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, defendió el proceso de selección de candidatos a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral y acotó que ninguno de ellos será una cuota del partido, a quienes el diputado Porfirio Muñoz Ledo calificó antier de golpistas [a los 75 compañeros de su bancada que el domingo pidieron rechazar a los 20 finalistas] lo que quedó fuera de discusión.



“No somos iguales que los otros partidos, no llegamos para fortalecer esos vicios. Coincido con el Presidente, estamos buscando gente con vocación y valores democráticos”, dijo Delgado en su esgrima final.



Luego de que el domingo en una carta un grupo de legisladores de Morena afirmó que entre los 20 aspirantes “hay personajes abiertamente antagonistas contra la Cuarta Transformación”, Delgado afirmó antier lunes que la elección, prevista para el miércoles, “es una gran oportunidad para fortalecer la autonomía del INE”.



A su vez, Muñoz Ledo endureció el tono contra el sector inconforme en la bancada de Morena.



En conferencia de prensa virtual expresó: “Los compañeros que están haciendo ruido para descalificar el proceso, y en el fondo quieren influir en favor de un partido, como si fuéramos partido de pensamiento y línea única, están contra los progresos democráticos”.



3.- El Avión, el avión... sí el avión viene de regreso hoy después de haberle regalado a la Boeing miles de dólares por estar encerrado. Ni modo, para esto sí hay dinero pero no para otras cosas.



Ayude a la causa del avión; compre un boleto para su utópica rifa. Todo vale.