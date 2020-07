Ni a quién creer

“En memoria del padre Alvarito”

Yo

“Esto es lo que nos dejaron”, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, en referencia al video que circula sobre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Y efectivamente esas organizaciones criminales han surgido a lo largo del tiempo, desde hace varios sexenios, durante el priismo y se mantuvieron en el panismo, lo que no quiere decir que por eso los mexicanos tengamos que convivir con ellas porque son herencia del pasado, al contrario, los elevados índices de violencia que generaron en el país estos grupos criminales fueron, entre otras cosas, una de las razones por las que el Movimiento Regeneración Nacional, hoy partido Morena, ganó tantos adeptos que se tradujeron en un rotundo triunfo en las urnas.Los mexicanos queríamos un nuevo gobierno, que no estuviera coludido con esas bandas, que las combatiera como lo prometió AMLO en su campaña, y que el país fuera recuperando la tranquilidad que se ha perdido por las guerras entre carteles que se pelean a plomazos los territorios, dejando a su paso ciudadanos inocentes que caen en los fuegos cruzados y todo ese tipo de acciones.Y nos dice el presidente: “Esto es lo que nos dejaron”, como queriendo dar a entender que él desconocía esa realidad, que durante tantos recorridos que hizo en 18 años por todo el país no se percató de la presencia de Zetas, miembros del Cartel del Golfo, delincuentes al servicio de El Señor de los Cielos y tantas agrupaciones que tienen al país repartido en territorios. Como decía Fidel Herrera siendo gobernador: yo no necesito escoltas ni guaruras, el pueblo me cuida... ¿el pueblo?, los Zetas, que eran sus sicarios consentidos a los que les entregó el estado. Lo mismo pasaba con AMLO en sus campañas, que no se le veía a nadie que lo cuidara o protegiera de un posible ataque: “a mi me cuida el pueblo”, sí, esos a los que trata con puros abrazos.Y a propósito de ese “incidente” del CJNG, que después subió otro video para amenazar a “El Marro”, jefe de una banda de huachicoleros (¿no que ya no había ordeña de ductos?), el Secretario de Seguridad Nacional Alfonso Durazo Montaño, cuando fue cuestionado por los medios para conocer su opinión, se le hizo muy fácil decir que se trataba de un montaje, que era un video de quién sabe dónde, y que todo obedecía a una acción mediática, pero sin mayor relevancia. Al rato que sale el Secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, para informar que los videos que circularon este fin de semana con un grupo armado pertenecen a una célula denominada Grupo Élite del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), formada desde hace un año y que dirige Juan Carlos González, alias "El 03".Los videos pretenden mostrar su apoyo al líder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho", y lanzar una amenaza contra del Cártel Santa Rosa de Lima y su líder José Antonio Yépez, "El Marro".Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el mando militar dio a conocer un análisis que la dependencia a su cargo realizó de dos videos que comenzaron a circular desde el pasado 17 de julio en redes sociales. El general Sandoval señaló que ambos videos pretenden mostrar al grupo élite dentro del CJNG con mayor movilidad, protección blindada, poder, volumen de fuego y adiestramiento militar, empero se trata de unidades comerciales con blindaje artesanal."En el primer video se muestra el apoyo al líder actual del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, por parte de los líderes de ese grupo élite, el 03 y el Doble R (identificado como Ricardo Ruiz Velazco), la fecha en que se publica coincide con el cumpleaños de El Mencho (17 de julio), va enfocado a ese apoyo a este liderazgo.” Tremenda calabaceada, para qué mentir, eso habla de la falta de coordinación que hay al interior del gabinete presidencial o de muchos choques de intereses.En realidad, es muy raro el comportamiento de este gobierno, unos dicen una cosa y al rato los desmienten, incluyendo al mismo presidente que, en lo que llevamos de vida periodística, nunca habíamos sido testigos de estas pifias: a un presidente jamás se le rebasa, o cuando el presidente dice que es de noche hay que encender las farolas, son frases que se acuñaron a propósito del respeto que se le debe tener a la máxima autoridad del país, sin embargo, en una mañanera el presidente López Obrador dice que Emilio Lozoya, el recién desempacado corrupto, ya soltó los primeros nombres, en su calidad de “testigo protegido”, y que está en un hospital de primer mundo porque hay que cuidarlo, como ser humano que es y por otra parte porque la información que está proporcionando puede poner en riesgo su integridad física y... por la tarde, la Fiscalía General de la República desmiente al presidente.El mismísimo Alejandro Gertz Manero, Fiscal General, afirma que Lozoya fue detenido y extraditado en atención a dos órdenes de aprehensión que había en su contra, que no es testigo protegido. Y más tarde en el programa de Ciro Gómez Leyva, un colaborador de Gertz dice que no, que hasta el momento no se ha interrogado a Lozoya, que es falso que haya dado nombres de presuntos cómplices de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que echa por tierra las versiones presidenciales que obligaron al recluso Javier Duarte de Ochoa a gestionar un amparo, el cual le fue negado, por cierto.Pero según ha trascendido, lo que ofreció Lozoya para allanarse a la extradición y obtener ventajas judiciales para él y su familia es algo aún más tentador para el Presidente, aferrado a su proyecto político de establecer estructuralmente su hegemonía.Se habla de videos en los que entrega dinero a actuales opositores por aprobar, hace poco más de un lustro, la reforma energética, lo cual serviría para apuntalar la narrativa electoral del primer mandatario: nosotros o la corrupción.En su toma de posesión, Andrés Manuel López Obrador argumentó a favor de un “punto final” respecto a los hechos de corrupción del pasado, aunque de tiempo en tiempo recurre a decir que se juzgaría a los expresidentes si el pueblo se lo pide con una consulta que por ilegal es imposible.La legislación no permite preguntar si se aplica o no la ley ni tampoco si se le otorga impunidad a tal o cual persona, además de que la Fiscalía es formalmente autónoma y no se le debería indicar a quién investigar y a quién no.Y, bueno, para rematar nuestros apuntes de hoy que no es de mentiras, les comentamos que el presidente municipal de Nogales, Guillermo Mejía Peralta, asegura que, de acuerdo a los datos emitidos por el Registro Civil, son 15 las personas muertas por Covid-19, por lo que existe contradicción con las cifras que emite la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, al señalar que solo hay cuatro fallecimientos por este virus en el municipio nogalense.Puntualizó que tanto el Registro Civil como el Departamento de Panteones Municipales, concuerdan con los 15 fallecimientos por Coronavirus, aún y cuando la Secretaría de Salud se tiene registrados cuatro fallecimientos por lo que no coinciden.“Las estadísticas en los fallecidos no coinciden porque la Secretaría tiene cuatro y en el Registro Civil tiene 15 muertos. Así también quiero comentar que el 80 por ciento de los pacientes activos se quedan en casa, el 20 por ciento restante está en Hospitales del sector público, ya sea en IMSS o el Hospital Regional de Río Blanco».El edil confirmo que existen seis trabajadores municipales enfermos con Coronavirus, mismos que permanecen en sus hogares bajo supervisión y en cuarentena en sus domicilios, ya que repito nuevamente no han requerido hospitalización... Puro mentiroso.Ya lo dijo el infectólogo preferido de la 4T, Hugo López-Gatell: el Covid no impide tener sexo, los besos, en el caso de una persona infectada, sí son motivo de contagio. Ahora entendemos por qué el Subsecretario de Salud dice que el “cubrebocas” no sirve para nada, solo estorba, pues sí.Escríbanos a [email protected]