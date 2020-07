Fiscal se desmarca

Con la sorpresiva detención de la ex alcaldesa interina de Xalapa, Armida Ramírez Corral, la fiscal general del estado Verónica Hernández Giadáns ha dejado claro que en la aplicación de la ley no va a tener consideraciones por razones de amistad ni por compromisos o intereses personales.



Y es que sobre este espinoso caso, en el que ha sido implicada la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara –señalada de pedir, a través de Ramírez Corral, su supuesta “operadora”, sobornos a un empresario de Veracruz por la asignación de un millonario contrato para proveer de alimentos a atletas y entrenadores–, había comenzado a dudarse que Hernández Giadáns procediera contra Armida, con la cual coincidió hace más de 20 años en el gobierno municipal de Xalapa, primero en la administración del ahora diputado federal de Morena, Rafael Hernández Villalpando, y luego en la de Reynaldo Escobar, en las que la fiscal se desempeñó como secretaria del Ayuntamiento y directora Jurídica.



Pero este martes, la Fiscalía a cargo de la abogada oriunda de Santiago Tuxtla dio un doble golpe espectacular al detener no sólo a la ex alcaldesa xalapeña sino también al abogado Rafael Sánchez Cano y al empresario Jesús Chahín, quienes el 20 de mayo habían denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por asociación delictuosa, cohecho, simulación de licitaciones y falsificación de documentos a Guevara y a otros cinco funcionarios de la Conade.



Hernández Giadáns se anticipó a la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero, al ejecutar las órdenes de aprehensión solicitadas a un juez derivadas de la carpeta de investigación FEADPD/ZC-V/083/2020 que la Fiscalía Especializada en Atención a Denuncias por Personas Desaparecidas inició a principios de abril por la desaparición de Edgar Álvarez Flores, un jefe policiaco de la Fuerza Civil conocido como comandante “Corona” y/o “Dragón”, vinculado sentimentalmente con Ramírez Corral.



Como ya se ha difundido, la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad, S.A de C.V., (CIMSA), obtuvo un contrato de la Conade por casi 17 millones de pesos, por el cual le habrían exigido un “moche” de 2.5 millones de pesos, dinero que el oficial de la Fuerza Civil habría ido a recoger el 25 de marzo por instrucciones de la ex munícipe xalapeña a las oficinas de la contratista ubicadas en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río. Sin embargo, después de recibir el dinero en efectivo, misteriosamente el jefe policiaco desapareció.



Sobre la denuncia que por extorsión presentaron inicialmente en contra de Guevara el miércoles 20 de mayo y que luego fue ratificada ante la FGR por Chahín y Sánchez Cano el 10 de junio –día en que fueron atacados por un comando armado en Boca del Río, del cual acusaron directamente a Ramírez Corral–, ya corresponderá al Ministerio Público Federal y a la Secretaría de la Función Pública investigar y deslindar responsabilidades por tratarse de fondos y funcionarios de la Federación.



GANA AMPARO LEZAMA MOO



Trascendió este martes que Marco Antonio Lezama Moo obtuvo la protección de la justicia federal para impedir “la inminente destitución” de su cargo como Magistrado del Poder Judicial del Estado sin que haya vencido el plazo para el que fue designado.



Lezama Moo promovió el juicio de amparo número 262/2020-IV-B contra los actos reclamados al Congreso del Estado, a la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local, al gobernador del estado, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Pleno del TSJE y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz.



Luego de este caso, seguramente caerán en cascada más amparos de otros magistrados a los cuales se les pretende aplicar en forma retroactiva la reforma constitucional promulgada en julio de 2017 por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para su jubilación forzosa a los 70 años de edad.



MEJORAN FHB Y EL ‘NEGRO’ CRUZ



Buenas noticias dio ayer Gustavo Ávila sobre dos de sus grandes amigos.



Del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán reportó que “hoy (martes) empezó a caminar”, y de Rafael “El Negro” Cruz dijo que logró vencer al coronavirus.



Ambos, Herrera Beltrán y Cruz Tronco, son cuenqueños nativos de Nopaltepec, muy cerca de Otatitlán, de donde es oriundo el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien acaba de librar también el Covid-19.