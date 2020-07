La termo de Tuxpan [al norte del estado]

1.- No pude evitar leer y saber el porqué de lo que significa la Planta Termoeléctrica denominada, por razones obvias, “Adolfo López Mateos” [expropiador de la generación de energía eléctrica] ubicada en la Barra Norte de Tuxpan, Veracruz, antes de Barra de Galindo, en camino hacia la Laguna de Tamiahua, y el motivo de que le llamen expertos como Diego Badillo, el chacuaco del Golfo.



Si bien se trata de una instalación que tiene un destacado papel en la generación de la energía que requiere el país para su desarrollo, constituye un problema ecológico que se incrementa conforme se acerca el término de su vida útil.



Desde el cielo, las instalaciones de la central termoeléctrica “Adolfo López Mateos”, de Tuxpan, Veracruz, parecen fichas de dominó, junto a un cenicero, al lado de una gigantesca ensalada de mangles, sobre la barra de tierra que la separa del Golfo de México, agrego.



Dice Diego: En la tierra, dista mucho de ser un juego en una mesa: es un enorme chacuaco que inunda de gases tóxicos 100 kilómetros a la redonda y mata y enferma de a poco.



Considerada como una de las tres plantas generadoras de energía más grandes del país, es también una de las más contaminantes.



Y eso no es de ahora, viene desde el 30 de junio de 1991, cuando fue inaugurada por el presidente Carlos Salinas de Gortari, en la línea costera de la región de la Huasteca Baja veracruzana.



Opera seis centrales con combustóleo y técnica convencional con una capacidad efectiva de 1,750 Mega-vatios (MW)...”



Cuenta con tres enormes chimeneas, cada una de 120 metros de altura y 5.5 metros de diámetro, dispuestas en fila paralela al Golfo de México. Siempre, alguna de ellas está lanzando vapores que ondean con el viento que desgarra sus nubes. A veces hacia el Este, donde parecen perderse en la inmensidad del océano y, otras, hacia el Sur, donde reparten sus suciedades tierra adentro.



Cada una descarga gases provenientes de la combustión a una velocidad entre 22 y 23 metros por segundo con una temperatura de entre 425 y 428 grados kelvin.



En el año 2000, esa central ubicada a 6 kilómetros al norte de la desembocadura del Río Tuxpan [en ruta hacia la laguna de Tamiahua], emitía 257,000 toneladas de dióxido de azufre (SO2) al año y 17,000 toneladas de partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 2.5 micrómetros (PM2.5), según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). [parte uno]



2.- Sucedió lo que debía pasar ayer en la Cámara de Diputados: La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, recibió de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el acuerdo unánime por el que se someterán al pleno a Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan, José Martín Faz Mora y Uuc - Kib Espadas Ancona, para integrar el Consejo General del Instituto Nacional del INE (INE).



Por lo anterior, los cuatro elegidos deben obtener la mayoría calificada para obtener su designación como consejeros del INE por un periodo de 8 años.



Laura Rojas detalló en sus redes sociales que recibió de la Jucopo el acuerdo unánime por el que se someterán al pleno las siguientes propuestas para integrar el Consejo General del INE: Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordán, José Martín Faz Mora y Uuc - Kib Espadas Ancona.



Y estos mismos fueron designados sin atender cuotas y sin servicio a los cuates. Al concluir la asamblea extraordinaria, se confirmaron los acuerdos de quienes los suscribieron, y en la tribuna lo confirmaron los oradores. El representante del PRI por cierto, El diputado Moreira, se aventó un buen discurso para orientar lo que sigue, y de allí la importancia de que haya un INE fuerte y compacto. Que se sienta en la democracia, aunque no se vea.



Ojalá que estos nuevos integrantes cumplan con honestidad a su nombre y que sirvan mejor a la democracia en México.



La asamblea dio principio formalmente a las 17:15 horas y a las 18:30 horas seguían emitiendo los votos que al final, fueron por la vía de la unanimidad que a partidos, gobierno y sociedad nacional convino.



No al “golpismo cabr..nes”. Y bien por los liderazgos en la Cámara...



3.-Y para los que dicen que en el PRI nadie quiere ser dirigente regional, lo que sucede en Querétaro demuestra lo contrario. No al menos eso sucedió en Veracruz. Véase:



Se afirma que “grupos cercanos al ex candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña, [háganos usted favor] y al ex gobernador José Calzada Rovirosa (pero ya llovió mucho: 2009-2015) se disputan la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la vía legal, en medio de acusaciones de manejos irregulares de recursos públicos, y de servir a intereses del Partido Acción Nacional (PAN), lo que sí puede ser cierto ya que ahora gobiernan aquélla entidad.



Se sabe que Juan José Ruiz Rodríguez fue destituido de la directiva estatal priísta, pero al resolverse el recurso de inconformidad, a través de una resolución del Tribunal Electoral de Querétaro (TEEQ) se le restituyó, pero no ha podido ocupar nuevamente el puesto, porque su correligionario Paul Ospital [así se apellida] Carrera impugnó ese dictamen para mantenerse en el cargo.



El caso es que Alejandro Moreno Cárdenas, que despacha, dicen como presidente nacional del PRI, “...nombró al delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Armando Meade Ocaranza –primo de Meade Kuribreña, según fuentes al interior del Revolucionario Institucional—, como dirigente provisional, quien bajo esa figura emitió una convocatoria, y el candidato único Ospital Carrera fue electo nuevo presidente en Querétaro."



Y ahí la llevan, con la disputa y los señalamientos mutuos sobre irregularidades al interior y exterior del PRI, que incluyen el uso de firmas de militantes sin su consentimiento [nada extraño] para iniciar procedimientos en contra de Juan José Ruiz; sobre uso irregular del recurso público, y que detrás del conflicto interno [afirman] está el PAN. Ya se vio entonces: En Querétaro el PRI no está muerto, sólo nadando de muertito...