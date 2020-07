El poder produce sordera e indiferencia, señala Ahued

El adjetivo congruente es el que mejor define al senador Ricardo Ahued Bardahuil.



En su incursión en el servicio público, la congruencia lo ha caracterizado; ha trabajado buscando el bien común antes que el suyo.



Antes bajo la filiación priista, ahora de Morena, antepuso y antepone el interés de los veracruzanos sobre cualquier otro.



No es un político tradicional, se sale del canon; actúa conforme a sus convicciones, no para quedar bien con el poderoso, se llame como se llame.



Por eso no gusta a las cúpulas partidistas. Les era incómodo en el PRI y les es incómodo en Morena.



Ahora mismo está en plena defensa de los consumidores de energía eléctrica, es decir, de la población en general, pero también de los pequeños y medianos empresarios, y con ellos indirectamente de los trabajadores, muchos sin fuentes de trabajo.



Desde ahí no está en línea con los gobiernos federal y estatal de la 4T, que no quieren atender el reclamo de los usuarios del sistema eléctrico nacional ni el de los dueños de negocios a quienes la crisis está obligando a cerrar en forma definitiva.



“Oídos sordos” en la CFE



El martes no se anduvo por las ramas y señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “tiene oídos sordos”, que es indiferente a la solicitud para que sean reclasificadas las tarifas eléctricas que se aplican en el Estado.



En entrevista para xeu Noticias declaró que "es un tema muy difícil”; que la CFE se resiste, pero que “hay una injusticia terrible (contra la) que seguiremos peleando".



Expuso algo muy cierto: "Veracruz nos ha dado todo, no es justa la diferencia de que en este mismo sexenio le hayan dado borrón y cuenta nueva a Tabasco y en Veracruz ni siquiera se reclasifican (las tarifas)”. Recordó que las temperaturas que se tomaron hace años como base para reclasificarlas ya están obsoletas.



Sin ningún titubeo señaló que "desgraciadamente hay oídos sordos, reclasificar no es que gane menos la comisión, es que paguen menos los ciudadanos”.



Dijo lo que es cierto: “A veces cuando llegan al poder se vuelven sordos y son indiferentes".



Para no dejar dudas, le preguntaron si es la CFE la que tiene oídos sordos.



"Así es, se la pasan cortando la energía eléctrica, hasta con policías; llegan a cortar la energía eléctrica como si no hubiera personas de la tercera edad en los pueblos o en los lugares donde necesitan energía eléctrica".



Por otro lado, está proponiendo que el gobierno federal posponga el cobro del Infonavit y del Seguro Social y el gobierno local el del 3 por Ciento a la Nómina, a los pequeños y medianos empresarios que comprueben que sostienen su plantilla laboral; que sea a partir de enero próximo cuando se vaya pagando el 10 por ciento de lo atrasado pero sin cargo de intereses.



Comentó que su propuesta la presentará a fin de mes cuando sesionará el Senado para discutir temas pendientes. Dijo que ya tiene acercamiento con la Concamin y con el Consejo Coordinador Empresarial y que también lo hará a nivel estatal.



"Con el tema de la pandemia se están viviendo momentos muy difíciles, muchos negocios están cerrando. Es momento de estar unidos todos y que podamos poner de nuestra parte un proyecto que pueda ser útil".



Comerciante y empresario también, propone mesas de trabajo entre el gobierno y la iniciativa privada para buscar generar compromisos que ayuden a restablecer la economía y evitar el cierre definitivo de negocios y que se incremente el desempleo en el Estado.



Expresó que los sectores productivos, el Poder Legislativo, así como los gobiernos estatal y federal deberían adoptar medidas conjuntas, y que a nivel local podría asistir a las reuniones el titular de la Secretaría, Enrique Nachón García.



El único “morenista” que alza la voz



De Morena –contendió y ganó bajo sus siglas y representa a ese partido en el Senado, aunque las tribus morenistas veracruzanas lo rechazan en forma unánime y hasta lo combaten–, es el único legislador que alza la voz en forma abierta en defensa de los intereses de la mayoría.



Su actitud no es nueva. Como diputado federal del PRI, en 2010 fue el único legislador veracruzano de ese partido que se opuso al incremento del IVA del 15 al 16 por ciento que propuso el entonces presidente Felipe Calderón.



El resto de sus compañeros, encabezados en ese entonces por Javier Duarte de Ochoa, faltaron a su palabra y a su compromiso con el electorado estatal al que habían ofrecido que si votaban por ellos (priistas) se opondrían al incremento de dicho impuesto.



Ahora, cuando acusa que la CFE tiene oídos sordos al reclamo ciudadano, está lanzando una crítica abierta contra su titular el también expriista Manuel Bartlett Díaz, protegido del presidente Andrés Manuel López Obrador.



El señalamiento que acaba de hacer seguramente reforzará el rechazo de los morenistas del Estado a su persona cuando lo que está diciendo y proponiendo, específicamente en el caso de la empresa eléctrica, está en línea con la bandera presidencial de primero los pobres.



Cuando casi la mayoría de los legisladores de Morena, federales y estatales, ya andan en precampaña buscando cómo continuar encaramados en el poder y en el presupuesto, repartiendo despensas y otros “apoyos” para sacarle raja política a la pandemia de covid-19, él ve por los intereses ciudadanos.



Sin duda, los veracruzanos en general lo apoyan.



Chiquiyunes, en plena precampaña



En el puerto jarocho, aprovechando el buen y gran pretexto que le da ser el alcalde, Fernando Yunes Márquez está ya a todo lo que da en precampaña repartiendo “aparatos funcionales”, al mejor estilo de los candidatos del PRI, del PAN y ahora también de Morena.



Ayer boletinó que para atender “a uno de los segmentos más vulnerables de la población”, anduvo entregando “casa por casa”, para evitar aglomeraciones (mmjú), “aparatos funcionales” en las colonias El Lago, 16 de Septiembre, Reserva IV y Delfino Victoria, en la zona rural.



“Vamos a apoyar también con láminas en estas colonias, en esta temporada de lluvias, para que las familias estén seguras. Estamos entregando sillas de ruedas, bastones y más, vas por casa”, aseveró.



A ver si no hace a que, como con la resurrección de Lázaro, Eric Cisneros salga de ultratumba, se pare y camine y se le vaya encima mediáticamente. Les está comiendo el mandado.



Dorheny destaca pagos de Cuitláhuac



En Morena, mientras casi el resto de los diputados locales y federales –Juan Javier Gómez Cazarín es otro de los pocos que se salvan– esperan a que les digan qué hacer o decir y mientras permanecen callados e inactivos, ayer la diputada federal por Xalapa, Dorheny García Cayetano, salió a destacar los pagos de adeudos que ha venido haciendo el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.



Comentó lo obvio: que hay disciplinaria financiera, que se hace lo que administraciones pasadas dejaron de cumplir, y que además ahora se invierte en infraestructura. También le dio crédito al secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco.



Recordó el pago que se hizo de la deuda de la Universidad Veracruzana con el SAT, el de la Contraloría General del Estado así como el apoyo que se está dando a las finanzas del IPE, además del anuncio de que al final del sexenio la deuda pública estatal habrá disminuido en más de 2 mil millones de pesos.



El gobierno cuitlahuista tiene sus positivos, pero poco cacarean el huevo o de plano no saben cómo hacerlo. La joven da muestras de que sí se puede.