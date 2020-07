... Conforme se va acercando el domingo 6 de junio del 2021, día en que se llevará a cabo la llamada elección federal intermedia para elegir, entre otros, a 500 diputados federales, quienes circunstancialmente están a cargo de la actual administración estatal tratan de “enfriar” como se dice en el argot de los políticos, cualquier hecho o acontecimiento que les pudiera restar sufragios para mantener la mayoría que tiene en el Congreso federal, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena.Como botón que sirva de muestra, está el caso de la pifia que cometió la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), al permitir que se creara un centro poblacional en algo así como dos mil hectáreas de la llamada Sierra Alta de Coatepec, en las faldas del Cofre de Perote, en predios conocidos como “Jinicuil Manso”, “La Cortadura”, “La Granada” y zonas aledañas.Los que ocuparon o invadieron esos predios, son unas 150 familias integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) que dirige a nivel nacional, Federico Ovalle Vaquera.Por otra parte, propietarios de esos predios conformaron el “Movimiento para la Defensa de la Sierra de Coatepec”, que en principio promueve una demanda en contra de la SEDATU por haber facilitado ese asentamiento irregular en terrenos privados.El hecho, amables lectores que pudiera parecer aislado o focalizado, no lo es por las repercusiones que este asentamiento irregular puede ocasionar a mediano y largo plazo a miles de habitantes de la zona de Coatepec y Xalapa, que dependen en gran parte del abastecimiento de agua que se genera en las faldas del Cofre de Perote, de donde escurre el vital líquido hacia las zonas urbanas.Es obvio que si se permite la creación formal de este núcleo poblacional, gran parte del bosque se perderá con el cambio de uso de suelo y ello afectará el ambiente, provocando menos humedad y en consecuencia que disminuya la captación de agua.Para infortunio de los coatepecanos, xalapeños y habitantes de zonas aledañas, el alcalde del municipio de Coatepec, Luís Enrique Fernández Peredo está actuando políticamente en este asunto, o sea, ni en favor ni en contra de quienes defienden sus propiedades y los bosques del valle de Perote como generadores de agua y vida, actitud similar a la de quienes circunstancialmente están a cargo de la administración estatal que como él, andan más preocupados por la elección del domingo seis de junio del año entrante.... Luego de varios años de detentar varios años la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz y últimamente la coordinación de Concamin para la zona oriente del país, José Manuel Urreta Ortega es cuestionado por sus pares del sector empresarial pues está torciendo el rumbo y espíritu de este organismo.... Un veracruzano radicado en el continente europeo nos contactó para manifestarnos su preocupación por el Coronavirus, pues en aquellos países al otro lado del océano Atlántico, la enfermedad arrasó sobre todo con las personas de avanzada edad, de ahí su inquietud y motivo por el cual ha pasado meses encerrado a piedra y lodo, siguiendo el acontecer mundial a través de su ordenador, como le llaman ellos a las computadoras.De las noticias de Veracruz que llegaron a Europa, una en particular le llamó la atención al veracruzano radicado en el Viejo Continente, la de una persona del sexo masculino que con inusitada y sorprendente rapidez se impuso al COVID- 19 en la ciudad de Veracruz, convirtiéndose en un hito para la medicina ya que pudiera ser el eslabón que tanto se busca para abatir el Coronavirus, pues su plasma tendría más valor que el oro molido.Para que no se queden con la duda amables lectores, el veracruzano radicado en Europa, ahora busca en internet un curso intensivo de Photoshop.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar