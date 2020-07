Ya no hay cupo para Covid

“El poder produce

sordera e indiferencia”

Ricardo Ahued Bardahuil

La tragedia de la pandemia se desbordó en Veracruz donde, según declaraciones hechas por el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ya no es posible seguir ampliando la capacidad de hospitalización para pacientes de Covid-19, durante una entrevista con representantes de los medios de comunicación a quienes explicó que aunque se hayan establecido Centros de Atención Médica Expandida (CAME-19) por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no se seguirán abriendo nuevos espacios porque eso significaría disminuir camas hospitalarias para otros padecimientos.“Si seguimos abriendo camas en hospitales para atender Covid-19, no es posible seguir ampliando la hospitalización porque va en detrimento de otros padecimientos que requieren hospitalización”.Pero eso no es todo, la tragedia se agudiza porque hay que sumar que los médicos están muy desgastados, y que el ritmo de trabajo no puede seguir perpetuamente, especialmente en hospitales como Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica y Tuxpan.La pandemia avanza rápidamente y, de acuerdo a datos proporcionados por el titular del Ejecutivo, en el estado la ocupación hospitalaria para pacientes con Covid-19 es del 64 por ciento; aunque la cifra parece baja, esto se debe a que se incrementaron las camas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero no porque se haya disminuido la pandemia, que sigue incrementándose rápidamente.El mandatario indicó que, además, su administración analiza la posibilidad de que las medidas de restricción en la movilidad impuestas en los municipios del estado se amplíen hasta el 4 de agosto.Oficialmente, en Veracruz se han contabilizado 17 mil 609 casos confirmados y 2 mil 344 defunciones. Frente a esto y el alarmante avance de los contagios, García Jiménez exhortó a los ciudadanos “empezar a cuidarnos, a ser conscientes, evitando contagios".¿Es un llamado a tiempo, se ha predicado con el ejemplo?... ahí está el problema.Aquí se advirtió a tiempo: los xalapeños no están respetando las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias para evitar el contagio del coronavirus. Esas recomendaciones que son en general para la sociedad, las autoridades estatales y municipales deben tomarlas en cuenta como lineamientos a seguir para cooperar con responsabilidad en la cruzada nacional contra la pandemia, pero no.Al menos en Xalapa, comenzando por el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, nadie se puso cuando menos el cubrebocas, menos se prohibieron las reuniones masivas (fiestas y reventones), tampoco se impusieron medidas sanitarias al comercio y a los centros de diversión, todo, como ha sido desde que el atarantado alcalde asumió la presidencia municipal, valió madres. El resultado de esa irresponsabilidad lo estamos padeciendo ahora cuando en estos momentos, de acuerdo con cifras oficiales, tenemos casi mil infectados y 110 fallecidos. Y que si tomamos en cuenta lo que nos dice a diario el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, esas no son las cifras reales, hay cuando menos tres veces más de lo que el sector Salud ha logrado detectar, o sea, en Xalapa hay cuando menos 3 mil infectados de Covid-19, y han fallecido más de 500 personas por esta maldita enfermedad que se ha llevado ya a familiares cercanos y amigos.Esta tragedia es posible por dos razones: la indiferencia de las autoridades municipales y estatales, y la necedad e ignorancia de los ciudadanos que, por ellos mismos y en defensa propia, no se han protegido del contagio. Lamentablemente, estamos en manos de irresponsables, de autoridades como el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero a quien le preocupa más que su pareja, Rosio Córdova Plaza, llegue a la rectoría de la UV, que, en el bienestar de sus gobernados, y nada podemos hacer contra eso. Hoy solo con enterarnos que un vecino o familiar murió de Covid-19, nos espantamos, pero una advertencia a tiempo de parte de nuestras autoridades, nunca la tuvimos, lo más que se ha sabido, en los últimos días, es que se sancionará (no dicen cómo) a quienes no usen cubrebocas...Como es costumbre en este espacio, que no es nuestro sino de quienes nos hacen el favor de leer nuestros comentarios, damos entrada a un correo de mucha importancia:“El motivo de esta misiva es para que por medio de tus APUNTES que a diario tienes a bien redactar para que los Veracruzanos estemos al tanto de lo que acontece en el entorno político y social, se conozca lo que ha estado suscitándose en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y que la sociedad veracruzana debería estar enterada de los atropellos que están sucediendo en dicho órgano garante, ya que es la fecha que la Comisionada Naldy Patricia Rodríguez Lagunés, al desconocer el funcionamiento de este organismo, sigue teniendo como sus operadores principales a la gente más cercana de la EX COMISIONADA YOLLI GARCÍA ÁLVAREZ; aunque se supondría que esas personas serían las primeras en ser relevadas de sus puestos, nos hemos encontrado que la gente cercana de los ex comisionados siguen despachando desde la comodidad de sus oficinas en el IVAI, todo por haber pactado con la Comisionada Naldy su permanencia a cambio de información.“Tenemos los ejemplos de la Secretaria de Acuerdos María Yanet Paredes Cabrera, quien se encargaba de apoyar a los titulares de las unidades de Transparencia afines a la EX COMISIONADA YOLLI, la aún Directora de Datos Personales Elizabeth Ramzahuer Villa, de las personas más cercanas a los ex Comisionados Fernando Aguilera de Hombre a quien traiciono para servirle a su EX JEFA como ella llamaba a YOLLI GARCÍA ÁLVAREZ, a quien le servía para operar los procedimientos oficiosos por “supuestas vulneraciones de datos personales”, como lo hizo con el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, EX JEFE de la hoy Comisionada Presidenta, quien a decir de Ramzahuer Villa, es quien la sostiene en el cargo debido a toda la información que le proporciono de los ex comisionados y está dispuesta a seguir golpeando mediáticamente a quien le instruya la Comisionada Naldy, algo le ha de saber la directora de Datos Personales a los Comisionados que tienen pavor en quitarla de su puesto.“Lo mismo sucedió con Braulio Rojas López, protegido de la ya muy mencionada EX COMISIONADA quien desempeño varios cargos de Direcciones en el Instituto, siendo el último el de Director de Asuntos Jurídicos del IVAI , cargo del que fue relevado pero solo para ser bajado de rango y seguir como un “auxiliar” con grandes beneficios al haber brindado información de los EX COMISIONADOS, tal como lo hizo Elizabeth Ramzahuer Villa, un verdadero desastre es el que está hecho el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, gente que desconoce completamente el funcionamiento del instituto y que se llenó de la misma gente de la EX COMISIONADA YOLLI GARCÍA ÁLVAREZ, es por esta razón que en el IVAI no hay, ni habrá cambios sustanciales si siguen teniendo a las personas que han sido el cáncer de esta noble institución.”José Yunes Zorrilla es claro, directo y tajante: “Voté a favor de la reforma energética, defendí sus múltiples bondades y exhaustivamente expuse las razones del sentido de mi voto. Esas razones, con tan evidentes beneficios públicos, me permiten trascender al infundio, la mala intención y hasta las insinuaciones calumniosas”.Escríbanos a [email protected]