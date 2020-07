Políticos vacunados vs Covid

“En agosto comenzará la

recuperación económica”

AMLO... ¡jajajaja!

Ni la maldita pandemia del Covid que sigue aumentando el número de contagiados y sumando difuntos a la estadística, ni la severa crisis económica en la que ya estamos que trae aparejado el incremento de la ola de violencia que nos afecta desde hace mucho tiempo, inhiben las ansias de los políticos por participar en las elecciones de 2021 y ser protagonistas de la caída de la 4T, al ganar el mayor número de diputaciones federales para quitarle el más importante de los tres poderes al gobierno federal y, en los estados, las legislaturas para abordar el ejecutivo, o negociar abundantes cantidades de dinero a cambio se mantener en el poder al morenismo.En Veracruz, los ánimos políticos están en su nivel más álgido.El problema para los comunicadores es que nos quedamos anclados en el pasado y por más que hacemos ejercicios mentales de repaso entre los ciudadanos, no alcanzamos a incluir a caras nuevas para la política local que es con lo que partidos ajenos a Morena podrán vencer al que está en el poder. Personajes como José Yunes Zorrilla, Américo Zúñiga Martínez, Héctor Yunes Landa, Gonzalo Morgado Huesca, Anilú Ingram Vallines, Fernando Yunes Márquez, Érika Ayala Ríos y dos que tres más, priistas y panistas, son los únicos que pueden sobrevivir a la catástrofe que provocó en sus partidos la desmedida ambición de sus líderes, mostrada en el ejercicio del poder y su indiferencia hacia los problemas sociales, lo que dio origen a una corriente de rechazo que capitalizó AMLO para aplastar a los representantes de la corrupción y disponerse a ocupar los espacios que otros usurparon, para caer en lo mismo y peor, como dijera Chente Fox, hasta copeteadito.A los nombres mencionados con anterioridad hay que sumar tres de políticos que militaron en el PRI, en el PRD y en el PAN, como Cinthya Lobato Calderón, Ricardo Ahued Bardahuil y Rafael Hernández Villalpando, así como la morenista Daniela Griego Cevallos, y esos son los únicos que hasta hoy forman la baraja honesta de políticos con posibilidades de participar y ganar una elección, ya sea de diputado federal, local o presidente municipal, pero más ya no hay.De que hay muchos veracruzanos honestos, también con experiencia y cultura suficiente para desempeñar un buen papel como diputados o alcaldes, que serían buenos candidatos y mejores representantes, los hay, el problema es encontrarlos y convencerlos de que participen enarbolando una bandera de unidad que permita con su triunfo en las urnas derrotar a los improvisados corruptos que se apoderaron del estado y del país.Por eso es que decimos que hoy nada detiene a los actores políticos (líderes), que aunque representen partidos menguados por la corrupción de quienes les quitaron las dirigencias para usarlas en su beneficio personal y las hicieron pedazos, nada los dobla en su proyecto de recomponerse y competir, menos a los representantes de los nuevos partidos políticos locales; todos ellos inspirados en el descontento ciudadano generalizado que hay en contra de un gobierno que no ha dado resultados, que en vez de ayudarlos los han hundido, que no ha sabido manejar el mortal asunto de la pandemia del Covid que nos tiene al borde de la extinción; que carece de liderazgos y credibilidad, que un día engaña y al otro también y del que ya nadie quiere saber nada. ¡El terreno está bien abonado para ganar, el partido en el poder se agotó en año y medio de ejercicio gubernamental, es cuestión de aplicar una estrategia de unidad y a tomar el poder para reconstruir el estado...! Y el país.Hay que ser muy ingenuo para creer que el presidente López Obrador dará la orden a su Fiscal, el señor Alejandro Gertz Manero, para que le abra un expediente al expresidente Enrique Peña Nieto, le gire orden de aprehensión y lo traiga, de donde esté, a un penal de alta seguridad para que pague por los delitos cometidos durante su administración.Es cuestión de hacer memoria y con eso: Enrique Peña le allanó el camino a la presidencia a AMLO, cuando le vio posibilidades de triunfo; combatió y amenazó al más cercano de sus oponentes, Ricardo Anaya, y lo sacó de la contienda; al candidato del PRI, José Antonio Meade lo bloqueó, no lo apoyó con recursos y lo contuvo. El triunfo tenía que ser para AMLO con la ayuda de Peña para que éste tuviera derecho a impunidad.Los señalamientos de presunto fraude y corrupción, que hoy se enderezan contra Peña por las compras de Fertinal y Agro Nitrogenados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo al ser cuestionado sobre el papel de Peña Nieto que “es muy difícil que el presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud”. Sin embargo, mencionó que la investigación está abierta, y que no hay una persecución contra el exmandatario, o sea, las recomendaciones para no contagiarse: lavarse bien las manos.Y si alguien duda, recordemos lo que ha dicho el presidente quien constitucionalmente está obligado a velar por la aplicación de la ley para hacer justicia: “No puede haber impunidad. Nada más que son procesos legales, no es perseguir a nadie. Yo he dicho muchas veces, no es mi fuerte la venganza, incluso dije desde el principio que yo soy partidario de ver hacia adelante”. Sin embargo, las demandas ahí están y no es cosa de tomar venganza, es de hacer justicia.Quien le enmienda la plana a AMLO es el que fuera abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, quien asegura lo que todos sabemos: Lozoya, en su actuación como director de Pemex, recibió órdenes de Peña Nieto. “¿Quién es el que ordena en este país desde hace muchos años? El que tiene el poder Ejecutivo, el Presidente de la República. El presidente del Ejecutivo es el que ordena, no se mueve una sola hoja sin que lo ordene el presidente”, dice Coello.Emilio Lozoya fue extraditado y, al llegar a México, fue trasladado, entre algodones, a uno de los hospitales más caros del país donde quedó internado para ser revisado de un dizque anemia y una hernia hiatal, ahora se dice que será intervenido quirúrgicamente, pero de lo legal nada. Lo que sí es que la Presidencia de la República filtra y filtra nombres de presuntos involucrados en los fraudes y de políticos panistas que, supuestamente, recibieron dinero a cambio de aprobar la reforma energética de Peña, lo que tampoco se prueba con nada y queda así, en lo mediático, en el vacío, sin sustento jurídico. Lo que AMLO quiere de todo este escándalo es llamar la atención, disminuir su responsabilidad en la mortandad por la pandemia de Covid y tratar de recuperar simpatizantes para tener los votos suficientes que le permitan ganar en el 2021 mayoría en el Congreso. No hay que hacerse ilusiones, la justicia no llegará.De acuerdo con un documento que nos hicieron llegar hasta la redacción de APUNTES, el director de Tránsito y Vialidad del Estado, José Antonio Camps Valencia, brinda protección al delegado de esa dependencia en Actopan, Jesús Gutiérrez Morales, para crear la empresa de grúas “Bisontes” la cual le trabaja actualmente a la policía vial y estatal en Xalapa sin contar con la concesión correspondiente. Lo peor de todo es que lo vehículos que detiene la policía vial y entrega a estas grúas son mandados hasta Actopan donde tiene su encierro.Se dirigen al secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado, a fin de detener este atropello que se está cometiendo contra automovilistas y empresas, que sí cuentan con concesiones. Piden al secretario tomar cartas en el asunto pues de ellos depende que las cosas cambien para bien en el estado.En fin, que este negocio de las grúas es, desde hace mucho tiempo, un nicho de corrupción del que ganan todos, comenzando por el titular de Tránsito del Estado. Lo ideal, como lo hemos planteado siempre, es que la misma dirección tuviera su propia flotilla de grúas, como era antes, su propio corralón y todo lo que genere de ingresos estos servicios vayan a parar a las oficinas de la SAFyP, o sea a las arcas públicas estatales para reinvertirse en obras sociales, no que se concesionan los servicios (parque vehicular de grúas y terrenos como corralones) y quienes se vuelven millonarios con estos negocios son los dueños de las concesiones y al estado no le ingresa un peso, claro, los “moches” son para el titular por eso es que estamos como estamos, o peor.Tras 30 días de permanecer conectado a un ventilador, el doctor Bricio Rincón Aguilar se repone de la sedación rumbo a la recuperación total. Nos da mucho gusto que Bricio comience a recuperar la conciencia y su organismo responda bien, eso garantiza que el ataque tan severo que tuvo de Covid-19, lo supera exitosamente y que tras un periodo de hospitalización regresa a Martínez de la Torre donde mucha gente está pendiente de su estado de salud.Escríbanos a [email protected]